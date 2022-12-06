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Марокканский герой Буну вдохновлялся игрой Буффона и становился лучшим в ла лиге. Теперь он готов остановить Испанию

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Яссин Буну.
Фото AFP
Яссин Буну.
Фото Reuters
Яссин Буну (в центре).
Фото AFP
Яссин Буну в финале Лиги Европы. «Севилья» — «Интер» — 3:2.
Фото Global Look Press
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На этом ЧМ Буну уже попал в необычную историю.

Друг Куртуа

История о том, как голкиперу сборной Марокко Яссину Буну стало плохо во время исполнения государственного гимна перед матчем второго тура с Бельгией, — одно из самых удивительных событий турнира в Катаре. Как потом рассказал главный тренер «Атласских львов» Валид Реграги, голкипер травмировался еще в стартовом туре. Буну, казалось, вернули в строй, однако из-за болей в животе у вратаря началось головокружение, потребовавшее экстренной замены.

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Впрочем, ничего страшного не произошло. За второй игрой Яссин смотрел с трибуны, но к решающей встрече с канадцами вернулся в строй. И, если бы не досадная срезка собственного защитника Агерда, скорее всего, оформил бы очередной «сухарь». Для Буну, как и для впервые за 36 лет прорвавшейся в плей-офф сборной, игры на ноль — почти фирменный стиль. В этом плане Яссину повезло и с клубом, ведь для «Севильи» времен еще не погрузившегося в кризис Хулена Лопетеги 1:0 — любимый счет.

Яссин Буну. Фото Reuters
Яссин Буну.
Фото Reuters

С таким подходом Буну в прошлом сезоне выиграл трофей Рикардо Саморы, который в ла лиге вручают вратарю с наименьшим количеством пропущенных мячей. За календарный 2021 год у марокканца набралось 32 игры на ноль с учетом всех турниров, он установил клубный рекорд по продолжительности сухой серии в чемпионате (528 минут), а о том, как престижен в Испании приз Саморы, лучше всего говорят два момента.

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Во-первых, слова кипера «Реала» Тибо Куртуа, который сказал: «Если не выиграю трофей, хотел бы, чтобы он достался Буну. Он этого заслуживает, и это мой хороший друг, с которым мы познакомились еще в «Атлетико». Во-вторых, в «Севилье» пошли на оригинальный ход и, чтобы не портить статистику, оставили своего первого номера в запасе на игру заключительного тура с «Атлетиком». В итоге Буну получил не только этот трофей, но и награду лучшему африканцу ла лиги, обойдя всех конкурентов во главе с Обамеянгом.

Яссин Буну (в центре). Фото AFP
Яссин Буну (в центре).
Фото AFP

Рожденный в Канаде

А ведь на ЧМ-2022 Буну вполне мог приехать в составе совсем другой сборной. Дело в том, что Яссин имеет два паспорта, так как родился в канадском Монреале. Восемь лет назад возглавлявший «Красных» испанец Бенито Флоро звонил вратарю и приглашал играть за страну, где тот появился на свет. Однако Буну связывал свои планы только с Марокко, и в состав «Атласских львов» его впервые пригласил Баду Заки — вратарь легендарной для страны сборной, которая пробилась в плей-офф ЧМ-1986.

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В жизни Буну в принципе была масса интересных поворотов, но ничто не давалось ему легко. Так, отец Яссина не хотел, чтобы сын тратил много времени на футбол. Но в итоге вернувшиеся в родную Касабланку родители отвели Яссина в академию клуба «Видад». Там Буну не сразу определился с амплуа и совмещал игру в воротах с ролью полевого игрока. В итоге ключевым оказался его высокий рост, и, согласившись с решением тренера, будущий герой Марокко отправился в рамку, а игру вратарей ему помогали изучать записи матчей с участием Джанлуиджи Буффона и Эдвина ван дер Сара.

Впрочем, обретенные в поле навыки никуда не делись. С момента дебюта в ла лиге Буну отдал рекордные для турнира три голевые передачи, и в первом случае адресатом его паса стал партнер по сборной Эн-Несири. А самый крутой момент с участием вратаря — его гол на 94-й минуте матча с «Вальядолидом».

«Удивительные ощущения, которые трудно описать. Я даже не знал, как отпраздновать гол. Это очень странные чувства, но все в команде счастливы», — признался после своего маленького подвига Буну.

Яссин Буну в финале Лиги Европы. «Севилья» — «Интер» — 3:2. Фото Global Look Press
Яссин Буну в финале Лиги Европы. «Севилья» — «Интер» — 3:2.
Фото Global Look Press

Премьера в финале

Яссин уникален в том плане, что всегда цеплялся за свой шанс и не боялся рисковать. В 17 лет он подписал контракт с «Ниццей», но с трансфером возникли проблемы. А несколько лет спустя Буну поехал в «Атлетико», хотя в Мадриде ему ничего не гарантировали, а зарплата была ниже, чем в родном «Видаде». За «Видад» он, кстати, дебютировал ярко — из-за травмы основного голкипера в присутствии 80 тысяч зрителей сыграл в финале африканской Лиги чемпионов. И хотя марокканцы уступили тунисскому «Эсперансу» (0:1), именно новичка признали лучшим в составе его команды.

В «Атлетико» же пробиться в состав было нереально. Практику Буну получал во второй команде «матрасников» и, проявив себя там, в сегунде — во время аренды в «Сарагосе». Ну а первый матч в ла лиге Буну провел спустя четыре года после переезда в Испанию, когда помог «Жироне» выйти в высший дивизион. А уже в «Севилье» марокканец использовал свой шанс, когда травмировался основной вратарь Томаш Вацлик.

16&nbsp;августа. Кельн. &laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Люк де&nbsp;Йонг празднует победный гол. Вратарь «Севильи» не пустил «МЮ» в финал. У гранда закончились батарейки

Тогда — во время доигровки пандемийного сезона — пробил звездный час Яссина. В четвертьфинале Лиги Европы он потащил пенальти от мексиканского снайпера «Вулверхэмпотона» Хименеса. В полуфинале выдал блестящую игру с «МЮ», а в сражении за трофей при счете 2:2 остановил выход Лукаку один на один, и спустя несколько минут форвард «Интера» поразил собственные ворота.

Буну точно знает, что такое большие матчи. И, если Испания действительно выбрала себе в соперники Марокко, вратарь «Атласских львов» может заставить «Красную фурию» пожалеть об этом решении.

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
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