Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя
Бельгия провалилась во втором матче на ЧМ-2022. Сборную Марокко не смутил отмененный гол в конце первого тайма, после перерыва она забила еще дважды и одержала яркую победу — 2:0.
За матчем в Дохе следили в том числе на улицах Брюсселя. В Бельгии живет немало выходцев из Марокко. После игры в центре города вспыхнули массовые беспорядки. Десятки человек начали жечь фаеры, бросать кирпичи в автомобили. Полиция отреагировала на ситуацию, но далеко не сразу ее удалось взять под контроль.
Перевернутые машины и огонь, водометы и слезоточивый газ для разгона толпы, задержания хулиганов — все это увидели в столице Бельгии.
Мэр Брюсселя Филипп Клоуз призвал футбольных болельщиков не появляться в центре города. Движение общественного транспорта было приостановлено.