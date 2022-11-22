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Кажется, топ-сборные настрадаются на этом ЧМ. Полуфиналист прошлого Евро ничего не смог сделать с Тунисом

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
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22 ноября. Дания — Тунис — 0:0.
Фото Reuters
Дании не помог даже Эриксен.
Чемпионат мира. Группа D
22 нояб, 16:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Дания
0:0
Тунис

Из всех стран — участниц чемпионата мира Дания, пожалуй, громче всех выступала с обвинениями Катара в нарушениях прав человека. Даже на формах сборной в знак протеста почти не видно логотипов, а третий комплект и вовсе выполнен в черном цвете — в память о погибших во время строительства объектов к ЧМ рабочих. Их соперник по первому туру в группе — Тунис — тоже перед турниром засветился в медиа не по совсем спортивной причине. Ходили слухи, что сборную могут отстранить от ЧМ из-за вмешательства государства в дела федерации футбола, но ФИФА в итоге ограничилась предупреждением.

ЧМ&nbsp;2022: 22&nbsp;ноября, все матчи дня. ЧМ-2022: Аргентина проиграла Саудовской Аравии, Дания не забила Тунису. Онлайн-трансляция матчей 22 ноября

Что касается раскладов, то Дания приехала в Катар в роли темной лошадки, способной доставить проблемы любой команде. На чемпионате мира в России датчане лишь в серии пенальти уступили будущим финалистам — хорватам, а на Евро-2020 и вовсе добрались до полуфинала, где отчаянно рубились с Англией, но проиграли с минимальным счетом, пропустив с пенальти в овертайме. На этом ЧМ состав примерно тот же — более того, после жуткого обморока в прямом эфире вернулся Кристиан Эриксен. От этой сборной справедливо ожидают как минимум выхода в плей-офф.

Главный тренер сборной Туниса Джалель Кадри осознавал, что с соперником такого класса придется играть вторым номером. Потому, вероятно, и оставил на скамейке самого именитого футболиста команды Вахби Хазри — вместо ветерана вышла скоростная атакующая тройка. Но основой конструкции была тройка центральных защитников с экс-футболистом «Рубина» Монтассаром Тальби, а также моторная пара опорных Схири — Лайдуни. Последний, к слову, играет в «Ференцвароше» у Станислава Черчесова. И Лайдуни уже на третьей минуте показал настрой команды, яростным оскалом и ударами себя в грудь отметив агрессивный подкат под Эриксена.

Кристиан Эриксен. Чуть не умер на Евро, а сейчас готовится зажечь в Катаре. Невероятная история Кристиана Эриксена

Динамика и агрессия здорово готового физически Туниса стала залогом примерно равной игры. Датчане предсказуемо больше владели мячом, атаковали позиционно, а Эриксен за один первый тайм подал 7-8 стандартов. Но африканская команда отчаянно защищалась и гасила динамику скандинавских атак. Главное — тунисцам удалось выключить фланги, основное оружие Дании уже не первый год. Более того, Тунис спокойно мог уходить на перерыв, ведя в счете, но сначала арбитр отменил гол Джебали из-за офсайда, а затем после «черпачка» того же Джевали Шмейхель каким-то чудом зацепил летящий над ним мяч. Как итог — 8:3 по ударам в пользу тунисцев. Такого вряд ли кто-то ожидал от команды с одним из самых бюджетных составов на турнире.

Во втором тайме Дания как будто начала нащупывать свою игру — мяч стал чаще доходить до штрафной Дамена. На 56-й минуте даже забили гол, но и это взятие ворот судья отменил — снова офсайд. К 70-й минуте активность датчан вышла на пик — сперва Дамен потащил сложнейший удар Эриксена, а затем вышедший на замену Корнелиус зачем-то решил затолкать мяч с метра головой — вместо того чтобы просто подставить ногу. В итоге над стадионом разнесся звон от попадания в штангу.

Тунис продолжал держать удар и защищаться — контратаки становились все более редкими, но и Дания не могла придумать ничего, кроме бесчисленных подач в штрафную (в основном после угловых Эриксена). Кристиан вообще за матч показал целую коллекцию жестов перед исполнением стандартов, но скандинавы так и не смогли выжать ничего из заготовок. В добавленное время могла случиться драма — ВАР пригласил арбитра проверить игру рукой защитника тунисцев в своей штрафной, однако после просмотра эпизода судья на точку не указал, посчитав, что эпизод произошел после непредсказуемого отскока мяча.

Как итог — первые 0:0 на этом чемпионате мира. Но игра получилась показательной — серенькая по составу сборная выключила козыри фаворита и добилась нужного результата. За пару часов до них, только более эффектно, тот же трюк провернула Саудовская Аравия в матче с Аргентиной. Тунис еще раз показал, что дисциплина и самоотдача на скоротечном международном турнире легко могут нивелировать разницу в классе. Кажется, команд для битья в Катаре мы встретим немного.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Дании по футболу
Сборная Туниса по футболу
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