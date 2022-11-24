Неймар в топ-форме, прощальный турнир Тите и мотивация Дани Алвеса. Бразилия думает только о титуле

Оцениваем готовность одного из фаворитов к ЧМ-2022.

Неймарозависимость

Возможно, я ошибаюсь, но такого уровня оптимизма, который встречается сейчас среди поклонников сборной Бразилии, перед ЧМ-2018 не было. В ту пору позитивный настрой тоже присутствовал, ведь приход в сборную Тите, который разрушил образ скучной сборной времен Дунги, а также игра «Селесао» в отборочном цикле были подобны глотку свежего воздуха. Но вместе с тем были и опасения.

Во-первых, главный тренер дебютировал на таком высоком уровне. Во-вторых, у многих в сердце занозой сидел унизительный разгром от Германии в полуфинале домашнего ЧМ-2014. Наконец, массу вопросов вызывало состояние Неймара, который получил тяжелую травму еще в феврале и на момент объявления заявки в сборной в середине мая еще даже не вернулся в строй.

Сыграть он в итоге смог и даже забил два мяча, только это был не тот Неймар, который может тащить команду на себе. Сборная же от него зависела очень сильно, и, если кто забыл, немецкий кошмар-2014 случился, когда травмированная «десятка» сидела на трибуне. Тите зависимость вылечил, и Кубок Америки-2019 Бразилия выиграла без Нея.

Хотя всем понятно: с ним в оптимальном состоянии пентакампеоны становятся сильнее. И как раз сейчас — за несколько месяцев до превратившегося в мем дня рождения сестры — Неймар подходит в крупнейшему турниру в почти идеальном состоянии. 15 голов и 12 результативных передач в девятнадцати матчах — это космос даже с учетом доминирования «ПСЖ» в чемпионате Франции. И, кстати, интересно: не использует ли Тите парижский опыт, где Неймар фактически выступает в роли второго форварда?

Неймар с партнерами по сборной. Фото Global Look Press

Клубные связки

Ответ на этот вопрос не выглядит очевидным по нескольким причинам. Во-первых, у Бразилии есть ярко выраженный центральный нападающий в лице задышавшего в «Арсенале» полной грудью Габриэла Жезуса. Во-вторых, Винисиус Жуниор все-таки убедил главного тренера в том, что равных ему на левом фланге атаки сейчас нет. Наконец, Неймар в сборной — это скорее аналог парижской роли Месси. Некий гибрид диспетчера с атакующим вторым темпом легким форвардом, у которого есть абсолютная свобода действий.

Есть, конечно, отдельные матчи, где Тите добавляет в центр еще и Лукаса Пакета, но на чемпионате мира такой вариант выглядит слишком авантюрным. Поэтому чаще за спиной Неймара работают два полузащитника — незаменимый Каземиро в сочетании с Фредом, Фабиньо или Бруну Гимараэсом. У каждого свои козыри, и вариантов у штаба сборной множество.

Как и на флангах атаки, где в разных сочетаниях, да еще и меняя друг друга по ходу матчей могут выходить Винисиус, Родриго, Габриэл Мартинелли, Рафинья, Антони и Ришарлисон. Многие считают, что изначально ставка будет делаться на вингеров «Реала». У одноклубников, как и у играющих в «МЮ» Каземиро с Фредом, выше сыгранность, да и нынешнее состояние лучше, чем у конкурентов. Те летом сменили команды, пойдя на повышение, но пока ни Антони, ни Рафинья, ни Ришарлисон не играют на уровне прошлого сезона.

Дани Алвес. Фото Reuters

Вечный Алвес

Конечно, возможен эмоциональный всплеск в сборной, где иная обстановка, только нужно учитывать специфику нынешнего мундиаля, где нет полноценного сбора перед турниром. Соответственно, изначально придется ориентироваться на текущее состояние игроков. И к кому точно нет вопросов, так это к вратарям. Эта линия настолько стабильна, что выигравший недавно чемпионский титул с «Палмейрасом» Вевертон может спокойно заменить даже таких мастеров, как Алиссон и Эдерсон.

Что до слабых или вызывающих беспокойство мест, то это, бесспорно, оборона. В ее центре есть великолепный Маркиньюс, а выбор его напарника может оказаться судьбоносным. И, возможно, Эдер Милитао предпочтительнее Тиагу Силвы с его колоссальным опытом, но с потерянной скоростью и периодически допускаемыми в «Челси» ошибками. Это, впрочем, вопрос дискуссионный, тогда как с флангами все сложно. Или даже плохо, что удивительно для Бразилии, которая во все времена задавала тон в латералях.

Сейчас же только безумец назовет Алекса Теллеса, Алекса Сандро и Данилу наследниками Роберто Карлоса и Марселу. Вот и попадает в заявку 39-летний Дани Алвес, побивший казавшийся вечным рекорд легендарного двукратного чемпиона мира Джалмы Сантоса, который поехал на ЧМ-1966 в 37 лет. Хотя вызов Алвеса — это не только показатель глубины проблем, но и демонстрация уровня самого титулованного футболиста мира.

В возрасте футбольного пенсионера он голоден до побед, как и во времена своей юности. Он рвался на пекинскую Олимпиаду и выиграл ее. А сейчас — по окончании сезона в Мексике — поддерживал форму со второй командой «Барселоны». «Я тренируюсь как зверь. Помимо занятия в Барселоне — массаж, занятия дома и даже барокамера для лучшего восстановления. В среднем шесть часов в день», — рассказывал Алвес о своей подготовке к турниру в Катаре.

Этот турнир стал для него мечтой, после того как травма выбила его на ЧМ-2018. «Я представляю, как поднимаю трофей вместе со своей командой. Это каждый день стучит в моей голове. Я засыпаю и просыпаюсь с этой мыслью. Время мечтать о большом и малом — одно и то же. Так почему я должен мечтать о малом, когда могу мечтать о большом?» -говорит он.

Если в сборной так думает большинство, всем придется выучить, как на португальском звучит «шестикратные». И это будет идеальным прощанием со сборной вернувшего Бразилии веру в сборную Тите, который должен был выучить уроки четырехлетней давности.

Состав сборной Бразилии на ЧМ-2022

Вратари: Алиссон («Ливерпуль», Англия), Эдерсон («Манчестер Сити», Англия), Вевертон («Палмейрас»).

Защитники: Тиагу Силва («Челси», Англия), Маркиньос («ПСЖ», Франция), Данилу («Ювентус», Италия), Алекс Теллес («Севилья», Испания), Алекс Сандру («Ювентус», Италия), Эдер Милитау («Реал», Испания), Бремер («Ювентус», Италия), Дани Алвес («УНАМ Пумас», Мексика)

Полузащитники: Бруну Гимарайнс («Ньюкасл», Англия), Каземиру («Манчестер Юнайтед», Англия), Лукас Пакета («Вест Хэм Юнайтед», Англия), Фабинью («Ливерпуль», Англия), Фред («Манчестер Юнайтед», Англия), Эвертон Рибейру («Фламенго»).

Нападающие: Неймар («ПСЖ», Франция), Винисиус Жуниор («Реал», Испания), Антони («Манчестер Юнайтед», Англия), Родригу («Реал», Испания), Ришарлисон («Тоттенхэм», Англия), Рафинья («Барселона», Испания), Габриел Мартинелли («Арсенал», Англия), Педру («Фламенго»), Габриэл Жезус («Арсенал», Англия).