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6 декабря, 11:00

«В Германии все возмущены, что сборная сосредоточилась на протестах, а не на футболе». Интервью Юрия Савичева

Александр Львов
Обозреватель
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Эмоции игроков сборной Германии после вылета с ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
Эмоции игроков сборной Германии после вылета с ЧМ-2022.
Фото Global Look Press
Главный тренер сборной Германии Ханси Флик.
Фото Global Look Press
Томас Мюллер.
Фото Global Look Press
Футболисты сборной Германии закрыли рты перед матчем на ЧМ-2022 из-за запрета играть в радужных повязках.
Фото Global Look Press
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Автор золотого гола на Олимпиаде-1988 — о провале сборной Германии и фаворитах ЧМ-2022.
10.12.2022 | Англия — Франция

«Болельщики говорят: закрыв рты, игроки закрыли и глаза на футбол»

— Как в Германии восприняли невыход в плей-офф? — вопрос экс-форварду «Санкт-Паули» и сборной СССР, который сейчас живет в Гамбурге.

— Народ просто кипит! И их можно понять — на втором подряд чемпионате мира команда не вышла из группы. Для страны с такой богатой футбольной историей это позор и унижение. А пресса продолжает возмущаться тем, что команда была сосредоточена не на игре, а на протестах против запрета на радужные повязки. И здесь не устают повторять то, что уже сказал в «СЭ» уважаемый Олег Иванович Романцев: «На чемпионате мира нужно играть в футбол и на поле доказывать, что ты сильнее, а не забивать себе голову политикой!» Словом, вылет стал очень болезненным ударом для Германии, не раз побеждавшей на международных турнирах. Болельщики говорят: закрыв рты [на командном фото], футболисты закрыли и глаза на футбол.

Футболисты сборной Германии закрыли рты перед матчем на ЧМ-2022 из-за запрета играть в радужных повязках. Фото Global Look Press
Футболисты сборной Германии закрыли рты перед матчем на ЧМ-2022 из-за запрета играть в радужных повязках. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

— Победа Японии над Германией закономерна? Или это стечение обстоятельств?

— Считаю, немцы просто обязаны были побеждать. У них и состав солиднее, и класс выше. По первому тайму это было видно. Они владели инициативой, создавали моменты, но забили только с пенальти. Не знаю, почему команда Флика посчитала, что для победы хватит и одного гола. Но после перерыва она просела, сбавила обороты, стала чаще ошибаться в обороне.

Почувствовав это, японцы включили скорости, взяли игру под контроль. И сначала Доан оказался первым на мяче после сейва Нойера, в затем Асано забил победный. Вот так печально стартовала бундестим, хотя по владению, ударам и передачам превосходила соперника. А центральный защитник Шлоттербек отдал больше точных передач, чем все японцы, вместе взятые.

Эмоции игроков сборной Германии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии

В Германии тут же признали, что матч с Японией вскрыл главную проблему нынешней сборной — отсутствие слаженности в обороне, которое вызвано частыми и не всегда оправданными перестановками Флика.

Досталось и Нойеру, в котором уже не чувствуется прежней уверенности и надежности. А это нервирует защитников, которые привыкли, что за их спиной голкипер, способный творить чудеса.

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик. Фото Global Look Press
Главный тренер сборной Германии Ханси Флик.
Фото Global Look Press

— Есть теория, что Испания специально проиграла Японии, чтобы попасть в более легкую сетку плей-офф.

— Ерунда! То же самое можно сказать и про то, что Бразилия отдала игру Камеруну. К тому же, не выиграй немцы у Коста-Рики, поражение могло лишить испанцев выхода из группы. Конечно, сыграть с Марокко, а не с Хорватией, заманчиво. Но уж слишком велик был риск. Да и репутация такой большой сборной, как Испания, не позволяет идти на подобные фокусы. Кстати, ни одна из сборных не вышла из группы без потери очков. Это говорит о том, что команды, которые мы привыкли видеть на вторых и третьих ролях, растут.

— Травмы Ройса и Вернера ударили по игровой мощи Германии?

— Не настолько, чтобы стать главной причиной провала. Потеря Ройса не была неожиданностью. Странно, но подобное случается с ним перед крупными турнирами не в первый раз. Вернер неплохо выглядел в «Лейпциге». Но у Флика есть и Хаверц, забивший пару мячей Коста-Рике, и Сане с Гнабри. Так что с атакой все обстояло не так плохо.

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— Согласен, что время Мюллера в сборной ушло?

— Да. Томасу уже за 30... И, как говорят, после чемпионата мира он собирается заканчивать. Видимо, об этом знают и в «Баварии», где в последнее время его меняют минут за 20 до конца.

У него больше всех матчей за сборную, он лидер по забитым голам. И, конечно, атаке бундестим будет не хватать его характера, сумасшедшего настроя на борьбу. Но, к сожалению, время не остановишь.

— Зато все отмечают появление большой группы талантливой молодежи. Мусиала действительно может вырасти в одного из лучших игроков мира?

— Насчет лучшего в мире — это пошло с подачи журналистов. Но игрок действительно интересный. Шустрый, с отличным дриблингом, идеальной техникой и приемом мяча. Неслучайно он на ведущих ролях в «Баварии» и самый дорогой игрок сборной Германии, который уже стоит 100 миллионов.

Но парень только приоткрыл дверь в большой футбол. И в Катаре это чувствовалось, хотя он и блеснул в нескольких эпизодах. Ему надо крепнуть, а главное, научиться оставлять волнение в раздевалке.

Томас Мюллер. Фото Global Look Press
Томас Мюллер.
Фото Global Look Press

«Флик останется в сборной. А вот по Бирхоффу есть сомнения»

— В каких переменах нуждается сборная Германии?

— Я уже говорил, что главная задача — усиление и качественная перестройка обороны. Особенно в центральной зоне и на правом фланге. Еще в этой линии нет игрока-стержня, каким был Хуммельс. Это особенно было заметно в матче с Японией.

В остальных линиях достаточный выбор футболистов хорошего уровня. И в распоряжении тренерского штаба целая россыпь талантливых ребят — защитники Шлоттенберг и Белла-Котчап, нападающие Хаварц, Адейеми, Мукоко и тот же Мусиала. Но им, как говорится, надо обрасти мясом, набраться опыта. Вполне возможно, что они выстрелят на Евро-2024, подтвердив, что опыт Катара не прошел даром.

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— Останется ли Флик после провала в Катаре?

— Контракт Флика рассчитан до 2024 года. И пока речи о его разрыве не идет. Да и в прессе на него не нападают. А вот к менеджеру сборной Оливеру Бирхоффу, который занимает эту должность уже 18 лет, претензий у журналистов и болельщиков хватает. Они считают, что в последних неудачах бундестим он виноват гораздо больше тренера и что ему пора уйти, а Флику — продолжить работу. Все должно решиться на итоговом собрании футбольного союза, в состав которого входит Бирхофф. И это может помочь ему сохранить свои позиции в сборной.

— Какая сборная тебя больше всех впечатлила на ЧМ? Кто поборется за победу?

— Пока ярче остальных выглядят французы с блистательными Мбаппе и Жиру. Большой потенциал у Бразилии. Но свою истинную мощь она еще не показала. Вся надежда на возвращение в строй Неймара и на то, что травма не помешает ему сыграть на своем уровне. То же самое скажу об Аргентине и невероятном Месси, которому пока удается выручать команду. И любой из этой тройки способен увезти домой Кубок мира.

Олег Романцев
Томас Мюллер
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Германии по футболу
Сборная СССР по футболу
Сборная Японии по футболу
Юрий Савичев
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