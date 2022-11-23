Мексиканский вратарь Очоа снова творит чудеса на ЧМ. Почему он так и не перешел в топ-клуб?

37-летний Гильермо в игре с Польшей (0:0) отразил пенальти от Роберта Левандовски и стал лучшим игроком встречи.

Для Очоа, как и для полузащитника Андреса Гуадрадо, ЧМ-2022 стал уже пятым, однако знаем мы о кудрявом вратаре с 2014 года. В Германию и ЮАР молодой вратарь ездил в качестве резервиста, но уже в первой игре на ЧМ в Бразилии показал себя с лучшей стороны. К слову, в первых играх чемпионатов мира этот вратарь пока ни разу не пропускал. Кроме Польши не смогли пробить Очоа Камерун (1:0) и Германия (1:0).

Особенно вратарь прославился, сделав восемь сейвов в игре с Бразилией на домашнем для «селесау» турнире. Но и в России Очоа не прохлаждался: 25 сейвов в четырех играх тому доказательство. Больше мексиканца начиная с ЧМ-2014 на мировых первенствах отразил ударов только Тибо Куртуа — 37 против 39. При этом Бельгия сыграла больше матчей, чем Мексика. По статистике Opta, Гильермо Очоа спас свою команду от 5,4 гола за девять игр. Просто выдающийся результат.

Но если мексиканский голкипер так хорош, то почему мы почти ничего не знаем о его клубной карьере? Кейлор Навас, также сверкнувший в 2014 году, был основным в «Леванте» до бразильского турнира, а после перешел в «Реал», и... вы знаете продолжение. У Очоа и близко не было таких успехов.

В Бразилию мексиканец ехал в статусе основного вратаря «Аяччо» — последней команды французской лиги 1. Конечно же, успешный крупный турнир поспособствовал повышению — Очоа перебрался в испанский середняк «Малагу», причем в качестве свободного агента. Казалось бы, наконец-то в клубной карьере выдающегося вратаря пошел подъем, но нет. Весь сезон-2014/15 мексиканец играл только в кубковых встречах. Он помог «Малаге» дойти до четвертьфинала Кубка короля, но в ла лиге просидел все 38 туров под Карлосом Камени. Сидел бы и в следующем сезоне, если бы не травма камерунца в игре 28-го тура с «Депортиво».

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа отразил пенальти от Роберта Левандовски. Фото Global Look Press

«Я здесь, так как сам решил остаться, потому что хочу играть в Испании. Не нужно опускать руки, когда встречаются препятствия на вашем пути. Нужно бороться с ними. Футбол ставит людей в трудные позиции, но нужно с ними справляться и работать», -цитировал Football Espana Очоа после дебюта за «Малагу» в марте 2016 года.

Зацепиться не удалось. Десять с половиной игр в чемпионате Испании и восемь в Кубке страны, 19 пропущенных голов — вот результат Очоа в «Малаге».

Камени восстановился, а его дублера отправили в аренду в «Гранаду» на сезон-2016/17. Там Очоа был основным, но год вышел довольно противоречивым. Рекордные для одного вратаря (не команды) 82 пропущенных гола в 38 играх примеры совпали с наибольшим количеством сейвов среди вратарей топ-5 лиг. Этого не хватило, чтобы получить продление контракта от «Малаги», хотя Камени тоже ушел из клуба после того сезона.

Летом 2017 года Очоа подписал контракт к бельгийским «Стандартом». И вот отрезок карьеры в этом клубе можно назвать успешным. Мексиканец помог команде занять второе место в чемпионате Бельгии и выйти в квалификацию Лиги чемпионов. В том же сезоне льежский клуб выиграл Кубок Бельгии. Так что Очоа точно поехал на ЧМ-2018 в приподнятом настроении.

1/8 финала чемпионата мира с Бразилией (0:2) не стала последней игрой в России для вратаря. Осенью он приезжал со «Стандартом» в Краснодар на игру с одноименным клубом в Лиге Европы. «Быки», кстати, дважды пробили мексиканскую стену и выиграли 2:1 в той встрече. «Стандарт» умудрился не выйти из группы с десятью очками, «Севилья» и «Краснодар» набрали по 12. Зато в чемпионате у них вновь все было хорошо: третье место вслед за «Генком» и «Брюгге».

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа отразил пенальти от Роберта Левандовски. Фото Global Look Press

В «Стандарте» были довольны игрой вратаря, даже признали его лучшим игроком сезона-2018/19. Болельщики любили Очоа, но он решил в 2019 году покинуть бельгийскую команду и вернуться в родную «Америку», в которой выступает до сих пор. Что удивительно — трансфер голкипера из бельгийского клуба в мексиканский за 1 миллион евро стал единственным переходом в карьере Очоа, в котором за него выплатили денежную компенсацию. Все предыдущие смены клубов у него происходили из-за истекавшего срока контрактов.

Для 37-летнего вратаря нынешний сезон в «Америке» уже четвертый после возвращения в клуб. Он даже успел дойти до финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (поражение «Монтеррею» 0:1) и стать лучшим вратарем турнира, но так и не выиграл ни одного трофея. В этом парадокс Очоа — он не может гарантировать надежность на постоянной основе, зато в клубе превращается в монстра по отражению ударов и на короткой дистанции творит чудеса. Клубную карьеру Очоа нельзя назвать плохой, просто его достижения незаметны на фоне потрясающих матчей на чемпионатах мира, где за ним следят болельщики со всей планеты. Потому, даже несмотря на серую клубную карьеру, Гильермо точно запомнят надолго.