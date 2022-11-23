Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 15:15

Худший матч ЧМ-2022. Хорватия и Марокко заслужили свист

Марокко и Хорватия сыграли вничью в матче ЧМ-2022
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Хорватия и Марокко сыграли вничью на ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич.
Фото Global Look Press
Лука Модрич в матче против Марокко.
Фото Global Look Press
1/3
Третья нулевая ничья в Катаре — и самая унылая.
Чемпионат мира. Группа F
23 нояб, 13:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Марокко
0:0
Хорватия

Две замены за год

Чуть больше года назад сборная России проводила решающий матч отборочного турнира чемпионата мира. Вы едва ли забыли подробности той встречи: нам было достаточно ничьей с Хорватией, но поздний автогол Кудряшова на чудовищном газоне в Сплите убил надежды российских болельщиков на прямую путевку в Катар. Потом сборную отстранили от стыковых матчей, но лишать нас забронированного места ФИФА было бы тяжелее. Если не морально, то юридически.

При этом, конечно, Хорватия заслужила сыграть на главном турнире года. Вице-чемпионы мира солидно смотрелись и в нашей отборочной группе, и на Евро-2020, хотя им предрекали тяжелую смену поколений.

У Хорватии нестабильные результаты: она может проиграть Австрии дома 0:3, а может победить Францию и Данию в гостях. Зато стабильный состав: с матча против России прошел год, а в основном составе было лишь два отличия — в воротах вышел Ливакович вместо Грбича, а в средней линии появился Ковачич (с Россией он не играл из-за травмы). Разумеется, с первых минут играл и Ловрен — один из двух представителей РПЛ на чемпионате мира.

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич. Фото Global Look Press
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич.
Фото Global Look Press

Повреждение Влашича

В России хорватских болельщиков хватало, но в первом же матче в Катаре они столкнулись с жестким сопротивлением. Марокканцы на стадионе если и не превосходили соперников, то точно перекрикивали их — каждый пас арабской сборной «Аль-Байт» встречали восторгом, а европейцев, напротив, освистывали.

Лука Модрич. Финалисты прошлого ЧМ способны удивить снова? Модрич и Хорватия готовятся к новому подвигу

При этом именно хорваты владели мячом больше, но создавать моменты им было тяжело. Сборная Марокко оборонялась в среднем блоке 4-5-1 и мало что позволяла конструировать на своей половине поля. В первые 20 минут команда Златко Далича вообще создала лишь один полумомент, когда Перишич решился на удар с дальней дистанции. Только к концу первой половины встречи хорваты показали всю атакующую мощь: один Влашич мог забить дважды, но вратарь африканцев Буну сорвал аплодисменты.

Влашич вообще казался одним из самых заметных на поле. Экс-полузащитник ЦСКА был едва ли не единственным в обеих командах, кто хотя бы пытался ускоряться. Правда, в конце первого тайма Никола получил небольшое повреждение, из-за которого покинул поле в перерыве.

Лука Модрич в матче против Марокко. Фото Global Look Press
Лука Модрич в матче против Марокко.
Фото Global Look Press

Низкие скорости

По игре марокканцев впереди сложно сформулировать четкое мнение. Арабская сборная обладает одной из лучших пар фланговых защитников на турнире, но Хакими («ПСЖ») и Мазрауи («Бавария») совсем не показывали свои лучшие качества. Африканцы действовали максимально осторожно и отказались от острых контратак, которые могли бы стать их козырем. На этом фоне контрастно смотрелся Модрич, который в 37 лет поднимался чуть ли не в переднюю линию прессинга. Хорватский ветеран выполнял чужую работу, а марокканцы не играли даже на своих лучших качествах.

После перерыва мало что поменялось в лучшую сторону. Позиционные атаки вообще перестали быть острыми, а всю опасность взяли на себя стандартные положения. «Шашечные» исполняли неплохие угловые, но Буну со всем справлялся, а марокканцы запомнились мощным выстрелом Хакими после розыгрыша штрафного. Хорваты продолжали контролировать мяч, но к середине второго тайма их стерильное владение, кажется, стали освистывать не только марокканцы.

Чемпионат мира-2022: матчи 23&nbsp;ноября. ЧМ-2022: старт Германии, Испании и Бельгии, нулевая ничья Хорватии и Марокко. Онлайн-трансляция 23 ноября

Удивительно, но до финального свистка ни одна команда так и не переключилась с первой передачи. Скорости игры были такими, как в каком-нибудь ноябрьском матче второй лиги — как следствие, не возникало и никаких опасных моментов. Судя по всему, обе стороны устроила ничья. Обнадеживает лишь то, что для выхода из группы им обязательно нужно побеждать и подобная картина едва ли повторится.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 0
Япония 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
Лука Модрич
Никола Влашич
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
2
6
Читайте также
Ученик Тутберидзе отказался от чемпионата России. Или тренер обеспечит участие своих вопреки регламенту?
Дочь Тутберидзе страдала от проблем со слухом. Но не сдалась и живет полноценной жизнью
Европарламент принял резолюцию о признании РФ «страной — спонсором терроризма»
Госдума приняла закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации
Российские войска за сутки сбили пять беспилотников в Черном море
Что происходит с заводами на Кубани
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ
Форвард Хорватии Ливая — о ничьей в матче с Марокко: «Немного расстроен из-за того, что не заработали три очка»
Германия — Япония: гол японца Маэды отменили из-за офсайда
Последний танец золотого поколения. Какой будет Бельгия на ЧМ-2022?
Мусиала — самый молодой участник ЧМ в составе Германии с 1958 года
ЧМ-2022: старт Германии, Испании и Бельгии, нулевая ничья Хорватии и Марокко. Онлайн-трансляция 23 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Способна ли Испания вернуть золотую эпоху? Это все та же, но одновременно совсем другая сборная

Последний танец золотого поколения. Какой будет Бельгия на ЧМ-2022?
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости