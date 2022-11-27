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Сегодня, 21:25

Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя

Отдел фото «СЭ»
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Беспорядки на улицах Брюсселя после победы сборной Марокко над Бельгией.
Фото Reuters
Фанаты сборной Бельгии в фан-зоне Брюсселя наблюдают за трансляцией матча чемпионата мира.
Фото Reuters
На 73-й минуте вратарь бельгийцев Тибо Куртуа пропустил первый гол после удара Абдельхамида Сабири.
Фото Reuters
Радость марокканских болельщиков в столице Бельгии после гола своей любимой команды.
Фото Reuters
Закария Абухляль отправляет второй мяч в ворота Тибо Куртуа в добавленное время.
Фото Reuters
Буйная радость марокканских футболистов после победы над Бельгией.
Фото Reuters
После второго гола в ворота сборной Бельгии радость марокканских болельщиков потеряла границы дозволенного.
Фото Reuters
Буйная радость марокканских фанатов на улицах Брюсселя.
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото Reuters
Фото AFP
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Кадры из столиц Катара и Бельгии во время и после игры чемпионата мира.

Бельгия провалилась во втором матче на ЧМ-2022. Сборную Марокко не смутил отмененный гол в конце первого тайма, после перерыва она забила еще дважды и одержала яркую победу — 2:0.

Фанаты сборной Бельгии в фан-зоне Брюсселя наблюдают за трансляцией матча чемпионата мира. Фото Reuters
Фанаты сборной Бельгии в фан-зоне Брюсселя наблюдают за трансляцией матча чемпионата мира. Фото Reuters
Фото Reuters
На 73-й минуте вратарь бельгийцев Тибо Куртуа пропустил первый гол после удара Абдельхамида Сабири. Фото Reuters
На 73-й минуте вратарь бельгийцев Тибо Куртуа пропустил первый гол после удара Абдельхамида Сабири. Фото Reuters
Фото Reuters
Радость марокканских болельщиков в столице Бельгии после гола своей любимой команды. Фото Reuters
Радость марокканских болельщиков в столице Бельгии после гола своей любимой команды. Фото Reuters
Фото Reuters
Закария Абухляль отправляет второй мяч в ворота Тибо Куртуа в добавленное время. Фото Reuters
Закария Абухляль отправляет второй мяч в ворота Тибо Куртуа в добавленное время. Фото Reuters
Фото Reuters
Буйная радость марокканских футболистов после победы над Бельгией. Фото Reuters
Буйная радость марокканских футболистов после победы над Бельгией. Фото Reuters
Фото Reuters

За матчем в Дохе следили в том числе на улицах Брюсселя. В Бельгии живет немало выходцев из Марокко. После игры в центре города вспыхнули массовые беспорядки. Десятки человек начали жечь фаеры, бросать кирпичи в автомобили. Полиция отреагировала на ситуацию, но далеко не сразу ее удалось взять под контроль.

После второго гола в ворота сборной Бельгии радость марокканских болельщиков потеряла границы дозволенного. Фото Reuters
После второго гола в ворота сборной Бельгии радость марокканских болельщиков потеряла границы дозволенного. Фото Reuters
Фото Reuters
Буйная радость марокканских фанатов на улицах Брюсселя. Фото Reuters
Буйная радость марокканских фанатов на улицах Брюсселя.
Фото Reuters
Погромы и костры в центре Брюсселя, устроееные мигрантами из Марокко. Фото Reuters
Фото Reuters

Перевернутые машины и огонь, водометы и слезоточивый газ для разгона толпы, задержания хулиганов — все это увидели в столице Бельгии.

Полицейские наводят порядок на улицах столицы Бельгии. Фото Reuters
Фото Reuters
Беспорядки на улицах Брюсселя после победы сборной Марокко над Бельгией. Фото Reuters
Фото Reuters
Беспорядки на улицах Брюсселя после победы сборной Марокко над Бельгией. Фото Reuters
Фото Reuters
Беспорядки на улицах Брюсселя после победы сборной Марокко над Бельгией. Фото Reuters
Фото Reuters
Беспорядки на улицах Брюсселя после победы сборной Марокко над Бельгией. Фото Reuters
Фото Reuters
Буйство мигрантов из Марокко в Брюсселе после победы национальной команды над сборной Бельгии в Катаре. Фото AFP
Фото AFP

Мэр Брюсселя Филипп Клоуз призвал футбольных болельщиков не появляться в центре города. Движение общественного транспорта было приостановлено.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Испания 0
Германия 0
1-й тайм

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26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

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16%

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Аргентина 2
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Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

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ТБ 2.5

27%

1.63

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Чемпионат мира по футболу 2022
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Сборная Бельгии по футболу
Сборная Марокко по футболу
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