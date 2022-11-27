Марокканцы поменяли вратаря после исполнения гимна. Его сменщик был великолепен, а Бельгию похоронила ошибка Куртуа

Бельгийская сборная рискует остаться вне плей-офф.

Бельгия на старте разочаровала. В том числе и самих себя, поэтому признанный лучшим игроком матча Де Брейне удивлялся: за что его наградили? И не жалел критических стрел в адрес своей команды, заметив: «Не думаю, что провели хороший матч, но мы нашли способ выиграть».

По ходу встречи с Канадой Роберто Мартинес вносил коррективы на ходу, и часть из них — как кадровых, так и тактических — перенеслась уже на матч с марокканцами. Речь о замене Тилеманса на Онану и переход на схему с четверкой защитников. Из совсем свежего в глаза бросилось появление с первых минут Торгана Азара, и как раз связка двух братьев практически мгновенно организовала момент для Батшуайи.

Быстрому голу не дал состояться голкипер «Атласских львов», причем это был Мунир, а не Буну, который успел провести разминку и даже был с командой во время исполнения государственного гимна. Тогда он и почувствовал себя плохо и попросил замену в связи с головокружением. И уже на общем фото перед стартовым свистком место вратаря «Севильи» занял его сменщик.

Вот и получается, что самыми интересными до перерыва стали вратарские темы. В случае с Марокко это рокировка перед стартом. А применительно к Бельгии, возможно, долго обсуждали бы наличие или отсутствие вины Куртуа в пропущенном голе. Однако сигнал ВАР и последующий визит к монитору главного арбитра тему закрыли, так как капитан африканцев Саисс в момент подачи Зиеша со штрафного забрался в офсайд. И нет никакой разницы — коснулся он мяча или нет. В любом случае это были активные действия, которые и дезориентировали Куртуа.

Больше, к сожалению, по итогам первого тайма сказать было нечего. Ну разве что отметить общие впечатления вроде того, что Бельгия смотрелась чуть лучше, чем в первом туре. Но скорее стоило говорить о степени противодействия, так как марокканцы, показывая добротный футбол, и близко не оказывали на «красных дьяволов» давления канадского уровня.

27 ноября. Бельгия — Марокко — 0:2. Второй пропущенный гол Тибо Куртуа. Фото Reuters

А вторая половина матча снова сделала актуальной вратарский вопрос. При этом Мунир был по-настоящему хорош. Остановил хлесткий удар Эдена Азара в ближний угол, после чего не позволил забить активно включившемуся в игру Мертенсу. Куртуа же, как оказалось, урок первого тайма не выучил. И если Буфаль, раскачав финтами Менье, недокрутил мяч в дальний угол, то едва появившийся на поле Сабири повторил номер Зиеша. Или даже превзошел штатного исполнителя стандартов, забив в ситуации, когда 99 человек из 100 выполнят подачу, и стал автором первого на этом турнире гола со штрафного.

Так думал и Куртуа, запустивший мяч в ближний угол, после чего Мартинес пошел на экстренные меры и поднял со скамейки Лукаку. Тренер говорил, что форвард восстанавливается быстрее графика, но все равно не планировал использовать его раньше третьего тура. Однако жизнь заставила менять планы, и операция спасения едва не увенчалась успехом после коварного удара Фертонгена. Перекрытый игроками Мунир вряд ли бы выручил, но мяч разминулся с воротами.

И большего Бельгия не добилась. С канадцами ей откровенно повезло, тогда как воскресная игра — торжество логики. И слабость постаревших «дьяволов» в концовке подтвердило соло Зиеша. А ведь несколько месяцев назад он не попал на Кубок Африки и даже заявил о завершении карьеры в сборной. Однако августовское увольнение Вахида Халиходжича, который конфликтовал еще и с защитником «Баварии» Мазрауи, все изменило. Звезды вернулись, и теперь «Атласские львы» замахнулись на плей-офф мирового первенства. А для Бельгии все может закончиться на игре с Хорватией.