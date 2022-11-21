Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:20

Чемпионы Африки были лучше голландцев, но их похоронила дикая ошибка вратаря «Челси»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
21 ноября. Сенегал — Нидерланды — 0:2. Гол Коди Гакпо.
Фото AFP
21 ноября. Сенегал — Нидерланды — 0:2. Сейв Андриса Нопперта.
Фото Reuters
Радость футболистов сборной Нидерландов.
Фото Reuters
1/3
Нидерланды стартовали с непростой победы.
Чемпионат мира. Группа A
21 нояб, 19:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Сенегал
0:2
Нидерланды

Прощальный аккорд

Турнир в Катаре — лебединая песня Луи ван Гала. После этого чемпионата мира сражающийся с онкологией 71-летний специалист уйдет на покой, а вместе с ним — целая эпоха. Особенно для голландской сборной, которая после добытой ван Галом бронзы ЧМ-2014 пережила период безвременья.

Оранжевые пропустили Евро-2016 и мировое первенство в России. Лучиком света для них стала работа Роналда Кумана, но когда того позвала «Барселона», ради работы своей мечты тренер бросил все на половине пути, пожертвовав чемпионатом Европы. Туда Нидерланды отправились под началом заработавшего клеймо неудачника Франка де Бура и провалились, после яркого группового этапа вылетев на старте плей-офф от Чехии.

ЧМ-2022, 21 нояббря: Англия&nbsp;&mdash; Иран, США&nbsp;&mdash; Уэльс и&nbsp;Сенегал&nbsp;&mdash; Нидерланды. ЧМ-2022: Англия — Иран, США — Уэльс и Сенегал — Нидерланды. Трансляция матчей 21 ноября

Ну а Куман, пиком которого в сборной пока остается финал Лиги наций, вернется в сборную после мундиаля. Когда это случится — круг точно замкнется, потому что Роналд должен был стать преемником ван Гала еще восемь лет назад, но тогда чиновники Королевского футбольного союза Нидерландов вдруг забыли обо всех договоренностях и, решив поставить на Гуса Хиддинка, выбросили на ветер четыре года из жизни национальной команды.

21 ноября. Сенегал — Нидерланды — 0:2. Сейв Андриса Нопперта. Фото Reuters
21 ноября. Сенегал — Нидерланды — 0:2. Сейв Андриса Нопперта.
Фото Reuters

Вратарский дебют

А пока ван Гал говорит о желании выиграть свой последний титул, вере в футболистов и называет себя везунчиком. Хотя очевидно, что при всем таланте нынешнего поколения оранжевых им сейчас не хватает исполнителей уровня звезд бронзовой команды-2014 — Роббена, Кайта, ван Перси, Снайдера. И пусть найти альтернативу ван Дейку, Френки де Йонгу или Гакпо сложно, их возможное отсутствие не так критично, как в случае с Сенегалом и Мане.

Виргил ван Дейк. Тактическая трансформация, история преодоления и рекорды от тренера. Какими будут Нидерланды на ЧМ-2022

Для африканцев форвард «Баварии» — больше чем игрок. Он и лидер команды, и ее душа. Человек, вокруг которого возглавляющий «Львов Теранги» семь с половиной лет Алиу Сиссе выстроил сборную, выигравшую зимой свой первый Кубок Африки. Тем не менее, отлаженный командный механизм подразумевает заменяемость даже самой элитной детали. Сенегальцы в этом плане оказались предсказуемы, и, кажется, все угадали, что слева Мане заменит Сарр, а справа появится, наверное, самый критикуемый игрок «Монако» Диатта.

Зато Ван Гал при определения состава умеет удивлять, и в данной игре обнаружилось несколько сюрпризов. Во-первых, в качестве замены только восстановившемуся Депаю был выбран вернувшийся летом в Европу после трех сезонов в Мексике Янссен. Во-вторых, в воротах вместо ветерана Пасвера появился Нопперт, который к 28 годам не имел на своем счету ни одного матча за сборную, а на клубном уровне провел 51 игру. Но разве это сенсация, если мы говорим о тренере, который может поменять голкипера на серию пенальти?

Радость футболистов сборной Нидерландов. Фото Reuters
Радость футболистов сборной Нидерландов.
Фото Reuters

Цена эпизода

Что до игры, то в первом тайме африканцы смотрелись как минимум не хуже, и временами даже лучше голландцев. Это ван Дейку пришлось подставлять голову под мощный удар Сарра, а рвавшегося к мячу Диа в площади ворот опередил Аке. Нидерланды вроде бы владели преимуществом, но при этом единственный до перерыва стопроцентный момент создали в атаке с ходу, где все испортил попытавшийся максимально улучшить позицию для удара де Йонг. И если двух защитников он на замахе убрал, то с разрядившим обстановку Куяте не справился.

Все это оставляло неоднозначное впечатление. С одной стороны, это был первый матч сопоставимых по уровню соперников хорошего класса. С другой — ждать обилия забитых мячей явно не приходилось. «Львы Теранги» в принципе пропускают очень мало, и на победном Кубке Африки их оборону за семь матчей вскрыли всего два раза. Даже вынужденные замены Диалло и Куяте на крепости сенегальского монолита никак не сказывались. А испортил все еще недавно казавшийся безупречным Эдуар Менди, допустивший дикую ошибку на выходе и буквально подаривший гол классно включившемуся из глубины Гакпо.

Кажется, сложности вратаря в «Челси» связаны не только с требованиями Грэма Поттера, которому нужен классно играющий ногами первый номер. Фактически это был единственный момент, когда Менди нужно было даже не выручить — просто выполнить свою работу. Как Нопперт, вытянувший в концовке из угла удар Папе Гея. Неочевидная ставка ван Гала снова сыграла. Возможно, он действительно счастливчик, а единственная игра — не повод всерьез оценивать шансы на что-то серьезное. Тем более, в следующих матчах создавший второй гол Депай (вновь ошибка Менди) будет играть постоянно, а с ним оранжевая команда совсем другая.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
1
Читайте также
Назвал себя геем, чернокожим и женщиной. Что нужно знать о президенте ФИФА Инфантино
Магия Знарка больше не работает? От именитого тренера отворачиваются игроки
Отбросивший гранаты из окопа российский солдат рассказал о произошедшем
Песков ответил на слова Зеленского о желании Москвы добиться «затишья»
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Что посмотреть туристу на Камчатке
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
ЧМ-2022, турнирная таблица группы A: Нидерланды и Эквадор набрали по 3 очка
Билялетдинов назвал неактуальной акцию игроков сборной Англии в поддержку BLM на ЧМ-2022
Агент Гакпо — о голе Сенегалу: «Теперь он завоевал большой кредит доверия!»
Голы Гакпо и Классена в концовке матча принесли Нидерландам победу над Сенегалом на ЧМ-2022
ЧМ-2022: Англия — Иран, США — Уэльс и Сенегал — Нидерланды. Трансляция матчей 21 ноября
Первые впечатления от ЧМ. Live с Александром Филимоновым — в 21:00
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

  • Sehrgut

    Мандражен неа.., Абсольтге фсё Поуе..!!!

    21.11.2022

    • Англия неожиданно хороша — раздавила Иран 6:2. Неужели она может выиграть ЧМ?
    Реклама
    Прогнозы на спорт
    Онлайн-игры
    Новости
    RSS RSS
    Все новости