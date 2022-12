Испанцы химичили, проигрывали Японии, выбирая себе соперника. Марокко и жизнь их наказали!

Обозреватель «СЭ» побывал на главной сенсации ЧМ-2022 — выходе Марокко в четвертьфинал после победы в серии пенальти над Испанией

«Нам не страшны Месси и Роналду. У нас есть Амрабат!»

Со стадиона Education City я ехал в поезде метро, вжатый в дверь десятками марокканцев, для которых это главный день жизни. Ехал — и кайфовал.

Они пели свои победные марокканские песни, не останавливаясь ни на секунду — так же, как час назад отчаянно и оглушительно свистели, когда мячом владели испанцы. В их песнях на незнакомом мне языке периодически звучали знакомые имена — Месси и Криштиану Роналду.

«Поете, что порвете их?» — улучив мгновение, спрашиваю одного молодого парня. — «Конечно! Ведь у нас есть Амрабат. Его никто не пройдет!»

И они, и я еще не знаем, что Криштиану, прежде чем не пройти Амрабата, не пройдет собственного главного тренера Фернанду Сантуша, который сделает ставку на 21-летнего Гонсалу Рамуша, а тот отплатит за доверие хет-триком. И теперь не представляю, что Роналду выйдет на Марокко с первых минут.

А сразу после игры я долго не мог уйти со стадиона, поскольку фотографировал и снимал на видео ликование марокканцев — колоритное и эмоциональное. Уходить не хотелось. А хотелось фиксировать то, как молодые обнимали седого аксакала. Как маленький сынишка на плечах у отца отчаянно махал флажком страны на фоне счастливой арены. Как воздевала руки вверх счастливая женщина. Красавиц среди марокканок, причем нередко с непокрытыми головами, обнаружилось, кстати, множество.

Беспрепятственно отойти от арены к метро удается недалеко. Толпу марокканцев к станции пускают порциями. Понимаю, что до своей гостиницы я доберусь в лучшем случае к середине первого тайма матча Португалия — Швейцария (и в результате пропущу два первых гола). Зато есть возможность поболтать с людьми.

Оказывается, из Марокко прямого лету до Дохи — семь с половиной часов! Столько же или даже больше, чем из Европы. Хотя вроде — тоже арабская страна. Точнее, арабско-берберская. Но регион этот, оказывается, тоже огромен. Недаром он находится на двух континентах — Азиатском и Африканском. А Марокко — на самом дальнем его краю.

В каждый день игры оттуда сюда в Доху — рейсов по семь. Заполнены они до последнего пассажира.

Марроканские болельщики. Фото «СЭ»

Сейчас страна гуляет по полной. Пока стояли в ожидании, когда нас пропустят к метро, марокканцы показали мне, что в тот момент творилось в Рабате: вау! И в Касабланке, Мараккеше, Фесе, Танжере... «Сегодня все Марокко спать не будет!» — в этом сомнений нет ни у кого.

Кто-то подходит к затесавшимся в толпу испанцам: извините, ребята, так вышло. Вы тоже сильные. Другие, правда, оказываются менее деликатны и поют на мотив знаменитой Bella, ciao: «Espana, ciao! Espana ciao, ciao, ciao!» А пародируя волонтеров, с какого-то момента ЧМ-2022 хором скандирующих название стадиона, после чего указывающих к нему дорогу и кричащих: This way! («В эту сторону!»), марокканцы объясняют испанцам: Airport — this way! И те не обижаются, понимают: это не со зла...

Это — с ликования. Ведь в этот исторический вечер сборная Марокко стала первой в истории Северной Африки, которая добралась до четвертьфинала чемпионата мира. До этого подобное удавалось трем африканским странам, но из глубины континента: Камеруну в 1990-м, Сенегалу в 2002-м, Гане в 2010-м. Для «северян» же это впервые.

И кто скажет, что не по делу?..

Марроканцы подбрасывают своего тренера Валида Реграгуи. Фото AFP

Испания: ноль побед в плей-офф после золота-2010

Марокканцы имели право на любой троллинг, тем более что подавляющее большинство футбольного мира к нему с удовольствием присоединилось. Не надо было Испании химичить, искать себе более легкую, как им казалось, сетку и проигрывать Японии, попутно вышибая из турнира Германию!

Не надо искать в футболе справедливости — далеко не всегда за такие проделки их авторы наказываются судьбой. Но в Катаре это произошло с пугающей молниеносностью. «Красная фурия», выиграв чемпионат мира 2010 года, с тех пор не выиграла ни одного этапа плей-офф! В Бразилии-2014 не вышла из группы, уступив Нидерландам и Чили. В 2018-м — проиграла по пенальти сборной России. А теперь и марокканцы сработали по лекалам Станислава Черчесова, выбив Испанию из 1/8 финала в серии пенальти.

10.12.2022 | Англия — Франция

Игра Марокко реально напоминала футбол сборной России образца того матча во втором тайме основного времени. Испанцы наконец забрали мяч (в первом тайме не было и этого, зато был проигрыш по ударам и десять испанских фолов против трех марокканских), но катали себе и катали, явных моментов не создавая. И возникло совершенно четкое ощущение дежавю, потому что никаких идей, как проникать к воротам Яссина Буну, у них не было. Шальная «пуля», конечно, настичь может всегда, но течение игры и заряженность марокканцев не создавало чувства, что это произойдет.

А по первому тайму сборная Марокко мне с трибуны вообще понравилась больше. Она была быстрее, злее, нацеленнее, сфокусированнее. Не было ни одного компонента игры, кроме владения ради владения, в котором Испания бы ее превосходила.

Марроканские болельщики. Фото «СЭ»

Все больше хотелось, чтобы случился один сенсационный четвертьфиналист. Тем более из региона, который (плюс-минус) принимает чемпионат мира. В Катаре к тому же огромная марокканская диаспора.

Тем более что сборная этого полностью заслуживала. Вышла из группы с Бельгией и Хорватией, вообще-то двумя призерами прошлого мирового первенства, с первого места. Пропустив лишь один мяч, и тот — автогол в матче с Канадой. Так им пока никто из соперников и не забил. А теперь очень достойно выглядели против... «голубой фурии».

Я не оговорился — по форме вы бы сборную Испании никогда не узнали. Голубые майки и белые трусы — это скорее напоминало сборную Уругвая или «Сельту» из Виго. Красный цвет забрали себе и формальные, и фактические хозяева поля из Марокко. Испанцы же, оставшись без него, словно лишились и своей силы.

А почему хозяева поля были фактическими — благодаря фантастической поддержке болельщиков. Так было всю игру — так было и в серии пенальти. Причем совершенно не имело значения, в какие ворота будет биться серия 11-метровых. И за теми и за другими сидели отчаянные фанаты сборной Марокко. Унаи Симону и бьющим испанцам никуда от них было не деться.

В принципе Марокко, чуть-чуть поддавшись давлению испанцев во втором тайме основного времени, потом снова воспрял духом — и в овертайме уже африканцы имели самый явный голевой момент. Их 21-й номер, форвард Валид Чеддира из «Бари», вышел один на один, но не переиграл Симона.

Разница с 2018-м заключалась в том, что Испания тогда была без тренера — скандально уволенного за пару дней до начала турнира Хулена Лопетеги заменил попавшийся, грубо говоря, под руку экс-капитан сборной Фернандо Йерро. Опыта ему очевидно не хватило. У Луиса Энрике его, в том числе победного, достаточно. Но не помогло и это. В матче 1/8 финале мы увидели все худшие черты испанского футбола. Во главе которых — игра без ворот.

Выход Марокко в четвертьфинал стал частью колорита этого ЧМ. Причем естественно, без посторонней помощи

И ведь Испания четыре года назад уже еле отскочила от марокканцев в России-2018 — проигрывала в последнем туре группового турнира 1:2 к 90-й минуте, когда Яго Аспас сравнял на первой добавленной минуте. Тот самый Аспас, чей удар с пенальти через несколько дней и найдет «ногу бога» Игоря Акинфеева. Теперь у испанцев в этом смысле — новые «герои». А марокканский урок через четыре года оказался забыт, потому что все хорошо, что хорошо заканчивается.

Сейчас уже с трудом вспоминается, что Испания начала нынешний турнир с победы 7:0 над Коста-Рикой, многих тем самым восхитив. Я же сразу насторожился, поскольку не раз и не два на чемпионатах мира уже подтверждалась справедливость старой, но грубой поговорки, которую любят футболисты: «Резво начал — (пятую точку) стер».

В 1982 году сборная Венгрии в первом туре одержала самую крупную победу на чемпионатах мира в истории — 10:1 над Сальвадором, а потом вообще не вышла из группы. В 1986-м мощная сборная СССР начала с 6:0 у тех же венгров, но их путь оборвался в 1/8 финала необязательными 3:4 от совсем не выдающихся тогда бельгийцев. Слишком большой счет иногда приводит к слишком большим иллюзиям.

То, что у испанцев не все так идеально, показал уже матч с Германией. А потом был фейк против Японии, в чем азиаты совершенно не были виноваты — вся проблема была в самой «Красной фурии», которой краснеть нужно было от стыда. И как-то настолько она увлеклась этим псевдофутболом, что вернуться в реальность так и не удалось.

Марроканские болельщики. Фото «СЭ»

Потому что соперником оказалась жесткая, колючая, боевая, отлаженная команда без зазоров не только между линиями, но и внутри самих линий. Когда я разговаривал с болельщиками и спрашивал, как марокканцам это удалось, едва ли не первое, что услышал: «У нас очень сильный тренер!». А ведь речь идет не о каком-нибудь знаменитом иностранце, а о местном специалисте — Валиде Реграги. Он унаследовал команду у знаменитого Вахида Халидходжича, разругавшегося с федерацией, и сразу же принес пользу тем, что наладил отношения с полузащитником «Челси» Хакимом Зиешем, который при боснийце за команду не играл. И сделал ее только сильнее.

Когда команды выходили на серию пенальти, почему-то особых сомнений в исходе не было. Из-за заряда, который чувствовался в каждом действии марокканцев. Из-за болельщиков. Из-за какого-то хаоса в головах испанцев. Но чтобы те не забили ни одного из трех мячей! Штанга Пабло Сарабии, сейвы голкипера «Севильи» Буну от Карлоса Солера и Серхио Бускетса — и марокканцы ринулись на поле, а потом долго его обходили, празднуя историю со всеми пришедшими на стадион своими болельщиками.

А я смотрел на бредущих, опустив головы, испанцев и думал о том, что опять случилась классическая история — фаворит проиграл команде из категории «готовых» по градации Черчесова: «Не бывает сильных и слабых, бывают готовые и неготовые». К тому же у этих готовых есть люди из «Челси» (Зиеш), «ПСЖ» (Хакими) и множества солидных команд из ведущих европейских лиг. Их не надо тащить из болота в космос, они и так многое умеют. А когда все это еще и помножено на мощнейшую поддержку болельщиков — кстати, за марокканцев с флагом их страны (как, впрочем, и в другом случае за Саудовскую Аравию) «топил» на стадионе и катарский эмир... Во всех этих обстоятельствах не стал бы заранее отдавать победу в четвертьфинале Португалии. Хотя, конечно, она — фаворит. Особенно без Криштиану в стартовом составе.

Марроканские болельщики. Фото «СЭ»

...Мне доводилось как-то на Новый год съездить в Марокко, увидеть его главные города. Я понял, что это яркая страна, сочная, не обремененная лишними ограничениями и строгостями. При этом не искусственная, вроде того же Катара, а с древними корнями. Корни эти чувствующая и ценящая. Есть в ней эта восточная магия, какой мы ее представляем из книжек.

Хорошо, что она вышла в четвертьфинал ЧМ-2022. Это стало частью колорита турнира. И к этому, замечу, не имели вообще никакого отношения судьи — чай, не Корея-2002. Никто никогда за уши не тащил, чтобы потрафить если не самим хозяевам (они были совсем уж безнадежны), то хозяйскому региону. Марокканцы все сделали сами.

А Испании отлилось за матч с Японией и поиск более легкой сетки к финалу. Легкой и быстрой получилась для них только дорога домой.