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Катарская элегия. О чем грустит Рабинер, уезжая после месяца на ЧМ-2022

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Болельщики Аргентины.
Фото Global Look Press
Сборная Аргентины - чемпионы мира.
Фото AFP
Радость игрокой сборной Аргентины после победы.
Фото AFP
Стадион &quot;Лусаил&quot;.
Фото Reuters
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Текст, после прочтения которого вы заплачете.

А ведь за этот месяц даже свой образ жизни сложился — особенный, катарский, неповторимый. Не знаю, буду ли по нему скучать. Но вспоминать — точно буду. И он больше никогда не повторится.

Больше никогда, попав из уличной жары под беспощадный ураган кондиционеров на стадионе и в пресс-центре, я не закажу, чтобы согреться и заодно насладиться, чашку обжигающего карака. Чая с молоком и кардамоном, к которому я сильнее всего привык и с которым расставаться печальнее всего. Карак там отдельной опцией даже в кофемашинах проходит.

 
Радость Лионеля Месси после выхода в&nbsp;финал&nbsp;ЧМ в&nbsp;Катаре. Быть хейтером Месси — все равно что ненавидеть Моцарта или Пушкина. Рабинер — о выходе Аргентины в финал ЧМ

Больше никогда, идя от отеля в метро, не буду с нетерпением ждать перехода на Al Bidda или Mshereib, потому что именно там всегда будет начинаться всемирное многоголосье. Великолепно обученные (ни одной претензии ни к кому за весь турнир!) волонтеры больше никогда не будут в соответствии со стихийно возникшим мемом кричать: «Лусейл» — this way! «Халифа» — this way!», разводя толпы по направлениям. И уже даже не от живых людей, а из мегафонов у старого рынка Сук Вакиф не будет раздаваться: «Metro — this way!», потому что путь в метро — ровно один, не перепутаешь. Указующий перст не нужен, а вот голос убеждает, что ты не сбился с пути.

Стадион "Лусаил". Фото Reuters
Стадион "Лусаил".
Фото Reuters

Больше никогда на одной станции метро, том же Mshereib, толпы разноцветных (и по цвету футболок, и по цвету кожи) болельщиков не будут разъезжаться на ЧЕТЫРЕ матча, потому что они все проходят на крохотном пятачке земли. И в дни матчей сборной Аргентины я подстраивал свой график под то, чтобы поехать на стадион: а) на метро и б) с максимально возможным количеством ее болельщиков, которые будут петь уже легендарную «Мучачос» и другие свои фантастические песни, которые заряжают тебя футболом и жизнью, и даже из Катара ты летишь с ними в голове. И мне всегда будет стыдно (вот это точно), что в молодости я так и не сподобился выучить испанский и петь все это вместе с ними...

 
Президент ФИФА Джанни Инфантино (слева) и&nbsp;премьер-министр Катара Халид бин Халифа бин Абдул Азиз Аль Тани. ЧМ-2022 удался, но он точно не лучший в истории. Рабинер — о лести Инфантино в адрес Катара

Больше никогда я не буду возвращаться каждый день с вечерних матчей в свой отель на станции Hamad Hospital в третьем, а то и четвертом часу ночи, а ночные охранники из Уганды и Непала не будут улыбаться во все зубы и говорить: «Доброй ночи, сэр! Как прошел ваш день?» А я, когда есть пара минут, — рассказывать какую-то историю, потому что они хорошие ребята и им это действительно интересно.

Больше никогда, выходя из гостиницы в шортах и футболке, я не буду обязательно проверять, не забыл ли положить в сумку теплую жилетку, потому что без нее на стадионе и в его пресс-центре — ни одного шанса не заболеть. Но все-таки заболею этим разносимым кондеями и достававшим здесь всех, включая сборную Франции, вирусом, в народе получившим имя «верблюжий грипп». И буду кашлять пять ночей подряд так самозабвенно (вот тут очень хочется, чтобы больше — действительно никогда!), что в один из дней, напуганный двумя подряд непонятными смертями американского и катарского коллег, ломанусь на бесплатный прием в тот самый Hamad Hospital, близ которого жил. Карта Hayya эту бесплатность для всех гостей чемпионата, будь то болельщики или журналисты, подразумевала. Более того, после двух часов ожидания меня послушают и выпишут опять же бесплатные антибиотик и сироп от кашля, и все пройдет за два дня. Но в шортах и футболке я больше ходить не буду — перейду на джинсы и ветровку.

Сборная Аргентины - чемпионы мира. Фото AFP
Сборная Аргентины - чемпионы мира.
Фото AFP

Больше никогда (хотя вот тут не зарекался бы) я не буду жить по графику, в соответствии с которым почти не видел дневного света. В мое окно на первом этаже из семи, выходящее в замкнутый с четырех сторон внутренний дворик, этот свет почти не проникал. После ночной работы до четырех, пяти, а то и восьми утра по итогам поздних матчей я просыпался в час-два дня, завтракал (или обедал?) в номере чем-то купленным в мини-маркете внутри гостиницы — а в пятом часу дня уже закат. В третьем туре группового турнира и в плей-офф матчи начинались в шесть и в десять, то есть даже ранние — затемно. И увидев по случаю белый свет, я уже щурился с непривычки...

Больше никогда, выходя из отеля, я не буду загадывать, встречу ли за целый день хоть одного реального катарца. Так их на самом деле мало. Хотя вот в последний день с коллегой заехали на станцию «Катара» — и там были одни местные. Просто надо знать места.

 
Лионель Месси. «После смерти Марадоны его душа вселилась в Месси!» Репортаж Рабинера с лучшего финала в истории ЧМ

Больше никогда, уезжая после невероятного финала (какого тоже, скорее всего, не будет больше никогда), не буду уверен, что стадиона, на котором он проводился, уже не увижу — потому что на Кубок Азии в январе 2024-го приеду вряд ли, а потом «Лусаил» переделают в торгово-развлекательный центр.

Больше никогда, вероятно, не буду уезжать из гостиницы в аэропорт в подаренном мексиканским товарищем сомбреро и со мной еще до отъезда не подойдет сфотографироваться почти десяток человек. Хоть так можно почувствовать себя чуть-чуть Уго Санчесом или Чичарито.

Больше никогда... Впрочем, никогда не говори «никогда». Потому что и в жизни вообще, и на чемпионатах мира по футболу в частности может быть все что угодно. И финал-2022, в реальность которого ты до сих пор до конца не веришь, — лучшее тому доказательство.

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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