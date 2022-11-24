Самое спорное судейство на ЧМ. Бельгию спасли арбитр и Куртуа

Сборная Канады упустила тьму шансов в первом тайме и уступила фавориту при неоднозначной работе арбитра.

До этого матча крупных судейских скандалов на чемпионате мира еще не было. И перед игрой бельгийцев с канадцами в соцсетях в шутку обсуждалась фигура главного арбитра — замбийца Джанни Сиказве. Он прославился на январском Кубке африканских наций, когда дважды за второй тайм матча Тунис — Мали дал преждевременный свисток об окончании встречи. Тогда это решение вызвало бурную реакцию: осознав ошибку, Сиказве даже хотел вернуть команды на поле через полчаса после свистка, но Тунис отказался выйти на поле и смирился с поражением.

Сейчас Сиказве обсуждали в свете аномального количества добавленных минут на этом турнире. Многие шутили, что уж этот судья не поддастся тренду и заранее завершит поздний матч. Но мало кто предполагал, что он станет главным действующим лицом еще до перерыва.

Арбитр Джанни Сиказве. Фото Reuters

В первом тайме Канада могла рассчитывать на три пенальти, но получила всего один, да и тот Сиказве увидел лишь после просмотра видеоповтора. Второй эпизод — самый удивительный: на 13-й минуте судьи зафиксировали офсайд вместо того, чтобы назначить пенальти за фол на Бьюкенене — канадец получил мяч после неряшливого паса от Эдена Азара, а затем был сбит Вертонгеном. Третий эпизод — на 38-й минуте, когда у Ларея был контакт в чужой штрафной с Витселем. В обоих случаях Сиказве к мониторам не пошел.

Жаль, что приходится делать упор на судействе, но действия арбитров и правда затмили собой все, что происходило на поле. А там на самом деле было много интересного. Единственный назначенный пенальти Канада не реализовала — Куртуа отразил удар в исполнении Дэвиса, а на добивании у североамериканцев ничего не вышло.

Не получилось у канадцев забить в первом тайме и после других атак, хотя их была тьма. Команда Джона Хердмана в первые 45 минут превосходила гранда не только по числу (14:4 по ударам), но и по качеству (2,3 xG). Однако счет был 1:0 в пользу Бельгии.

Роберто Мартинесу не хватало травмированного Лукаку, но, судя по рисунку игры, здесь и форвард «Интера» не помог бы. Скверный тайм провел Де Брейне, который нередко отдавал пасы не туда и не в темп. А когда у твоего лидера не идет игра, то рушится она и у всей команды. Бельгия была бледна, совсем не похожа на себя, но неожиданно вышла вперед — на 44-й минуте Алдервейрелд вырезал образцовую длинную передачу на Батшуайи, и нападающий открыл счет.

Ричи Ларея (сборная Канады) и Аксель Витсель (сборная Бельгии). Фото AFP

В таких случаях обычно говорят что-то про класс и разницу между топ-командой и середняком. Возможно, но Бельгию делает классной командой даже не сам гол в беспробудно мрачном тайме, а реакция на этот кошмар. Еще в конце первого тайма Мартинес перестроил команду с классических 3-4-3 на 3-5-2 с Азаром и Батшуайи в роли форвардов, за счет чего Бельгия получила преимущество в середине поля. А в перерыве тренер убрал с поля выпадавших из игры Карраско с Тилемансом.

На половине поля гранда сразу стало спокойнее. Витсель и вышедший на замену другой породистый опорник Онана выиграли у Эуштакиу и 39-летнего Хатчинсона середину поля и выдавили Канаду на фланги. А с бровок североамериканцам было трудно атаковать даже при наличии такой электрички, как Дэвис.

В первом тайме у канадцев получалось почти все, даже массово наносить удары из штрафной — а это очень важный показатель. Но нулевая реализация, в том числе 11-метрового, обнажила в Канаде сборную, не игравшую на чемпионатах мира 36 лет. «Кленовые листья» вообще на главных турнирах планеты никогда не забивали и тут были как никогда близки к дебютному голу. Но — в первом тайме канадцы слабо выглядели у чужих ворот, а во втором провалили середину поля.

Моменты, правда, были. Например, ближе к концу встречи Куртуа не позволил забить Ларину. Не дал вратарь «Реала» отличиться и всем остальным футболистам сборной Канады, так что заслужил звание игрока матча. Неизвестно, как бы сложилась встреча, если бы Дэвис забил с пенальти — Канада вполне могла забить на кураже, и мы бы снова говорили о поражении одного из фаворитов. А так — при жутко неубедительной игре и отвратительном судействе Бельгия набирает три очка и возглавляет группу F. Но лучше ей сделать работу над ошибками.