Англия неожиданно хороша — раздавила Иран 6:2. Неужели она может выиграть ЧМ?

Команда Гарета Саутгейта уверенно стартовала в Катаре.

В тени футбола

К чемпионату мира часто применяют расхожий штамп — «праздник футбола». Подразумевается, что во время этого турнира болельщики думают только об игре и наслаждаются голами, финтами и просто зрелищем. Но мы еще в начале года убедились, что лозунг «футбол вне политики» как минимум сомнителен. А чемпионат мира пока только подтверждает эти сомнения.

Англия и Иран проводили лишь второй матч турнира, но он уже был насквозь пропитан тоннами околофутбольных историй, причем с обеих сторон. Персидская страна в принципе одна из самых обсуждаемых в мире в последние два месяца — как известно, в Иране остро встал вопрос отношения к женщинам, из-за чего одна местная организация даже призвала ФИФА отстранить сборную от чемпионата мира. На эту тему высказывался и экс-нападающий «Зенита» Сердар Азмун, а главного тренера Карлуша Кейруша на предматчевой пресс-конференции пытался спровоцировать один из журналистов. В итоге команда все-таки доехала до Катара, однако в знак протеста отказалась исполнять гимн собственного государства.

Акции британцев

У Англии — своя история. Ее СМИ активнее всех продавливают негативный фон вокруг Катара — ВВС в знак протеста даже не стал показывать матч открытия, а вместо этого Гари Линекер с гостями обсуждал проблемы прав человека, мигрантов и все остальное. До последнего было неясно, сможет ли Харри Кейн носить капитанскую повязку в поддержку ЛГБТ. Сообщалось даже об угрозах получить желтую карточку за ношение нерегламентированной экипировки. В итоге все разрешилось лишь за пару часов до игры — ФИФА надавила на Англию и другие федерации, так что Кейн передал радужную повязку журналистке ВВС Алекс Скотт. Зато сборная Англии не отказалась от другого ритуала — во время обратного отсчета перед стартовым свистком она встала на колено. То есть даже за секунды до игры футболисты думали не об игре.

Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд получил травму. Фото Reuters

Разбитый нос вратаря и 14 добавленных минут

К счастью, во время матча обошлось без лозунгов и протестов. Хотя, судя по старту встречи, игроки продолжали думать не о футболе и в начале первого тайма. Иран компактно оборонялся в схеме с пятью защитниками, а Англия подолгу владела мячом, но атаковала крайне осторожно. А единственный опасный выпад первых восьми минут завершился тяжелой травмой голкипера Ирана Бейранванда — он врезался в своего же защитника, разбил нос в кровь и после невероятно длинной паузы все-таки попросил замену. Из-за этого к первому тайму добавили беспрецедентные 14 минут.

Результат за десять минут

Пауза сбила темп игры. Пусть он был невысоким, но постепенно возрастал. Англии пришлось заново разгонять матч, а помогли ей в этом коронные угловые и штрафные. На чемпионате мира в России команда Гарета Саутгейта забила 9 из 12 мячей со стандартных положений, а на Евро-2020 обошла всех соперников по числу ударов с них. Неудивительно, что уже в первом тайме игры с Ираном состоялся гол с углового.

Но перед этим Беллингем открыл счет после породистой позиционной атаки. Затем Магуайр попал в перекладину, а чуть позже отлично сыграл на другом угловом — защитник скинул мяч под удар Саке. 19-летний Беллингем и 21-летний Сака стали первыми детьми XXI века, забившими на чемпионате мира.

Иран плохо сопротивлялся, но у британцев еще и была отличная реализация. Едва стартовала первая из 14 добавленных минут, как Стерлинг сделал счет крупным. К перерыву результат был сделан.

Англия — Иран. Гол Джека Грилиша. Фото Reuters

Логичный разгром

Перед вторым таймом Кейруш выпустил сразу трех новых футболистов, но не изменил структуру. Иранцы разве что стали активнее и выше прессинговать, только это все равно не приводило ни к чему. А Англия отлично освоилась в схеме 4-2-3-1, которую не использовала с июня, и продолжила осыпать Иран подачами со стандартов. Могли британцы забить и прямым ударом со штрафного, только Триппьер попал в «стенку».

Иран, конечно, разочаровал. Нет, он даже близко не считался фаворитом встречи, но команда с таким опытом, тренером и неплохой игрой на ЧМ-2018 обязана была сопротивляться жестче. В этом смысле показателен четвертый гол — Саке позволили в чужой штрафной делать что угодно, а защитники на расстоянии полутора метров лишь обозначали борьбу. Как следствие — вингер «Арсенал» оформил дубль.

Один мяч персидская сборная все-таки забила — Англия зевнула атаку, а Тареми попал в ворота от перекладины. На 77-й минуте на поле вышел Азмун, но экс-форвард «Зенита» запомнился лишь попаданием в перекладину в добавленное время. А у англичан замены сыграли — Рэшфорд отличился через минуту после выхода на поле, а на 90-й минуте Грилиш с паса Уилсона забил шестой мяч.

Почти полчаса добавленного времени

В концовке Иран все-таки забил один гол — Тареми оформил дубль, реализовал пенальти на 13-й добавленной минуте. Да, в общей сложности команды за два тайма переиграли почти полчаса, что вызвало изумление у многих в соцсетях. Но, скорее всего, примерно так будет на чемпионате мира всегда — судьям рекомендовано компенсировать больше, так как во время игры активно съедается время.

6:2 — слишком сурово для этой встречи, хотя и заслуженно. Англия одержала одну из самых легких побед при Саутгейте и развеяла миф о том, что после провального выступления в Лиге наций она неконкурентоспособна. Однако это был не показательный соперник, в следующей встрече с США Англии должно быть тяжелее.