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Сегодня, 13:00

Португалия так и не вырастила преемника Роналду. Сможет ли Криштиану затащить на ЧМ в 37 лет?

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Рафаэл Леау.
Фото Global Look Press
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Похоже, это последний шанс.

Португалия традиционно едет на крупный международный турнир в статусе одного из фаворитов. Криштиану Роналду по-прежнему важнейший футболист в этой сборной, в которой помимо него хватает игроков высочайшего класса. Но вместе с тем у команды есть проблемы — как реальные, так и потенциальные.

Роналду и его скандалы

Криштиану и так наверняка был бы самым обсуждаемым персонажем в сборной Португалии, но своим огненным интервью Пирсу Моргану он окончательно завязал все внимание общественности исключительно на себе. Хорошо это или плохо для сборной — вопрос очень спорный.

С одной стороны, Криш убрал партнеров из-под огня — говорят только о нем, а до остальных португальских звезд за пределами страны сейчас мало кому есть дело. В теории это снимает излишнее давление, например, с завалившего прошлый Евро Бруну Фернандеша или «золотого мальчика» Феликса, за три с половиной сезона в «Атлетико» забившего меньше 30 голов.

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С другой стороны, непонятно, а нужна ли команде вся эта шумиха? Тот же Фернандеш, судя по видео из раздевалки, не очень рад видеть Криштиану. Напомним, в интервью Роналду не включил соотечественника в тройку футболистов «МЮ», относящихся к работе с должным профессионализмом. Как все это повлияет на атмосферу в раздевалке и скажется ли на игре — вопрос открытый.

Рафаэл Леау. Фото Global Look Press
Рафаэл Леау.
Фото Global Look Press

Мощнейший состав и неоднозначные результаты

Сборная Португалии — четвертая по стоимости команда на ЧМ-2022 (согласно transfermarkt), напичканная футболистами мирового уровня. Ожидания от экс-чемпионов Европы соответствующие. В 2016-м португальцы победили на Евро в первую очередь за счет сбалансированного состава и качественной структуры игры. Достаточно вспомнить один простой факт — Роналду из-за травмы в финале сыграл всего 10 минут, а победный гол забил Эдер, за весь предыдущий сезон настрелявший всего шесть голов в скромном «Лилле».

Сейчас расклады у португальцев совсем иные — в каждой линии есть парочка звезд. В обороне это лучший игрок прошлого сезона АПЛ Рубен Диаш и, пожалуй, самый креативный крайний защитник Европы Жоау Канселу. Под Роналду — атакующая троица из Бруну, Бернарду Силвы и самого дорогого футболиста в текущем составе Рафаэла Леау. Да, конструкцию поддерживает работящая пара опорников Невеш — Карвалью, но все же по сравнению с 2016 годом это куда более набриолиненная в футбольном плане команда.

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Как и в случае с Криштиану Роналду, тут есть как плюсы, так и минусы. Наличие большого числа ярких исполнителей в составе позволяет делать большую ставку на индивидуальные действия. Все же футбол на уровне сборных в тактическом плане сильно отстает от клубного, и умение решить эпизод в одиночку тут на вес золота. Но одновременно большое число звезд накладывает дополнительную ответственность на тренера — в режиме цейтнота ему нужно разместить на поле всех лучших и заставить этот механизм работать.

У Фернанду Сантуша получалось с переменным успехом. Да, был триумф на Евро-2016 и победа в Лиге наций в 2019-м. Но нельзя забывать и о фиаско на ЧМ-18 (вылет в 1/8 от Уругвая) и Евро-2020 (на той же стадии от Бельгии). Даже отбор к ЧМ-22 для португальцев нельзя назвать однозначным — потерпели всего одно поражение в группе, но уступили первое место Сербии и в Катар попали только через стыки. Что получится в Катаре — загадка даже для самих португальцев.

Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Ненайденный преемник

Удивительное дело, но за последние лет 15 в богатой на футбольные таланты Португалии так и не появилось нападающего, способного создать конкуренцию Роналду в сборной. Хотя бы на бумаге. Криш сам называл своими наследниками то Андре Силву, то Жоау Феликса, но никто из них на топ-уровень пока так и не вышел.

Из-за травмы Диогу Жоты в сборной Португалии сейчас нет футболиста, который мог бы заменить Роналду в атаке с той же эффективностью — ни Силва, ни Гонсалу Рамуш на эту роль не тянут. Других нет, а ведь КриРо уже 37, и в жарком Катаре ему может потребоваться ротация.

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Чемпионат мира в Катаре — Рубикон для сборной Португалии. Настают времена, когда о замене Криштиану все же необходимо задуматься. Кто готов взять на себя роль нового лидера? Бруну и Бернарду — это не про голы. Остается Рафаэл Леау, 23-летний форвард «Милана», второй сезон подряд показывающий мощные результаты в серии А. В нынешней сборной Леау играет на левом фланге атаки так же, как и молодой Роналду. В Рафаэле видят сходство с юным Кришем и из-за скорости, техники, результативности и атлетического телосложения. В общем, есть все условия, чтобы показать себя. Катар покажет, нашла ли Португалия нового героя.

Состав сборной Португалии на ЧМ-2022
Вратари: Диогу Кошта («Португ»), Жозе Са («Вулверхэмптон», Англия), Руй Патрисиу («Рома», Италия).
Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба — «Манчестер Сити», Англия), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба — «ПСЖ», Франция), Пепе («Порту), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейро («Боруссия» Дортмунд, Германия).
Полузащитники: Жоау Палинья («Фулхэм», Англия), Матеус Нуньеш, Рубен Невеш (оба — «Вулверхэмптон», Англия), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Англия), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Англия), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавиу Монтейру («Порту»), Витинья («ПСЖ», Франция), Вильям Карвалью («Бетис», Испания).
Нападающие: Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Англия), Андре Силва («Лейпциг», Германия), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлептико, Испания), Рафаэл Леау («Милан», Италия), Рикарду Орта («Брага»).

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1.70
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Бразилия
Сербия

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24%

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Обе забьют - да

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