Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 09:30

«Нет Криштиану — нет проблем». Что пишут СМИ о победе Португалии без главной звезды

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Теперь Гонсалу Рамуша знают не только на родине.
Чемпионат мира. 1/8 финала
06 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
6:1
Швейцария

Goal Point: «Эта ночь принадлежала Гонсалу Рамушу»

Журналист португальского издания Goal Point Педру Тудела отмечает не столько выход сборной Португалии в четвертьфинал, сколько то, каким образом он был достигнут. «Перед матчем все вращалось вокруг отсутствия Кришитану Роналду на поле, но в стартовом составе при этом не было также Жоау Канселу и Рубена Невеша. Тем не менее результат доказал правильность выбора Фернанду Сантуша», — написал Тудела.

Что касается звания лучшего игрока матча, то у автора Goal Point просто не было вариантов: «Ночь принадлежала Гонсалу Рамушу. Дебют на чемпионате мира в стартовом составе — и сразу же хет-трик, причем первый на этом турнире!»

6&nbsp;декабря. Португалия&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 6:1. Криштиану Роналду. Роналду — балласт для сборной. Без него Португалия уничтожила Швейцарию

Goal.com: «Роналду не провел ни одного хорошего матча в Катаре»

Корреспондент Goal.com Рикарду Лукаш поддерживает решение Фернанду Сантуша оставить главную звезду сборной Португалии на скамейке запасных. «Очевидно, что у Роналду есть некие разногласия с тренером. Но Криштиану не провел ни одного хорошего матча на этом турнире, за исключением первой игры против Ганы, когда забил с пенальти. Всем, кто критиковал Сантуша за это решение до начала матча, тренер ответил результатом», — заявил Лукаш.

Кроме того, на сайте появилась отдельная статья про автора хет-трика с заголовком: «Кто такой Гонсалу Рамуш, который оставил Роналду в запасе». Ее автор, Тауан Амброзиу, характеризует Рамуша как нападающего, хорошо известного в Португалии: «Гонсалу является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, но благодаря хет-трику его теперь знают и за пределами страны».

6&nbsp;декабря. Португалия&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 6:1. Фернанду Сантуш, Гонсалу Рамуш, Пепе и&nbsp;Криштиану Роналду. Браво, Фернанду Сантуш! Ведь Рамуш не сам себя выпустил вместо Криштану Роналду

Globo: «Роналду расстроил 83 тысячи болельщиков»

Отсутствие Криштиану Роналду в основе сказалось не только на игре сборной Португалии. «Роналду расстроил 83 тысячи болельщиков, пришедших на стадион «Лусаил». Индийцы, аргентинцы, бразильцы, португальцы, швейцарцы, филиппинцы и огромное количество людей других национальностей пришли, чтобы увидеть звезду», — заявил журналист Даниэль Мундин.

В статье рассказывается о двух конкретных семьях из Индии, которые приехали на игру ради того, чтобы увидеть Роналду. Члены одной из семей были одеты в футболки Криштиану. «Они не могли поверить, что увидели своего кумира, пусть и не с первых минут», — отметил Мундин.

Семья из Индии в футболках Криштиану Роналду.
Семья из Индии в футболках Криштиану Роналду.

Вторая семья красовалась перед камерами журналистов с плакатом, посвященным Роналду: «Мы приехали, чтобы увидеть тебя». Слово see было заменено на siuuu — отсылка к фирменному празднованию Криштиану.

Семья из Индии поддерживает Криштиану Роналду.
Семья из Индии поддерживает Криштиану Роналду.

CNN: «Нет Роналду — нет проблем»

Сайт американского телеканала CNN считает, что разгромная победа сборной Португалии стала возможна во многом благодаря тому, что Криштиану остался в запасе. «Нет Роналду — нет проблем, — написал автор Бен Черч. — Без своей главной звезды португальцы продемонстрировали динамичную игру, были более энергичны. Возглавил атаку 21-летний Гонсалу Рамуш — юноша, которому было всего два года, когда Роналду дебютировал за сборную Португалии».

По мнению Черча, столь уверенная победа португальцев и яркое выступление Рамуша ставят под вопрос появление Роналду в основе на матч четвертьфинала против Марокко. «Выход Криштиану на замену вызвал бурю эмоций на трибунах, но матч со Швейцарией запомнится в первую очередь рождением новой звезды в сборной Португалии — Гонсалу Рамуша».

Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Гонсалу Рамуш
11
30
Читайте также
Экс-форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022. Что его спровоцировало?
Бывший форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022
Захарова отреагировала на слова премьера Эстонии о беженцах с Украины
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали
Какие нормативы ГТО
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: 1/4 финала и вылет Испании
Канселу не стал праздновать первый гол Португалии в матче со Швейцарией. Он остался сидеть на скамейке запасных
Семшов: «Гризманн на поле делает феноменальный объем работы»
Билялетдинов о Роналду: «Физически не скажешь, что у него что-то не так. Какая-то ментальная проблема»
Газзаев: «Все видели, что самая яркая игра Португалии прошла без Роналду»
Билялетдинов: «Испания и в России на чемпионате мира мучилась»
Семшов: «Все сказанное Роналду об «МЮ» отражается сейчас и на его положении в сборной Португалии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду — балласт для сборной. Без него Португалия уничтожила Швейцарию

Испанцы химичили, проигрывали Японии, выбирая себе соперника. Марокко и жизнь их наказали!
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости