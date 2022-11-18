Матчи чемпионата мира-2022 будут длиться по 100 минут и больше

Арбитрам, которые будут работать на играх чемпионата мира в Катаре, дано строгое указание добавлять больше минут к основному времени обоих таймов, компенсируя любые потери. Не исключено, что теперь с учетом добавленного времени матчи будут идти 100 и более минут в зависимости от числа забитых голов, количества травм и замен, частоты и продолжительности вмешательств ВАР.

Ничего нового с точки зрения правил игры в этом нет. Но далеко не всегда и не везде это соблюдается — чистое время матча обычно составляет от 49 до 55 минут. Этого, конечно, мало. Поэтому перед ЧМ-2022 судьям напомнили о необходимости более тщательного подхода к данному вопросу.