Зиеш мог пропустить чемпионат мира из-за скандала, но стал героем Марокко. Он вытащил из нищеты семью и жертвует все премиальные

История одного из марокканских героев ЧМ-2022.

Обвинения в симуляции

Понятно, что жизнь не терпит сослагательного наклонения, но один из самых ярких игроков сборной Марокко Хаким Зиеш мог пропустить ЧМ-2022. Причина — в конфликте с бывшим главным тренером Вахидом Халилходжичем, покинувшим свой пост за несколько месяцев до старта турнира. Причем история зашла настолько далеко, что на футболиста ополчилась даже глава федерации футбола Фаузи Лакья. Отказавшись разглашать детали, чиновник заявил: «Мы надеялись, что он станет лидером команды и поведет ее к успеху, а не будет тем, кто хочет получать мяч, не прилагая никаких усилий».

А началось все еще прошлым летом, когда Халилходжич обвинил Зиеша в том, что тот прибыл на сбор «Атласских львов» с опозданием и отказывался тренироваться перед контрольным матчем, заявив о травме. Тренер же ссылался на вердикт медицинского штаба и несколько обследований, по результатам которых у футболиста не обнаружилось никаких противопоказаний. В итоге Зиеш попал в заявку, однако потом, по версии Халилходжича, отказался разминаться и выходить на замену.

Еще более странной ситуация в марокканской сборной стала после отказа тренера от услуг защитника «Баварии» Нуссаира Мазрауи. Причина — та же. Якобы придуманные травмы, ссылаясь на которые игрок, как и Зиеш, просил не вызывать его на некоторые матчи. В итоге обе звезды не попали на Кубок Африки, где марокканцы вылетели в четвертьфинале, а Халиходжич настаивал на своей правоте, заявив, что не вызовет игрока, который может испортить обстановку в сборной. Даже если это был бы Лионель Месси. При этом тренер вспомнил предыдущий Кубок Африки, после которого Зиеш стал самым критикуемым футболистом «львов».

Хаким Зиеш. Фото Reuters

Возвращение

Все обвинения полузащитник, естественно, отверг. Заявил, что всегда уважительно относился и относится к партнерам по сборной. «Я знаю, что произошло, и для меня это самое важное», — сказал Зиеш. Он обвинил Халилходжича во лжи и объявил, что не вернется в сборную, но при этом не закрывал дверь окончательно. Не просто так были упомянуты разные подходы для разрешения ситуации.

Болельщики были явно не на стороне тренера. Тем более в прессе периодически появлялись откровения о скандальном характере Халилходжича и от бывших руководителей марокканского футбола, и от звезд сборной, включая совсем неконфликтного голкипера Буну. Мысль, что боснийский специалист совсем не заботится о климате в коллективе, становилась доминирующей, и уже весной взявший сначала в конфликте сторону тренера Лакья уже говорил, что сделает все для возвращения Зиеша и Мазрауи.

В итоге Халилходжича уволили за три месяца до чемпионата мира, а сменивший его Валид Реграги сразу вернул звезд в состав. А заодно изменил обстановку в сборной, которую Мазрауи теперь сравнивает с семьей. Ну а тренер не жалеет комплиментов для Зиеша, заявив, что для Марокко этот футболист значит столько же, сколько Неймар для Бразилии или Мбаппе для Франции.

«Он невероятный. Многие люди говорят о нем как о трудном в управлении парне, но я вижу, что, когда вы даете ему любовь и уверенность, он умрет за вас на поле. Это то, что я делаю, и он оправдывает мое доверие», — говорил Реграги после игры с Бельгией, где Зиеш отдал результативную передачу после эффектного сольного прохода. И уже позднее тренер пояснил: яркие игроки вроде Зиеша или Хакими требуют особого отношения.

Хаким Зиеш и Валид Реграги. Фото AFP

Между криминалом и футболом

На имидже Зиеша положительно сказалась еще и история с призовыми. Как утверждает марокканский журналист Халед Бейдун, полузащитник «Челси» пожертвовал все причитающиеся ему за выступление на ЧМ деньги на благотворительность. Речь идет о 325 тысячах евро, которые будут направлены в помощь бедным семьям в Марокко.

Причем это не разовая акция. Ранее сообщалось, что Зиеш с момента своего дебюта в составе «Атласских львов» вообще не получает бонусы и премиальные. Точнее, получает, но отправляет их либо на благотворительность, либо сотрудникам штаба сборной. И, кажется, секрет заключается в том, что ныне благополучный футболист европейского топ-клуба знает, какой тяжелой может быть жизнь.

В 10 лет он потерял отца, и матери пришлось одной воспитывать восьмерых детей. «Мама сказала: сделай это для него. Это дало мне мотивацию, но я потерял ее чуть позже», — вспоминал годы спустя Зиеш. Едва не бросив футбол в 12 лет, он мог свернуть совсем на другой путь, как имевшие проблемы с законом двое братьев, которых считали даже большими футбольными талантами. Но один из них — Фаузи — всячески опекал Хакима и фактически на пути в футбол заменил ему отца.

«На самом деле я не думаю, что зашел бы так далеко, если бы не брат, — рассказывал Зиеш. — Прежде чем я отправился в Херенвен, скончался наш отец. А потом вдруг оказался рядом тот, кто всегда приводил меня на футбол и забирал. Если бы не Фаузи, я бы не справился».

«Хаким был последним шансом для нашей семьи. Он занимался только футболом. К счастью, у Хакима есть одно большое преимущество: он смог увидеть, как не следует делать на примере братьев. Я всегда говорил ему об этом», — вспоминал в свою очередь Фаузи Зиеш.

Благодаря Хакиму у семьи давно уже нет финансовых проблем. Он сделал родных счастливыми, а на турнире в Катаре вместе со сборной подарил радость всему Марокко и не забывает, что там много людей, которым нужна помощь.