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6 декабря, 22:15

«Это поражение — конец нашего фирменного стиля». В Испании громят свою команду за вылет с ЧМ

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
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Эмоции игроков сборной Испании после вылета с ЧМ-2022.
Фото Reuters
Мем из соцсетей о вылете сборной Испании с ЧМ-2022.
Луис Энрике поддерживает игроков сборной Испании после вылета с ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
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Журналисты считают, что эра Луиса Энрике в сборной закончена.

Сборная Испании вылетела с ЧМ-2022. Игра команды Луиса Энрике оставляла желать лучшего, и в матче 1/8 финала против Марокко испанцы за это поплатились, уступив в серии пенальти.

«СЭ» изучил испанскую прессу и узнал, что думают о вылете «Фурии Рохи» на родине.

6&nbsp;декабря. Марокко&nbsp;&mdash; Испания&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 3:0. Яссин Буну берет пенальти. Буну в роли Акинфеева! Испания не забила три пенальти и вылетела с ЧМ-2022

Marca: «Это фиаско!»

Издание Marca считает, что сборная Испании покинула турнир заслуженно: «Это фиаско! При этом нельзя сказать, что Марокко отправило нас домой случайно. Как и четыре года назад, на чемпионате мира в России, нас подвело исполнение пенальти. История повторилась». При этом в онлайн-трансляции матча Marca предполагало, что для испанцев все может закончиться так же, как и на прошлом мундиале.

В разборе матча испанское издание предположило, что с вылетом от Марокко закончилась и эпоха Луиса Энрике в сборной Испании: «Почти наверняка Луис Энрике уйдет. Это поражение — конец нашего фирменного стиля». Также Marca отметило игру полузащитника сборной Марокко Софьяна Амрабата.

Мем из соцсетей о вылете сборной Испании с ЧМ-2022.
Мем из соцсетей о вылете сборной Испании с ЧМ-2022.

«Победа 7:0 в матче с Коста-Рикой оказалась счастливой случайностью, которая смутила всю Испанию. До и после этого сборная шла под откос. Игра против Марокко доказала, что эра «экзотических сборных», которые приезжали на мундиаль ради футболок на память от звездных игроков, прошла. Марокканцы провели хороший матч, имели план и строго его придерживались», — написал Хосе Луис Уртадо.

После этого автор отметил, что если бы это был гандбол, то трибуны бы свистели от нереально пассивной игры сборной Испании: «Футболисты пересекали центр поля со скоростью черепах, им не хватало смелых решений. С таким настроем сборной Испании больше подходят шахматы».

Луис Энрике поддерживает игроков сборной Испании после вылета с ЧМ-2022. Фото Global Look Press
Луис Энрике поддерживает игроков сборной Испании после вылета с ЧМ-2022.
Фото Global Look Press

AS: «Испания пыталась победить Марокко по очкам, а не нокаутом»

Корреспондент AS Эктор Мартинес тоже остался недоволен игрой, которую показала сборная Испании: «Тысяча передач наших игроков в итоге разбивались об марокканскую стену. То же самое было в матче против сборной России на ЧМ-2018». Автор вспомнил слова Луиса Энрике после победы над Коста-Рикой. «Луис Энрике сказал тогда, что результат для него не играет значения. Теперь эта фраза звучит как эпитафия», — заявил Мартинес.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

«По ходу матча не было видно, за счет чего может прибавить и забить сборная Испании, — продолжает Мартинес. — Каждый раз, когда испанский футболист обыгрывал соперника, то натыкался на следующего. А потом — еще на одного. В боксе бы сказали, что Испания пытается победить Марокко по очкам, а не нокаутом».

По мнению автора, решающий пенальти в исполнении Ашрафа Хакими паненкой был издевательским, но вполне заслуженным для нынешней сборной Испании.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Сборная Марокко по футболу
Луис Энрике
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