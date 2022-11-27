Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя

Кадры из столиц Катара и Бельгии во время и после игры чемпионата мира.

Бельгия провалилась во втором матче на ЧМ-2022. Сборную Марокко не смутил отмененный гол в конце первого тайма, после перерыва она забила еще дважды и одержала яркую победу — 2:0.

Фанаты сборной Бельгии в фан-зоне Брюсселя наблюдают за трансляцией матча чемпионата мира. Фото Reuters Фото Reuters

На 73-й минуте вратарь бельгийцев Тибо Куртуа пропустил первый гол после удара Абдельхамида Сабири. Фото Reuters Фото Reuters

Радость марокканских болельщиков в столице Бельгии после гола своей любимой команды. Фото Reuters Фото Reuters

Закария Абухляль отправляет второй мяч в ворота Тибо Куртуа в добавленное время. Фото Reuters Фото Reuters

Буйная радость марокканских футболистов после победы над Бельгией. Фото Reuters Фото Reuters

За матчем в Дохе следили в том числе на улицах Брюсселя. В Бельгии живет немало выходцев из Марокко. После игры в центре города вспыхнули массовые беспорядки. Десятки человек начали жечь фаеры, бросать кирпичи в автомобили. Полиция отреагировала на ситуацию, но далеко не сразу ее удалось взять под контроль.

После второго гола в ворота сборной Бельгии радость марокканских болельщиков потеряла границы дозволенного. Фото Reuters Фото Reuters

Буйная радость марокканских фанатов на улицах Брюсселя. Фото Reuters

Фото Reuters

Перевернутые машины и огонь, водометы и слезоточивый газ для разгона толпы, задержания хулиганов — все это увидели в столице Бельгии.

Фото Reuters

Фото Reuters

Фото Reuters

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Мэр Брюсселя Филипп Клоуз призвал футбольных болельщиков не появляться в центре города. Движение общественного транспорта было приостановлено.