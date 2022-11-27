Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 18:20

Марокканцы поменяли вратаря после исполнения гимна. Его сменщик был великолепен, а Бельгию похоронила ошибка Куртуа

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
27 ноября. Бельгия — Марокко — 0:2. Первый пропущенный гол Тибо Куртуа.
Фото AFP
27 ноября. Бельгия — Марокко — 0:2. Второй пропущенный гол Тибо Куртуа.
Фото Reuters
1/2
Бельгийская сборная рискует остаться вне плей-офф.
Чемпионат мира. Группа F
27 нояб, 16:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Бельгия
0:2
Марокко

Бельгия на старте разочаровала. В том числе и самих себя, поэтому признанный лучшим игроком матча Де Брейне удивлялся: за что его наградили? И не жалел критических стрел в адрес своей команды, заметив: «Не думаю, что провели хороший матч, но мы нашли способ выиграть».

По ходу встречи с Канадой Роберто Мартинес вносил коррективы на ходу, и часть из них — как кадровых, так и тактических — перенеслась уже на матч с марокканцами. Речь о замене Тилеманса на Онану и переход на схему с четверкой защитников. Из совсем свежего в глаза бросилось появление с первых минут Торгана Азара, и как раз связка двух братьев практически мгновенно организовала момент для Батшуайи.

ЧМ-2022: 27&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Бельгия проиграла Марокко, Коста-Рика победила Японию и матч дня Испания — Германия. Онлайн-трансляция 27 ноября

Быстрому голу не дал состояться голкипер «Атласских львов», причем это был Мунир, а не Буну, который успел провести разминку и даже был с командой во время исполнения государственного гимна. Тогда он и почувствовал себя плохо и попросил замену в связи с головокружением. И уже на общем фото перед стартовым свистком место вратаря «Севильи» занял его сменщик.

Вот и получается, что самыми интересными до перерыва стали вратарские темы. В случае с Марокко это рокировка перед стартом. А применительно к Бельгии, возможно, долго обсуждали бы наличие или отсутствие вины Куртуа в пропущенном голе. Однако сигнал ВАР и последующий визит к монитору главного арбитра тему закрыли, так как капитан африканцев Саисс в момент подачи Зиеша со штрафного забрался в офсайд. И нет никакой разницы — коснулся он мяча или нет. В любом случае это были активные действия, которые и дезориентировали Куртуа.

Больше, к сожалению, по итогам первого тайма сказать было нечего. Ну разве что отметить общие впечатления вроде того, что Бельгия смотрелась чуть лучше, чем в первом туре. Но скорее стоило говорить о степени противодействия, так как марокканцы, показывая добротный футбол, и близко не оказывали на «красных дьяволов» давления канадского уровня.

27 ноября. Бельгия — Марокко — 0:2. Второй пропущенный гол Тибо Куртуа. Фото Reuters
27 ноября. Бельгия — Марокко — 0:2. Второй пропущенный гол Тибо Куртуа.
Фото Reuters

А вторая половина матча снова сделала актуальной вратарский вопрос. При этом Мунир был по-настоящему хорош. Остановил хлесткий удар Эдена Азара в ближний угол, после чего не позволил забить активно включившемуся в игру Мертенсу. Куртуа же, как оказалось, урок первого тайма не выучил. И если Буфаль, раскачав финтами Менье, недокрутил мяч в дальний угол, то едва появившийся на поле Сабири повторил номер Зиеша. Или даже превзошел штатного исполнителя стандартов, забив в ситуации, когда 99 человек из 100 выполнят подачу, и стал автором первого на этом турнире гола со штрафного.

Так думал и Куртуа, запустивший мяч в ближний угол, после чего Мартинес пошел на экстренные меры и поднял со скамейки Лукаку. Тренер говорил, что форвард восстанавливается быстрее графика, но все равно не планировал использовать его раньше третьего тура. Однако жизнь заставила менять планы, и операция спасения едва не увенчалась успехом после коварного удара Фертонгена. Перекрытый игроками Мунир вряд ли бы выручил, но мяч разминулся с воротами.

И большего Бельгия не добилась. С канадцами ей откровенно повезло, тогда как воскресная игра — торжество логики. И слабость постаревших «дьяволов» в концовке подтвердило соло Зиеша. А ведь несколько месяцев назад он не попал на Кубок Африки и даже заявил о завершении карьеры в сборной. Однако августовское увольнение Вахида Халиходжича, который конфликтовал еще и с защитником «Баварии» Мазрауи, все изменило. Звезды вернулись, и теперь «Атласские львы» замахнулись на плей-офф мирового первенства. А для Бельгии все может закончиться на игре с Хорватией.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Марокко по футболу
2
13
Читайте также
Где круче: в Катаре или России? Сравниваем атмосферу ЧМ, цены и стадионы
«Призыв к геноциду прямо во время чемпионата мира!» Буря негодования в соцсетях: Сербии желают вылета, Косово называют фейковой страной
Разведчики группировки «Отважные» посадили дрон ВСУ «Фурия»
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Автомобиль сбил мать с двумя маленькими детьми в Москве
Как спасают деревья в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Капитан сборной США Адамс заявил, что команда должна быть готова к давлению от Ирана в предстоящем матче ЧМ-2022
ЧМ-2022: Хорватия — Канада, Бельгия проиграла Марокко, Коста-Рика победила Японию и матч дня Испания — Германия. Онлайн-трансляция 27 ноября
Хорватия — Канада: Дэвис открыл счет на второй минуте матча
Энрике назвал Гави удивительным во всем
Бельгия — Марокко: видеообзор матча чемпионата мира-2022
Силва заявил, что Португалия намерена обыграть Уругвай и посвятить победу полузащитнику команды Перейре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неймар из-за травмы выбыл до конца группового этапа. Винисиус и Ришарлисон не позволят Бразилии провалиться как в 2014-м?
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости