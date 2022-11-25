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Драма Месси и рекорд Роналду, фиаско Германии, феерия Испании и супергол Бразилии: события стартового тура ЧМ-2022

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Криштиану Роналду празднует гол в матче Португалия — Гана (3:2) на фоне баннера с Лионелем Месси.
Фото AFP
Волк Забивака на параде маскотов во время открытия ЧМ-2022.
Фото Reuters
К первому тайму матча Англии и Ирана (6:2) было добавлено 14 минут.
Фото Reuters
Эмоции Лионеля Месси в матче Аргентины и Саудовской Аравии (1:2).
Фото Reuters
Оливье Жиру (№9) и Килиан Мбаппе (№10) празднуют гол в матче Франции и Австрали (4:1).
Фото AFP
Мануэль Нойер после пропущенного гола в матче Германии и Японии (1:2).
Фото Reuters
Гави (№9) празднует пятый гол в матче Испании и Коста-Рики (7:0).
Фото Reuters
Гаэль Ондуа (№5) в матче Камеруна и Швейцарии (0:1).
Фото Reuters
Криштиану Роналду празднует гол в матче Португалия — Гана (3:2).
Фото Reuters
Криштиану Роналду празднует гол в матче Португалия — Гана (3:2).
Фото Reuters
Второй гол Ришарлисона в матче Бразилии и Сербии (2:0).
Фото AFP
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Чем запомнятся первые матчи чемпионата мира в Катаре.

Открытие и волнение катарцев

Этот чемпионат мира необычный и скандальный по разным причинам. Впервые в истории финальный турнир уехал на конец года, проводится на Ближнем Востоке и на компактной территории. Команды отправились в Катар без длительных сборов, для фаворитов это вовсе не гарантия побед над менее рейтинговыми соперниками.

Скандальная составляющая вокруг выбора эмирата и соблюдения прав человека в арабском государстве тянулась с декабря 2010 года. К конкретным рекомендациям по поведению гостей на турнире добавились новые запреты от организаторов и ФИФА — отказ от продажи пива на стадионах и на проведение акций европейскими сборными.

Забивака, Чон Джон Гук и&nbsp;Морган Фримен. Фишки церемонии открытия ЧМ-2022: выступление Фримена, реабилитация Забиваки и корейская суперзвезда вместо отказавшейся Шакиры

20 ноября церемония открытия на напоминающем шатер стадионе «Аль-Байт» собрала спецэффекты, пиротехническое шоу и восточный колорит. Вип-участники — голливудская звезда Морган Фримен и музыкант корейской поп-группы BTS Чон Джонгук. Наш участник — волк Забивака, который на этот раз не был отменен ФИФА и принял участие в параде маскотов всех чемпионатов мира.

В матче открытия сборная Катара при всей подготовке к турниру выглядела слабо. Первый гол Эквадора был отменен из-за офсайда, но Валенсия все равно открыл счет — с пенальти, а затем оформил дубль. Эквадорцы после мячей капитана собирались в круг и вставали на колени — это их трогательное посвящение в память о соотечественнике Кристиане Бенитесе.

К первому тайму матча Англии и Ирана (6:2) было добавлено 14 минут. Фото Reuters
К первому тайму матча Англии и Ирана (6:2) было добавлено 14 минут.
Фото Reuters

Рекорд по добавленным минутам

Второй игровой день ЧМ-2022 подтвердил и превзошел ожидания: арбитры в стремлении компенсировать все остановки теперь могут добавлять очень большое число минут. После серии таких матчей удивление начали вызывать те, где рефери ограничиваются стандартными бонусами.

21&nbsp;ноября. Англия&nbsp;&mdash; Иран&nbsp;&mdash; 6:2. Англия неожиданно хороша — раздавила Иран 6:2. Неужели она может выиграть ЧМ?

21 ноября в матче Англии и Ирана были установлены рекорды продолжительности первого тайма и всей игры на ЧМ — плюс 14 и 27 минут соответственно. В начале встречи возникла длительная пауза после столкновения иранского вратаря Бейранванда со своим защитником и отказом травмированного голкипера меняться, во второй половине бразильский судья Рафаэл Клаус продлил добавленное время еще на три минуты из-за вмешательства ВАР и просмотра повтора.

Англия оформила разгром Ирана за тайм и провела еще три после перерыва (6:2). Беллингем (19 лет и 145 дней) открыл счет и стал первым автором гола на ЧМ, родившимся в XXI веке.

Эмоции Лионеля Месси в матче Аргентины и Саудовской Аравии (1:2). Фото Reuters
Эмоции Лионеля Месси в матче Аргентины и Саудовской Аравии (1:2).
Фото Reuters

Крупнейшая сенсация чемпионата мира

Месси и прощальный танец в сборной: новая версия. Лионель еще перед ЧМ-2018 говорил о последнем шансе своего поколения, в России надежды Аргентины быстро рассыпались. В этом цикле форвард закрыл историю разочарований в финалах Кубка Америки, в 2021-м капитан с национальной командой завоевал главный трофей континента. Но самая яркая картинка про Лео в сборной: отрешенный игрок проходит мимо кубка мира после поражения в решающем матче ЧМ-2014. Все вместе до и после — драма, ключевое сомнение о его величии в сравнении с Марадоной.

22&nbsp;ноября. Аргентина&nbsp;&mdash; Саудовская Аравия&nbsp;&mdash; 1:2. Лионель Месси. Путь Месси к Кубку мира — драма. Он так и не превзойдет культ Марадоны?

22 ноября 35-летний Месси на главной стадионе Катара-2022 «Лусаил» открыл свой пятый чемпионат мира и забил седьмой гол в финальных турнирах. В первом тайме матча с Саудовской Аравией он вместе с партнерами провел еще три результативные атаки, но каждый раз их отменяли из-за офсайда. После перерыва аргентинцы провалились, соперник добрался до чужих ворот после перехватов и красивых голов в стиле самого Лео, перевернул игру и затем удержал победу (1:2).

У аравийцев на ЧМ был набор крупных и сухих поражений от разных соперников, 0:5 от России в матче открытия четыре с половиной года назад после поста в Рамадан. Теперь они сотворили крупнейшую сенсацию, на родине объявили праздник, а фанаты в Катаре язвительно спрашивают у всех «А где Месси?» Капитан аргентинцев не стал искать оправданий и заявил о желании в неожиданной и неприятной ситуации увидеть сплочение своей команды. Получится?

Оливье Жиру (№9) и Килиан Мбаппе (№10) празднуют гол в матче Франции и Австрали (4:1). Фото AFP
Оливье Жиру (№9) и Килиан Мбаппе (№10) празднуют гол в матче Франции и Австрали (4:1).
Фото AFP

Чемпионы мира против невезения

Франция во второй раз подряд открыла чемпионат мира матчем против Австралии. В Казани-2018 будущие чемпионы одержали трудную победу, в Эль-Вакре-2022 результат вышел более убедительным и закономерным (4:1). Рабьо забил и выступил ассистентом в дебютной игре на ЧМ, Мбаппе провел 5-й мяч на чемпионатах мира и тоже сделал передачу, Жиру оформил дубль и догнал Анри, рекордсмена сборной по числу голов (51).

Килиан Мбаппе. Франция на защите титула. Без Бензема, с новой полузащитой и надеждой на Мбаппе

От Мбаппе и новой полузащиты у Франции теперь зависит очень многое. Дешам за осень потерял нескольких лидеров золотой команды и перед стартом лишился обладателя «Золотого мяча» Бензема (форвард снова остался без ЧМ). В моменте с ранним голом австралийцев серьезную травму получил Люка Эрнандез. «Трехцветные» борются с невезением и проклятием чемпионов мира из Европы — в XXI веке ни один из них не вышел из группы на следующем турнире (Франция-1998/2002, Италия-2006/2010, Испания-2010/2014 и Германия-2014/2018). Выйдут или нет французы?

Мануэль Нойер после пропущенного гола в матче Германии и Японии (1:2). Фото Reuters
Мануэль Нойер после пропущенного гола в матче Германии и Японии (1:2).
Фото Reuters

Бундестим проиграла после голов легионеров бундеслиги

Германия после Евро-2020 закрыла почти 15-летнюю эпоху Йоахима Лева. Между домашним чемпионатом мира-2006 и летом прошлого года у бундестим с экс-ассистентом Юргена Клинсманна было много ярких составов и надежд, она стала лучшей командой мира в 2014-м и несколько раз останавливалась недалеко от титулов. Все закончилось вылетами в группе ЧМ-2018 и 1/8 финала чемпионата Европы, а сборную принял экс-ассистент Лева — успевший зажечь с «Баварией» Ханси Флик.

Футболисты сборной Японии радуются победе над Германией в&nbsp;матче ЧМ-2022. Еще одна сенсация на ЧМ-2022: японцы из бундеслиги нокаутировали Германию!

23 ноября Германия провела очередной противоречивый матч. В развязке игры с Японией все решили два мяча футболистов из бундеслиги — Доана и Асано (1:2). После такого обсуждение разделилось на две ветки. Первая — кричащая и при этом молчаливая акция буднестим перед игрой, когда все футболисты закрыли рот во время командного фото. Вторая — перспективы такой команды в одной группе с Испанией.

Гави (№9) празднует пятый гол в матче Испании и Коста-Рики (7:0). Фото Reuters
Гави (№9) празднует пятый гол в матче Испании и Коста-Рики (7:0).
Фото Reuters

7:0

Испания из всех фаворитов чемпионата провела самый яркий матч и забила больше всех голов — против Коста-Рики, одного из открытий ЧМ-2014. Команда Луиса Энрике контролировала мяч и территорию, разыгрывала и разрывала скромного соперника и забивала гол за голом в ворота суперветерана Наваса.

Эрик Гарсия, Гави и&nbsp;Педри. Способна ли Испания вернуть золотую эпоху? Это все та же, но одновременно совсем другая сборная

У испанцев отличились шесть разных футболистов, от Ольмо до вышедшего во втором тайме Мораты, у Торреса — дубль. Новый «золотой мальчик» сборной и «Барселоны» Гави отметился эффектным мячом во втором тайме. 18-летний полузащитник стал самым юным автором гола на чемпионате мира с 1958 года, когда забивал 17-летний Пеле.

Гаэль Ондуа (№5) в матче Камеруна и Швейцарии (0:1). Фото Reuters
Гаэль Ондуа (№5) в матче Камеруна и Швейцарии (0:1).
Фото Reuters

Присутствие России

На ЧМ-2022 есть болельщики, журналисты и консультанты оргкомитета турнира из России. В турнире принимают участие два представителя и много больше бывших футболистов клубов РПЛ. Отдельное внимание и любовь — сборной Сербии и ее поклонникам с их кричалками. И еще в Катаре сыграл футболист, который называет Россию домом и себя на «9,5 балла русским», женат на россиянке и отдыхал в Магадане.

Гаэль Ондуа (справа) и&nbsp;полузащитник сборной Швейцарии Фабиан Фрай. Флаг России на ЧМ-2022. Наш камерунец вышел на поле, но Швейцария победила

24 ноября в матче Камеруна со Швейцарией (0:1) на поле вышел полузащитник Гаэль Ондуа. Он родился в камерунской столице Яунде и начал заниматься футболом на родине, но затем переехал к папе в посольство Камеруна в Москве, тренировался в академии «Локомотива» и ЦСКА, а затем играл в «Анжи». На бутсах хавбека «Ганновера» — два флага.

Криштиану Роналду празднует гол в матче Португалия - Гана (3:2). Фото Reuters
Криштиану Роналду празднует гол в матче Португалия — Гана (3:2).
Фото Reuters

Слезы и эмоции Криштиану

Роналду и прощальный танец в сборной: версия игрока. 37-летний капитан сборной Португалии в своем скандальном интервью заявил о намерении играть до 40, хотя не исключил варианта завершения карьеры сразу после ЧМ-2022. Он в шутку согласился на предложение журналиста Пирса Моргана о финале мечты: Португалия — Аргентина, дубли Криштиану и Месси, а потом золотой хет-трик чемпиона Европы-2016.

Криштиану Роналду и&nbsp;Лионель Месси. Криштиану и Месси начали ЧМ с голов. У кого больше шансов исполнить мечту на финишной черте великой гонки?

Роналду после старта чемпионата мира стал его уникальным участников еще и в том, что выступает на турнире без клуба. «Манчестер Юнайтед» объявил о расставании с форвардом, стороны обменялись сухими благодарностями и пожеланиями удачи. Между выходом полного интервью и стартом португальцев были вопросы об отношении к капитану со стороны его партнеров, особенно одноклубников из «МЮ». Серию неловких видео с тренировок разбавил ролик с рисованием шаржей и заливистым смехом главной звезды команды.

Роналду вывел Португалию на матч с Ганой (3:2), со слезами на глазах исполнил гимн и устремился за очередными рекордами. Это его 10-й топ-турнир в сборной в трех разных десятилетиях (от Евро-2004). После назначения спорного пенальти он забил 8-й мяч на чемпионатах мира и стал первым в истории футболистом с голами в пяти финальных турнирах ЧМ (Месси участвовал в таком же количестве, но не отличился в 2010-м). Камера вылавливала эмоции Криштиану на поле и после замены, в том числе гримасу-мем после едва не ставшей результативной ошибки вратаря Кошты на последней минуте.

Второй гол Ришарлисона в матче Бразилии и Сербии (2:0). Фото AFP
Второй гол Ришарлисона в матче Бразилии и Сербии (2:0).
Фото AFP

Супергол

Бразилия и Сербия последними стартовали в Катаре-2022. Бразильцы практически во всех версиях рейтинга претендентов на титул стоят выше Аргентины и Франции, Испании и Англии, а также других. Команда Тите не считается идеальной, но способна добавить шестую звезду над своим логотипом не только в качестве шутки Неймара. На родине ждут только этого. Перед первой игрой самый звездный форвард этого состава вместе с партнерами устроил небольшой карнавал в командном автобусе, на поле закрутить его удалось не сразу.

Гол Ришарлисона в&nbsp;ворота сборной Сербии в&nbsp;матче ЧМ-2022. Гол Ришарлисона — шедевр в золотую коллекцию. Сербы держались час, но не остановили бразильских волшебников

На ЧМ-2018 сербы не вышли из группы с Бразилией и Швейцарией, теперь имеют основания рассчитывать на большее. Они держались час против бразильцев, но не устояли. После перерыва фаворит включился в игру, звездой вечера стал Ришарлисон. Второй мяч форварда — настоящий класс: обработал передачу Винисиуса и пробил в падении «ножницами». Это самый эффектный (пока) гол турнира.

Эффектное появление кубка мира.

Другие события стартового тура ЧМ-2022

Нидерланды справились с лучшей командой Африки: борющийся с онкологией Луи ван Гал снова удивил несколькими кадровыми решениями, а Сенегал в концовке подвели две ошибки вратаря «Челси» Менди.

За США забил Тимоти Веа — играющий во Франции младший сын знаменитого Джорджа Веа, единственного африканского обладателя «Золотого мяча» и президента Либерии (у Уэльса на этот гол с пенальти ответил Бэйл).

Канада сыграла лучше Бельгии, но потерпела поражение: североамериканцы показали привлекательный футбол, их болельщики поддерживали своих в том числе в хоккейных свитерах с фамилией Кросби, победу одной из лучших команд Европы принесло спасение Куртуа при пенальти баварца Дэвиса и гол Батшуайи.

4 из 16 матчей завершились нулевыми ничьими: полуфиналиста Евро-2020 Дании с Тунисом (Эриксен вернулся на крупный турнир после драмы на чемпионате Европы), Мексики с Польшей (37-летний Очоа напомнил о себе на очередном ЧМ и отразил пенальти Левандовски), вице-чемпиона мира-2018 Хорватии с Марокко (Модрич первым в истории сыграл на ЧМ и Евро в трех разных десятилетиях), Уругвая с Кореей (соперники ни разу не пробили в створ).

Продолжение — без остановки, 25 ноября.

Криштиану Роналду
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Футбол
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