Решили болеть за Сербию на ЧМ? Не зря, у них лучшая команда за много-много лет

Сегодня — труднейший старт с Бразилией.

В России множество людей при вопросе «За кого ты на ЧМ?» называют сборную Сербии. Главная причина, естественно, не сильно связана с футболом. Как не поддержать братушек, тем более что нашей команды в Катаре не будет. Соболев, Глебов, Глушаков — это лишь те, кто признался в симпатиях к сербам только за последние дни. А Россотрудничество и вовсе выпустило ролик, в котором призвало поддержать сборную братского народа. И, знаете, у этой Сербии шикарные шансы стать одним из открытий этого чемпионата мира.

В составе сербской сборной всегда находилась парочка игроков с приставкой «топ», но вот на ЧМ после распада Югославии ей не везло, даже несмотря на то, что в финальную фазу получалось выходить весьма регулярно.

На ЧМ-2006 объединенную сборную Сербии и Черногории вели Деян Станкович и Матея Кежман, но балканцы потерпели три поражения в трех матчах (в том числе получили 0:6 от Аргентины и дали 18-летнему Месси забить свой первый гол на ЧМ). ЧМ-2010 — эпоха Неманьи Видича, однако и его монструозности не хватило для успеха — победа 1:0 над Германией размылась поражениями от Ганы и Австралии. На чемпионат мира-2014 сербы не отобрались, в России же сыграли и даже выиграли у Коста-Рики в первом матче, но после поражений от Бразилии и Швейцарии заняли третье место.

Причиной неудач на крупных турнирах зачастую становилось отсутствие баланса. В Сербии всегда находился яркий лидер, порой даже несколько, но объединить их в одну команду и зашлифовать слабые места не получалось по большому счету ни у кого. И в этом главное отличие сегодняшней сборной Сербии от самой себя прошлых образцов — здесь в каждой линии есть как опытные, так и перспективные футболисты, играющие в сильных европейских первенствах. Единственный в заявке представитель национального чемпионата — защитник Страхинья Эракович, да и тот в «Црвене Звезде» наверняка долго не задержится.

А теперь пройдемся по линиям.

Ваня Милинкович-Савич. Фото AFP

Ваня Милинкович-Савич — одноклубник Алексея Миранчука в «Торино» и третий вратарь серии А по проценту отраженных ударов (среди вратарей, сыгравших более 10 матчей). Вратарская линия у сербов не сказать, что звездная, но очень ровная. Райкович и Дмитрович регулярно играют в ла лиге за «Мальорку» и «Севилью» соответственно, но именно бородатый Милинкович-Савич в последние месяцы зарекомендовал себя вратарем, способным гарантировать надежность и вселять уверенность в партнеров.

Сербы показали один из лучших оборонительных перформансов в недавней Лиге наций, пропустив пять голов в шести встречах. Во многом это заслуга защитной группы. Тут нет мастодонтов уровня Видича или Ивановича, но тренер Драган Стойкович приноровился качественно варьировать схему с тремя и двумя ЦЗ, подстраивая ее под соперника. Но тем же Павловичу и Эраковичу всего по 21, так что ЧМ может стать для них трамплином в большой клуб.

Драган Стойкович. Фото AFP

Над обороной Сербия явно поработала — при защитной фазе латерали опускаются, образуя защитную пятерку и лишая соперника пространства. Тут важнейшие роли играют нераскрывшийся талант Андрия Живкович и опытный Филип Костич из «Ювентуса». Оба не только дисциплинированно отрабатывают в обороне, но и являются одними из самых острых футболистов в команде. Сербы предпочитают резко атаковать флангами и создают опасные моменты в основном из этих зон.

В центре поля конструкция держится на смеси таланта и работоспособности. За талант отвечает Сергей Милинкович-Савич, младший брат вратаря Вани и признанная звезда серии А. Сергей в свои 27 очевидно засиделся в «Лацио», но в последние два сезона играет на выдающемся уровне. Ну а черновую работу обеспечивают качественные полузащитники — Максимович («Хетафе»), Гудель («Севилья») или Лукич («Торино»). Каждый уже давно выступает в топ-5 европейских лиг.

Александар Митрович. Фото AFP

Но главная ударная сила, сосредоточена в атаке — такой мощной связки у сербов не было с момента распада Югославии. Вероятнее всего, команда будет играть по схеме 3-5-2, в которой на переднем крае выступят Александр Митрович и Душан Влахович. Первый — лучший бомбардир сербской сборной (опять же, в XXI веке). У Митровича 50 голов в 76 встречах, для сравнения, у идущего следом Тадича всего 20 мячей. А еще Александр в прошлом сезоне установил рекорд Чемпионшипа по числу голов за сезон — сумасшедшие 43 гола в 44 играх. В этом сезоне АПЛ форвард тоже хорош — 9 голов в 12 встречах. Ну и именно его гол Португалии на 90-й минуте подарил Сербии прямую путевку в Катар. Митрович — классический столб, кошмарящий защитников в штрафной и позволяющий команде выходить из-под прессинга через длинные передачи.

Митрович уже давно в сборной, но именно его связка с Влаховичем делает сербскую атаку просто убойной. Душан — игрок другого формата, резкий, с ударом, любящий открываться за спину. Нападающий стал главным открытием прошлого сезона серии А и перешел в «Ювентус» за 81 миллион евро. Понятное дело, в Катаре от него ждут чего-то особенного.

У сербов просто прекрасный состав, но все же главные козыри у команды другие — баланс и вариативность. Саудовская Аравия и Япония на этом ЧМ уже показали, как дисциплина может бить класс. Сербская сборная может играть в разный футбол — как в контроль, так и через контратаки. В наличии у тренера подбор интересных разноплановых футболистов, выступающих в различных современных европейских системах на клубном уровне.

Эта команда проста, талантлива и эффективна. В ее футболе много энергии, драйва и смелости. Поверьте, за эту команду будет действительно приятно поболеть.

Состав сборной Сербии на ЧМ-2022

Вратари: Марко Дмитрович («Севилья», Испания), Предраг Райкович («Мальорка», Испания), Ваня Милинкович-Савич («Торино», Италия).

Защитники: Стефан Митрович («Хетафе», Испания), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Страхиня Павлович («Зальцбург», Австрия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Филип Младенович («Легия», Польша), Страхиня Эракович, Срджан Бабич (оба — «Црвена Звезда»),.

Полузащитники: Неманья Гудель («Севилья», Испания), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Саша Лукич («Торино», Италия), Марко Груич («Порту», Португалия), Филип Костич («Ювентус», Италия), Урош Рачич «(Валенсия», Испания), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Дарко Лазович, Иван Илич (оба — «Верона», Италия), Андрия Живкович (ПАОК, Греция).

Нападающие: Душан Тадич («Аякс», Голландия), Александр Митрович («Фулхэм», Англия), Душан Влахович («Ювентус», Италия), Филип Джурич («Сампдория», Италия), Лука Йович («Фиорентина», Италия), Неманья Радонич («Торино», Италия).