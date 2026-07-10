Семак — о словах Дзюбы: «Меня ничего не задевает, каждый имеет право на мнение»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слова нападающего Артема Дзюбы в свой адрес.

Ранее 37-летний форвард заявил, что с более сильным тренером сине-бело-голубые выигрывали бы все чемпионаты подобно «Баварии».

«Меня ничего не задевает. Дзюба, безусловно, хороший игрок, который много помог команде. А мнение... Зачем мне чье-то мнение учитывать? В чем? (Улыбается) У меня есть своя работа, а мнение людей бывает абсолютно разное, каждый имеет на него право», — приводит слова Семака «РБ Спорт».

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 68 очков и стал чемпионом России.