Месси в нескольких шагах от мечты. Нынешняя Аргентина может пойти по стопам сборной времен Марадоны

Почему Аргентина — один из главных фаворитов чемпионата мира.

«Скалонета»

На прошлой неделе официальный производитель посвященных ЧМ-2022 видеоигр провел симуляцию мирового первенства и объявил будущим чемпионом Аргентину. Вроде бы мелочь, не имеющая ничего общего с реальностью, однако три предыдущих подобных прогноза — с Испанией-2010, Германией-2014 и Францией-2018 — оказались попаданиями в яблочко. Уже это — повод задуматься. Но дело в том, что есть масса причин утверждать: виртуальная реальность не так уж и далека от действительности, а нынешняя аргентинская сборная — настоящий феномен.

Началось все с назначения на пост главного тренера Лионеля Скалони, который многим на тот момент виделся разве что крепким ремесленником. Даже в аргентинской федерации его изначально рассматривали как временщика, который после увольнения Хорхе Сампаоли будет руководить сине-белыми в нескольких товарищеских матчах. До того как АФА определится с кандидатурой нового главного тренера.

Несколько месяцев спустя — после шести игр — глава федерации Клаудио Тапия заявил: «Важно понимать, чего мы хотим от нашей сборной, и все мы видели работу Скалони. Он останется тренером у руля до Кубка Америки — 2019».

На том турнире Аргентина взяла бронзу, а у всех в памяти осталось скандальное удаление Лионеля Месси и его гневное выступление с обвинениями руководителей КОНМЕБОЛ в коррупции. Капитан так и не остыл после проигранного Бразилии полуфинала, и на данный момент это последнее поражение бело-голубых. Они не знают осечек более трех лет и 35 матчей, а в народе сборную уже давно — как дань уважения главному тренеру — называют «Скалонета».

Лионель Месси. Фото Reuters

Культ капитана

Интересно, что уже превратившийся в легенду специалист начинал работу без Месси, который в то время взял международную паузу. Тогда все обратили внимание, что Скалони на первый же сбор вызвал Икарди и Дибалу, а когда капитан вернулся, некоторые задавались вопросом: а нужен ли Лео обновленной сборной?

Контроль мяча и длинные передачи и диагонали под включения вингеров казались не совсем тем футболом, который подходит капитану. На деле же Месси не только встроился в новую систему как влитой, а стал ее краеугольным камнем. Больше того, многие уверены: в национальной команде он никогда не играл столь ярко. И есть ощущение, что одним из объяснений данного феномена является атмосфера в коллективе.

Причем там существует настоящий культ Месси. Не созданный таблоидами мифический образ, где злой гений под десятым номером диктует тренерам список вызванных на сбор, отсеивая неугодных, и выбирает тактику. Этот культ — про взаимное уважение и любовь. Поэтому после победы на Кубке Америки вся команда помчалась поздравлять Месси. А после финала говорили, кажется, только о нем.

Да и сейчас, как признался недавно Лисандро Мартинес, команда будет сражаться за Месси, который уже заявил: предстоящий чемпионат мира — последний в его карьере. Скалони, правда, надеется, что Лео еще передумает и продолжит радовать болельщиков своей игрой. Верится в это с трудом, но очевидно: после первого трофея со сборной на аргентинскую «десятку» уже не давят бесконечные заголовки про последний шанс что-то выиграть.

Лионель Скалони. Фото Reuters

Вкус побед

Победа на Кубке Америки — важнейший момент в формировании коллектива. Про тот турнир недавно даже выпустили документалку на Netflix, а после триумфа команда буквально купалась в лучах славы. Выпустила специальные футболки, представила трофей на одном из отборочных матчей...

В какой-то момент стало казаться, что это перебор. Но, как показали последующие игры, включая разгром Италии в Финалиссиме, победный голод Аргентина не утолила. И в эту команду рвутся вопреки всему. Как Ло Сельсо, который был готов ради мундиаля отложить операцию и отказаться от зарплаты в клубе до полного последующего восстановления. Как минимум на два месяца.

Этот полузащитник — важная фигура в средней линии, но все же не такая значимая, как Де Пауль, и заменяемая. Могут даже выстрелить неожиданные герои вроде проводящего фантастический сезон в «Бенфике» Энцо Фернандеса. Тем более есть вопросы по состоянию Паредеса и Ди Марии. Между тем только вернувшийся в строй Анхель — главный специалист по важнейшим голам. Именно такие нужны в Катаре, чтобы Месси наконец-то заставил замолчать тех, кто считает, что для настоящего величия уровня Марадоны ему нужно стать чемпионом мира. И если это случится, дон Диего первым порадуется за Лео где-то на небесах.

Состав сборной Аргентины на ЧМ-2022

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»), Хуан Муссо («Аталанта»), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтьель («Севилья»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»), Факундо Медина («Ланс»), Неуэн Перес («Удинезе»).

Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»), Папу Гомес («Севилья»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Эксекиэль Паласиос («Байер») и Николас Гонсалес («Фиорентина»).

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Хоакин Корреа («Интер»), Пауло Дибала («Рома»), Анхель Корреа («Атлетико»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»).