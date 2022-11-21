Чемпионы Африки были лучше голландцев, но их похоронила дикая ошибка вратаря «Челси»

Нидерланды стартовали с непростой победы.

Прощальный аккорд

Турнир в Катаре — лебединая песня Луи ван Гала. После этого чемпионата мира сражающийся с онкологией 71-летний специалист уйдет на покой, а вместе с ним — целая эпоха. Особенно для голландской сборной, которая после добытой ван Галом бронзы ЧМ-2014 пережила период безвременья.

Оранжевые пропустили Евро-2016 и мировое первенство в России. Лучиком света для них стала работа Роналда Кумана, но когда того позвала «Барселона», ради работы своей мечты тренер бросил все на половине пути, пожертвовав чемпионатом Европы. Туда Нидерланды отправились под началом заработавшего клеймо неудачника Франка де Бура и провалились, после яркого группового этапа вылетев на старте плей-офф от Чехии.

Ну а Куман, пиком которого в сборной пока остается финал Лиги наций, вернется в сборную после мундиаля. Когда это случится — круг точно замкнется, потому что Роналд должен был стать преемником ван Гала еще восемь лет назад, но тогда чиновники Королевского футбольного союза Нидерландов вдруг забыли обо всех договоренностях и, решив поставить на Гуса Хиддинка, выбросили на ветер четыре года из жизни национальной команды.

21 ноября. Сенегал — Нидерланды — 0:2. Сейв Андриса Нопперта. Фото Reuters

Вратарский дебют

А пока ван Гал говорит о желании выиграть свой последний титул, вере в футболистов и называет себя везунчиком. Хотя очевидно, что при всем таланте нынешнего поколения оранжевых им сейчас не хватает исполнителей уровня звезд бронзовой команды-2014 — Роббена, Кайта, ван Перси, Снайдера. И пусть найти альтернативу ван Дейку, Френки де Йонгу или Гакпо сложно, их возможное отсутствие не так критично, как в случае с Сенегалом и Мане.

Для африканцев форвард «Баварии» — больше чем игрок. Он и лидер команды, и ее душа. Человек, вокруг которого возглавляющий «Львов Теранги» семь с половиной лет Алиу Сиссе выстроил сборную, выигравшую зимой свой первый Кубок Африки. Тем не менее, отлаженный командный механизм подразумевает заменяемость даже самой элитной детали. Сенегальцы в этом плане оказались предсказуемы, и, кажется, все угадали, что слева Мане заменит Сарр, а справа появится, наверное, самый критикуемый игрок «Монако» Диатта.

Зато Ван Гал при определения состава умеет удивлять, и в данной игре обнаружилось несколько сюрпризов. Во-первых, в качестве замены только восстановившемуся Депаю был выбран вернувшийся летом в Европу после трех сезонов в Мексике Янссен. Во-вторых, в воротах вместо ветерана Пасвера появился Нопперт, который к 28 годам не имел на своем счету ни одного матча за сборную, а на клубном уровне провел 51 игру. Но разве это сенсация, если мы говорим о тренере, который может поменять голкипера на серию пенальти?

Радость футболистов сборной Нидерландов. Фото Reuters

Цена эпизода

Что до игры, то в первом тайме африканцы смотрелись как минимум не хуже, и временами даже лучше голландцев. Это ван Дейку пришлось подставлять голову под мощный удар Сарра, а рвавшегося к мячу Диа в площади ворот опередил Аке. Нидерланды вроде бы владели преимуществом, но при этом единственный до перерыва стопроцентный момент создали в атаке с ходу, где все испортил попытавшийся максимально улучшить позицию для удара де Йонг. И если двух защитников он на замахе убрал, то с разрядившим обстановку Куяте не справился.

Все это оставляло неоднозначное впечатление. С одной стороны, это был первый матч сопоставимых по уровню соперников хорошего класса. С другой — ждать обилия забитых мячей явно не приходилось. «Львы Теранги» в принципе пропускают очень мало, и на победном Кубке Африки их оборону за семь матчей вскрыли всего два раза. Даже вынужденные замены Диалло и Куяте на крепости сенегальского монолита никак не сказывались. А испортил все еще недавно казавшийся безупречным Эдуар Менди, допустивший дикую ошибку на выходе и буквально подаривший гол классно включившемуся из глубины Гакпо.

Кажется, сложности вратаря в «Челси» связаны не только с требованиями Грэма Поттера, которому нужен классно играющий ногами первый номер. Фактически это был единственный момент, когда Менди нужно было даже не выручить — просто выполнить свою работу. Как Нопперт, вытянувший в концовке из угла удар Папе Гея. Неочевидная ставка ван Гала снова сыграла. Возможно, он действительно счастливчик, а единственная игра — не повод всерьез оценивать шансы на что-то серьезное. Тем более, в следующих матчах создавший второй гол Депай (вновь ошибка Менди) будет играть постоянно, а с ним оранжевая команда совсем другая.