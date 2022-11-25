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«Топ-симуляция Роналду». Реакция мировых СМИ на рекорд Криштиану

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
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Криштиану Роналду празднует забитый гол на ЧМ-2022.
Фото AFP
Неймар.
Фото Global Look Press
Акция от футболистов сборной Германии на ЧМ-2022.
Фото Reuters
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Что говорят в прессе о победе Португалии, форме Мбаппе и акции сборной Германии.

Marca отмечает историческое достижение Роналду, L'Equipe — обвиняет в симуляции

Испанское издание Marca выделяет гол Криштиану Роналду, благодаря которому португалец установил исторический рекорд. Теперь он — единственный футболист, который забивал на пяти чемпионатах мира.

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«Исторический Криштиану!» — восторгается португальцем журналист Хон Прада. И отмечает другие достижения Роналду: он забил больше всех на профессиональном уровне (821 гол), является лучшим бомбардиром сборной Португалии (118), Лиги чемпионов (140), «Реала» (451) и чемпионатов Европы (14).

Важный факт: Криштиану отличился благодаря неочевидному пенальти. Назначение 11-метрового действительно вызывает вопросы.

«Топ-симуляция от Роналду», — с таким заголовком вышла статья в авторитетном французском издании L'Equipe.

Неймар. Фото Global Look Press
Неймар.
Фото Global Look Press

Кто круче: Мбаппе, Неймар или Месси? Отвечает Дани Алвес

La Gazzetta dello Sport публикует интервью с защитником сборной Бразилии Дани Алвесом, который объяснил, в чем Месси и Неймар превосходят Килиана Мбаппе.

«Мбаппе — феномен, который до сих пор не понял, что с ним в атаке играют еще более феноменальные игроки», — заявил Алвес. Дани также утверждает, что Неймар и Месси уникальны, потому что «способны на то, чего не могут исполнить другие футболисты».

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При этом ранее бразилец высоко оценивал потенциал Мбаппе. «Килиан — игрок даже более совершенный, чем Холанд», — цитировало Алвеса каталонское издание Sport.

Отдельная тема выпуска La Gazzetta dello Sport — ничья в матче Уругвая — Южная Корея. «Корейцы контролировали игру в первом тайме, при этом Сон был практически незаметен», — считает журналист издания Оливейро. Во втором тайме, по мнению автора, Уругвай выглядел лучше, но ничья является справедливым результатом.

Акция от футболистов сборной Германии на ЧМ-2022. Фото Reuters
Акция от футболистов сборной Германии на ЧМ-2022.
Фото Reuters

Bild: «Гана тоже может крикнуть: «SIUUU»

Сборная Германии запомнилась сенсационным поражением в матче с Японией, а также акцией протеста против запрета ФИФА на капитанские повязки One Love, символизирующие инклюзивность и разнообразие в обществе.

По информации Bild, в ФИФА решили впредь не изымать атрибутику с радужной расцветкой. Ожидается, что официально об этом объявят в пятницу. Правда, пока неизвестно, коснется ли это тех самых капитанских повязок, или же речь идет о фанатской атрибутике.

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«Разнообразие оказалось сильнее старомодного мышления. Германия, Дания, Англия, Уэльс, Бельгия, Швейцария и Нидерланды должны дать пример гомофобным катарским шейхам», — пишет журналист Маттиас Хоффман.

Рассуждая о матче Португалии и Ганы, издание отмечает действия Османа Букари, который отпраздновал гол в стиле Криштиану. «Гана тоже может крикнуть: SIUUU!» — с таким заголовком вышла статья на немецком сайте.

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Сборная Германии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
ФИФА
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