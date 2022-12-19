«После смерти Марадоны его душа вселилась в Месси!» Репортаж Рабинера с лучшего финала в истории ЧМ

Обозреватель «СЭ» и его аргентинские собеседники увидели выдающуюся победу «Альбиселесте», которой бы гордился Диего.

Спокойным в такой момент может быть только камень

На 109-й минуте, когда Лионель Месси первым успел на добивание после отскока мяча от Уго Льориса и правой ногой пропихнул мяч за линию французских ворот, сделав счет 3:2 в пользу Аргентины, я сорвал к чертовой бабушке голос. Наверное, журналисту так нельзя.

Но когда ты становишься свидетелем лучшего финала чемпионатов мира в истории, можно. Потому что спокойным во время такого светопреставления может быть только камень.

Орали, визжали, сходили с ума на стадионе абсолютно все — вне зависимости от профессиональной принадлежности и объекта переживаний. В момент «бомбы» от Килиана Мбаппе, за две минуты превратившего почти безнадежные 0:2 в 2:2. В миг этого корявенького, но теперь-то уж точно решающего гола Месси с «чужой» ноги.

Но нет — французам еще хватит времени на то, чтобы заработать пенальти. Тут стадион уже просто начнет стонать — для других звуков он уже будет слишком выпотрошен. Но во время серии пенальти силы на них откуда-то снова возьмутся...

Происходившее на поле стадиона «Лусаил» идеально подходило под определение Сергея Довлатова: «Жизнь опережает мечту». Все ждали топ-финала с такой вывеской и такими главными персонажами. Но не до такой же степени!

Насчет лучшего финала я специально уточнил после игры у компетентного в этой области человека — бывшего главного редактора журнала World Soccer Кира Рэднеджа, который работает на своем 15-м чемпионате мира. «Вероятно, да», — ответил англичанин. Я попытался было сравнить с ним финалы 1966-го Англия — ФРГ и 1986-го Аргентина — ФРГ, на что тут же последовала реакция: «Однозначно лучше, чем 1986-й». А ведь в моих подростковых воспоминаниях та победа Диего Марадоны и Ко — 2:0, 2:2, 3:2 — была финалом из финалов, круче которого едва ли что-то можно вообразить.

Теперь получилось очень похоже, но еще волшебнее и безумнее.

И тогда, в 1986-м, у Марадоны не было равновеликого оппонента, а теперь у Месси был Килиан Мбаппе. Которому удастся невероятная, в том числе и по своей горечи, вещь — сделать хет-трик в финале чемпионата мира и проиграть его.

Мбаппе будут восхищенно жалеть все. Но радость за Месси сделает эту жалость... не душераздирающей, что ли. Чуть-чуть наигранной. Вы видели, чтобы о драме Килиана, уже чемпиона мира с 19 лет, кто-нибудь реально плакал? А отбери он это золото у Лео — в слезах было бы полмира. Если не больше.

Например, одна из моих воскресных собеседниц.

Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Шесть тысяч долларов за билеты из Нью-Йорка и на финал. Потому что видеть последний матч Месси на ЧМ — бесценно

— Для меня Лео Месси — это все. Я еще не родилась, когда Диего Марадона выиграл последний Кубок мира для Аргентины в 1986 году. И не видела никого лучше Месси. Помню, как навзрыд плакала, еще живя дома, когда мы проиграли в овертайме финал Германии в Рио-де-Жанейро.

Я давно уже переехала из Буэнос-Айреса в Нью-Йорк, работаю в банковской сфере. Смотрела все игры этого чемпионата мира по телевизору. И когда увидела, что моя страна и ее капитан Лео вышли в финал спустя восемь лет... И знала, что это последний его матч за сборную... Долго не думала. Купила билет в Доху. Здесь уже — билет на игру. И вот я здесь.

Это было не так просто, но и не так сложно, если ты готов платить. С авиабилетом повезло — поймала вариант за 2500 долларов. Да, немало, но морально готова была и к пяти тысячам. На игру — да, пришлось еще круче потратиться. 3500 долларов, безумные деньги. Но быть в Катаре и иметь шанс самой увидеть последний матч Месси за сборную — это стоит любых денег.

Этот рассказ я услышал за два часа до игры на бульваре Лусаила, по которому в ожидании финала ЧМ-2022 прогуливались тысячи фанатов. Где пели песни, где разрисовывали лица в цвета аргентинского флага (французского, признаюсь, не видел). Девушку лет тридцати, которая вот так влет потратила шесть тысяч долларов, при этом не выглядя богачкой и гуляя вместе с простыми смертными, зовут Сабина, и к моменту нашего разговора она находилась в Дохе четвертый день. Купила авиабилет, как только аргентинцы разгромили Хорватию в полуфинале...

...Утром в день решающего матча я проснулся от мысли: как буду строить текст о финале? Что бы такого необычного сделать? Тем более когда заранее не знаешь, чем все закончится. И почему-то сразу же решил плясать от аргентинцев. Не из-за того, что поставил в редакционной «угадайке» на их золото и звание лучшего игрока для Лионеля Месси еще до начала турнира. Фаворитов, в конце концов, в этой паре не было.

Просто драма настоящая была именно вокруг Аргентины. Франция могла позволить себе проиграть. Она взяла мировое золото четыре года назад в «Лужниках». Да, красиво повторить достижение бразильцев 60-летней давности, побеждавших на ЧМ дважды подряд в 1958-м и 1962-м. Красиво — но ведь и проиграть не душераздирающе.

А у «Альбиселесте» последнее золото было в 1986-м. С Диего Марадоной, которого не стало чуть больше года назад. До новой победы он не дожил совсем немного.

И не дожил до золота Лео Месси — своего наследника по футбольной гениальности.

Человека, у которого в воскресенье, 18 декабря 2022 года, оставался один шанс из одного.

И он его использовал.

Лионель Месси. Фото Reuters

«Папа» не сдал «сына»

12 лет назад на чемпионате мира в Южной Африке Марадона тренировал Месси. Ну, как тренировал — Диего Армандо назывался главным тренером, а Лео был главной звездой. И не забил на том мировом первенстве ни одного мяча. После 0:4 в четвертьфинале от Германии все ожидали, что сейчас-то Марадона с его длинным языком на пресс-конференции раздраконит неудачно проведшего тот матч Месси. А непредсказуемый Диего взял да сообщил: «На мой взгляд, Лео все равно провел отличный чемпионат. Футбол — это не только голы. Он полностью отдавался игре. Видели бы вы, как он сейчас рыдал в раздевалке!»

Марадона всегда обожал Месси. Автор литературной записи автобиографии Диего Армандо журналист Даниэль Аркуччи, с которым мне довелось делать интервью в Южной Африке в 2010-м, изумил тем, что Марадона назвал Месси лучшим игроком мира в... 2004 году, когда 17-летний Лео только начинал. Но другому гению уже в тот момент все было понятно.

Как бы он сейчас порадовался.

Я лишний раз понял тесноту связи между ними, реализуя возникшую финальным утром идею. Она была простой — поговорить с обычными аргентинскими болельщиками, задав им первый и главный вопрос: «Что лично для вас значит Месси?». А потом уже попросить сравнения с Марадоной или чего-то еще — в зависимости от того, как пойдет разговор.

Побаивался, что воплощение идеи резко лимитирует мое незнание испанского. Но вот что интересно: услышав тему, каждый первый из опрошенных мною аргентинцев начинал говорить по-английски! Лучше или хуже — но начинал. Откуда-то он брался даже у пожилого человека — пусть и с примесью испанских слов. Это было, заметьте, еще до начала матча.

— Меня зовут Мануэль, мне 66 лет. Мой дед француз, а я — уже аргентинец. Я отставной военный. Был летчиком, служил на Мальвинских островах, воевал. Год назад вышел на пенсию и с тех пор путешествую — например, к сыну в Коста-Рику. Сейчас приехал с ним в прекрасную страну Катар и абсолютно счастлив. Ведь из-за службы я никогда не был на чемпионатах мира! А теперь могу увидеть, как Месси поднимает над головой Кубок. И не спрашивайте, кто важнее для Аргентины — Лео или Марадона. Оба! Месси — продолжение Марадоны, его ребенок. И если «папа» стал чемпионом мира, то и «сын» — тоже должен.

Тему продолжает 34-летний бизнесмен Мауро, стоявший около стадиона в компании двух друзей, искавших билеты на игру. Он-то оказался предусмотрительнее и приобрел билет еще на сайте ФИФА до начала турнира — оптимизма хватило.

— У нас есть два бога — Месси и Марадона. Я всегда так к Лео относился. Нам повезло, поскольку два лучших футболиста планеты всех времен — аргентинцы. До сих пор Месси был для меня все-таки вторым. Но на этом чемпионате мира после смерти Марадоны его душа вселилась в Лео!

Поэтому он и спас команду своим голом с Мексикой. Так делал Диего. Мы проиграли Саудовской Аравии, плохо провели первый тайм с мексиканцами и оказались на грани катастрофы. И тут Месси повел себя как настоящий лидер. Как Марадона. Может, если бы не тот гол, ничего бы сейчас и не было.

Это мой третий чемпионат мира — после Бразилии-2014 и России-2018. Я прилетел к четвертьфиналу и иду уже на третий матч подряд на «Лусаиле», где почему-то все время играет наша сборная. Вспоминать финал на «Маракане» с Германией сегодня не лучшая идея. У Аргентины сейчас другая команда. Считаю, сильнее. И думаю, что мы выиграем!

Молитвами седого Мануэля и черноволосого Мауро душа Марадоны в теле Месси принесет Аргентине первое чемпионство за 36 лет. До 80-й минуты казалось — «на спокойнячке», в одну калитку. Единственным его конкурентом за право быть названным лучшим игроком матча на тот момент казался старый партнер Лео — Анхель Ди Мария. Травмированный весь этот чемпионат вингер, не выходивший в основе ни в одном из матчей плей-офф, но прибереженный на финал, сперва заработал пенальти, который реализовал Месси, потом забил сам. Год назад Ди Мария стал автором единственного гола в финале Кубка Америки в ворота бразильцев, и не где-нибудь, а на «Маракане». Такие футболисты, которые особенно нужны в решающих матчах, называются «клатчерами».

Но травма не могла позволить Анхелю сыграть не то что 120, а даже 90 минут. За 63 он выжал себя целиком и был заменен. А потом на его глазах не раз были замечены слезы.

Второй гол Ди Мария забил при прямом участии Месси, находившегося спиной к чужим воротам и тем не менее разогнавшего великолепную комбинацию пасом внешней стороной стопы на ход партнеру. Как и на всем этом чемпионате, игра давалась Лео легко и воздушно. До поры.

Счет 2:0 на этом чемпионате, словно по заветам Фабио Капелло, коварный для Аргентины. В плей-офф она забивает не меньше двух, причем всякий раз вела именно с разностью в два мяча. И, за исключением полуфинала с Хорватией, после второго мяча что-то приключалось.

Австралия при 0:2 один забила и еще дважды могла сравнять счет. Нидерланды — так и вовсе сравняли на 11-й добавленной минуте после невероятного розыгрыша штрафного. Франция, которой весь первый тайм (да и больше половины второго на поле вовсе не было — и все уже мысленно готовились к церемонии награждения), совершила революцию за минуту. Точнее, сделал это один человек. Ну, два — Мбаппе и Дешам.

Почему тренер — потому что к двум заменам, демонстративно сделанным при 0:2 еще в первом тайме, он добавил две в середине второго. Тогда как Лионель Скалони ограничился всего одной перестановкой, и то вынужденной — Ди Мария дольше выдерживать темп не мог. Сдается мне, что все это сыграло свою роль. У французов замены освежили игру, Коман с Камавинга, внезапно оказавшиеся на флангах обороны, встряхнули команду, и она побежала.

Один из вышедших в первом тайме, Муани, заработал пенальти. Мбаппе его реализовал — и запахло жареным. Минуту спустя «пушкой» с лета тот же Килиан повергнет 90 процентов стадиона, которые были аргентинскими, в ужас. Причем перед этим голом Коман, еще один джокер, отберет мяч у Месси, а Мбаппе, прежде чем ударить, сыграет в «стенку» с также вышедшим на поле по ходу матча Тюрамом...

Аргентинцам в конце основного времени было, как выражался Андрей Петрович Старостин, «нечем жарить». Они задыхались и едва избежали третьего гола. Только что страна примеряла корону, а теперь едва уносила ноги.

Зато от такого камбэка французов финал враз стал великим.

Французы празднуют второй гол в ворота сборной Аргентины. Фото Global Look Press

Привычка к спартанским условиям

...Перенесемся в весну 2013 года. Я в составе группы студентов факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» московской бизнес-школы RMA еду на стажировку в Бразилию и Аргентину. В один из дней в Буэнос-Айресе мы направляемся за город, на базу национальных сборных «Эзейза». Там нас встречает директор «Альбиселесте» Луис Кастро и вначале проводит экскурсию. Показывает, например, скромнейший, совсем небольшой номер на двоих. Его в дни перед домашними матчами сборной делили Месси и Серхио Агуэро.

У меня, как и у всех, отвисает челюсть. Потому что мы понимаем: допустим, игроки сборной России (они и так всегда живут поодиночке) в такой комнатке жить отказались бы наотрез. Я спросил у Кастро, не возражал ли мультимиллионер Месси против подобных спартанских условий.

«Что? — поднялись брови у директора. — Особые условия? Знаете, что я вам скажу, чтобы вы понимали: Месси-человек намного, подчеркиваю, намного лучшего Месси-игрока. Он настолько простой и неприхотливый, что вы не можете себе представить. Его манера — не говоря публично ни слова, помогать очень многим людям. Это лучший человек за все времена».

Пусть в последней фразе Кастро и ощущался явный эмоциональный перебор, но его реплика впечатлила. Девять лет спустя в Дохе я из первых уст узнаю, что так думает далеко не только он один...

А после истории с базой я совершенно не удивился, узнав, что в Катаре сборная Аргентины живет в... хостеле! Официально он так и называется — Qatar University hostel N 1. Вчера я уже рассказывал об этом: на финал чемпионата мира Месси и его партнеры по сборной направились из университетского общежития. Этот факт — продолжение того, о чем я узнал еще в 2013-м.

А стоит ли после многих лет такого соседства с Агуэро удивляться, что именно он, приглашенный Скалони перед финалом в расположение сборной, водрузил Месси себе на плечи, когда команда подбежала к трибуне со своими фанатами?..

...Впрочем, когда Мбаппе сделал счет 2:2, до этого забега еще было очень далеко. Оптимизма аргентинцам придавало только воспоминание о четвертьфинале с голландцами, когда после такого же сценария в основное время весь овертайм проходил под диктовку «Альбиселесте». Команда Луи ван Гала тогда даже середину поля перейти не могла. Есть у этих аргентинцев какая-то способность восставать даже в психологически убийственной ситуации.

И кто повел их за собой? 35-летний Месси. После семи матчей менее чем за месяц (причем с овертаймом против Нидерландов) без замен. Добежать в таком возрасте и после такой нагрузки до чужой линии вратарской, чтобы с не родной правой дослать мяч в сетку — кто бы еще из ветеранов это сделал?

Ну, если только Жиру. Но не в этом матче. Как и в полуфинале, основного форварда «Трехцветных» рано заменили. Теперь даже очень рано — Дешам снял его с игры еще до перерыва. На этом турнире Оливье хватило на пять матчей, а потом его съели.

Месси же установил один из многочисленных своих рекордов, забивая на каждой стадии чемпионата мира вплоть до финала. В группе отправил мячи в сетку сборных Саудовской Аравии (с пенальти) и Мексики (с игры). Взяв паузу на игру с Польшей, где не реализовал 11-метровый, взялся за старое в 1/8 финала с Австралией (с игры), в четвертьфинале с Нидерландами (с пенальти), в полуфинале с Хорватией (с пенальти) и в финале (с пенальти и с игры).

Такого вплоть до главного матча турнира не делал еще никто и никогда. Француз Жюст Фонтэн на легендарном для него ЧМ-1958, когда он поразил ворота соперников аж 13 раз, тоже забивал на каждой стадии — но тогда, во-первых, не было 1/8 финала, а во-вторых, «Трехцветные» не дошли до финального матча, сыграв лишь за третье место.

А Месси все это сделал, повторяю, в 35 лет.

«Если им потребуется пойти и умереть за Месси — они пойдут»

Почему ему это до конца не удавалось на четырех предыдущих чемпионатах мира, на которых Лионель даже в самом соку ни единожды не забил в плей-офф, а удалось сейчас, когда он сделал это аж пять раз? Послушаем следующего моего собеседника.

Хуан де Ириарте, радиожурналист, 28 лет:

— Думаю, Месси всегда выкладывался в сборной на сто процентов. Но только сейчас, с новым поколением, он почувствовал себя настоящим лидером. Эти игроки чувствуют по отношению к нему то же, что и я: восхищение, даже поклонение. Если им потребуется идти на войну за Месси — они пойдут.

Предыдущее поколение — Игуаин, Маскерано, Сабалета и другие — классные игроки, но для них Лео был ровесником или даже младшим товарищем, и они не были готовы ради него совершать невозможное. А просто так, не ради него... что-то не складывалось. Зато эта молодежь — Эмилиано Мартинес, Ромеро, де Пауль, Альварес, Фернандес — готовы за Месси пойти куда угодно и прыгнуть выше головы.

Впервые этот прыжок произошел в прошлом году на Кубке Америки, который «Альбиселесте» выиграла впервые с 1993 года. И, соответственно, первый раз при Месси. Невозможно не упомянуть об этом Кубке Америки, пытаясь уловить логические нити победы на ЧМ-2022.

Оба этих турнира, кстати, выиграл 44-летний тренер Лионель Скалони, по поводу которого, как рассказывают мне аргентинцы, четыре года назад (в начале его работы) все только пожимали плечами. На каком основании человек без опыта самостоятельной работы должен руководить национальной командой, не было понятно никому.

Кроме игроков. Если его взбалмошного предшественника Хорхе Сампаоли, руководившего командой на ЧМ-2018, футболисты не понимали и не принимали, то спокойный, никогда не «якающий» и трезвомыслящий Скалони сумел и Месси на свою сторону привлечь, и команду постепенно омолодить, и вокруг Лео ее сплотить. Наверное, в новейшей истории «Альбиселесте» не было большего ноунейма, чем Скалони, но в итоге так вышло, что именно он выиграл оба главных трофея сборной после 1993 года. Это тоже — парадоксы футбола.

Стефан, системный администратор из Буэнос-Айреса, 49 лет, рассуждает:

— Аргентинцы все время сравнивали Месси с Марадоной. Лео всегда приходилось тащить этот невидимый груз на плечах. Но сейчас он чувствует себя расслабленно. Вся команда играет вместе с ним, а не ждет чудес от него одного. Поэтому мы и видим конкурентоспособную сборную.

Прошлогодняя победа на Кубке Америки поменяла очень многое. Уверен в этом на сто процентов. Игроки да и вся нация испытали огромное облегчение после разочарований предыдущих лет. Ведь мы проиграли три финала подряд — на ЧМ-2014 и на двух Кубках Америки. Критики было море — и дома, и за рубежом, и от прессы. И все перевернуть, особенно сделав это на поле нашего главного врага в футболе против сильнейшего состава бразильцев, какой только мог быть... Это чудо! Которое повлечет за собой следующее, если мы сегодня выиграем.

Выиграете, выиграете. Только кое-что перед этим пережив. Большие победы — они требуют больших эмоций. Они били через край вплоть до последней секунды овертайма. Что обе команды творили!

Вот Коло-Муани бьет в упор — фантастическим образом спасает Мартинес. Вот Лаутаро, выйдя на замену и уже запоров один момент, привычно для этого турнира мажет «углом головы». Вот Мбаппе накручивает у лицевой линии уже внутри штрафной двоих, почти выходит на ударную позицию — и лишь третий защитник из последних сил выносит мяч в аут. И после этого — все, серия пенальти. Которой и должно было закончиться ТАКОЕ.

Сборная Аргентины выигрывает серию пенальти. Фото Getty Images

Мы все, журналисты, встали, аплодируя мегафутболу. Какой в финалах чемпионатов мира, думаю, в следующий раз увидим нескоро. А эмоции от всего пережитого в этот вечер мне красочно описал Хуан де Ириарте — радиожурналист, с которым мы после матча увиделись снова.

— В первом тайме мы должны были выигрывать 3:0 или 4:0. Франция не касалась мяча, у нас проходила тики-така, получалось вообще все. Но при 2:0 в перерыве я поймал себя на нехорошем чувстве, что может повториться матч с Нидерландами. И когда Мбаппе забил первый пенальти, у меня появились скверные предчувствия. А после второго гола я не удержался и разрыдался. Как и после второго пенальти Мбаппе — ведь когда Месси забил третий мяч, я уже думал: все, мы выиграли!

Тут отдельная история. Я сидел рядом с шейхами, у которых очень много денег. Они видели мои эмоции — как я пел, плакал, снимал футболку после наших голов и махал ею. Видимо, это их проняло — и после матча они подарили мне изготовленную из дорогих материалов копию Кубка мира в специальной коробке.

Но какой же красавец наш вратарь Мартинес! Он уже так же выигрывал серии у Колумбии на Кубке Америки, у Нидерландов здесь. Эмилиано — невероятный. А Месси — просто лучший футболист в истории. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Мне 28, и я не видел, как Аргентина выигрывает чемпионат мира. Отец рассказывал мне о Марадоне и Кемпесе, о золоте-1986 и 1978. О том, что эмоции золота Диего умножались еще из-за войны на Фолклендах. Но я всего этого не видел. Сегодня мы стали чемпионами мира, и мы с папой по телефону это уже, конечно, обсудили...

Месси или Марадона? Тут есть большая разница в информационных технологиях. Мы можем видеть все матчи Лео на протяжении карьеры. Диего тоже изумлял поколение моего отца, но тогда показывали только важные игры, далеко не все. Для сборной они теперь на одном уровне. Но по стабильности в клубах — очень разные, и это в пользу Лео...

Мартинес — действительно красавец. Накануне матча он долго говорил на пресс-конференции. Вспоминал, как жарил барбекю, глядя с друзьями финал ЧМ-2014 и даже не мечтая, что через восемь лет окажется на месте тех парней. Восторгался Месси, говоря, что не представлял себе игрока лучше, чем Лео на Кубке Америки-2021, и он им здесь предстал. Называл себя бойцом, который будет идти до конца.

И он прошел этот путь. После того как главные звезды команд Месси и Мбаппе (тот забил третий пенальти в этот вечер!) в начале серии 11-метровых обменялись голами, и тут драмы не случилось, Эмилиано вытащил удар Комана, а затем заставил Тшуамени пробить мимо. Аргентина же била без промаха. И взяла то, что должна была взять еще в основное время.

«И Лео, и Диего — часть истории страны, не только футбола»

Сколько ни слушал своих собеседников-аргентинцев (а происходило это, за исключением радиожурналиста, напомню, до игры), столько не подтверждалась расхожая теория, что Марадону они ставят выше, поскольку для них он свой, а Месси — каталонский с 13 лет, то есть в игре за взрослые аргентинские клубы люди его не видели.

— Лео значит для меня все, — повторяет уже не раз услышанную мной в этот день фразу 49-летний системный администратор Стефан. — Он наш свет в конце тоннеля. Он главная причина того, что сегодня в Дохе собралось 50 тысяч аргентинцев, которые потратили большие деньги на самолет и гостиницы. Деньги, которых у многих нет, и их приходилось занимать у друзей, вынимать из накопленного на другие вещи...

Я здесь с первого дня чемпионата и до матча N 64. До финала. И неправильно сравнить Месси с Марадоной. Они принадлежат разным эпохам. Да, они абсолютно разные, но они равны в своем волшебстве. Они боги для нас. Разные по характеру, но боги.

27-летний журналист Хуан Мачедо из Ла-Платы развивает тему:

— Для Аргентины Месси и Марадона — часть истории страны, не только футбола. Потому что в нашей стране футбол — это жизнь, и сегодняшний матч выходит далеко за рамки спорта. А Месси — не только великий футболист, но и хороший человек, хороший друг, партнер по команде. Это ведь тоже очень важно, и поэтому многие за него так переживают. Это правда, что много людей в Аргентине стали любить Месси после того, как он в прошлом году выиграл Кубок Америки. Но я к их числу не отношусь. Обожаю его с самого начала карьеры.

О том, какой хороший человек Месси, мне говорили встреченные в катарском метро двое колумбийцев в аргентинских футболках, инженер Хуан и программист Фабио, которые в отсутствие своей сборной прилетели сюда из канадского Ванкувера болеть за «Альбиселесте». «Он всегда был скромным человеком, у которого все сердце — на поле», «Очень приятный, в высшей степени семейный человек», «Пример для детей, который мотивирует их расти и расти в футболе каждый день», «Мне хочется, чтобы все вели себя так, как этот парень», «Его все так уважают еще и благодаря этой скромности», «Мы обожаем Марадону, но как человек Лео делает более правильный выбор и принимает более верные решения, чем Диего».

Возможно, харизмы Марадоны Лионелю и не хватает. Но разве можно винить гениального человека в том, что он лишен вредных привычек и всего себя отдал футболу? Аргентинские болельщики, рассказывают, что пересмотрели свое ранне-скептическое отношение к игре Месси за сборную еще после в начале 2010-х — и недаром к ЧМ-2014 появилась песня со словами: «Иди со мной! Пой со мной! Руками Лео Месси мы выиграем Кубок мира!»

Для этого пришлось подождать еще восемь лет. Но к тому моменту, как это произошло, в упоительных фанатских песнях аргентинцев фамилия Месси встала в один ряд с Марадоной.

Теперь они в одном ряду и по титулу чемпионов мира.

Радость игроков сборной Аргентины. Фото Reuters

Коронация

Вчера произошла коронация. Нет, не в том смысле, что аргентинцы скинули с пьедестала Марадону, смерть которого, кажется, еще больше его там обожествила. Просто если раньше Месси считался наследным принцем, то теперь футбольных королей в Аргентине стало два.

И со смертью первого, как мы слышали, его душа вселилась во второго. Поэтому мы и видим теперь столько эмоций, страсти, энергии и лидерства Марадоны у Месси, которому все эти качества раньше не были свойственны. Он ведь и гимн Аргентины раньше не пел, а начал делать это с матча за третье место в проигранном Кубке Америки-2019, когда впервые заговорил о судейском произволе КОНМЕБОЛ против Аргентины.

Тогда, кстати, Марадона еще был жив.

На этом ЧМ от Лео досталось после четвертьфинала с Нидерландами испанскому рефери Матеу Лаосу, который «не соответствовал уровню игры».

Коронован ли отныне Лионель во всем мире? Слово «отныне», мне кажется, тут лишнее. Он и без мирового чемпионства остался бы в пантеоне величайших игроков в истории. Другое дело, что оно, чемпионство это, зафиксировало его статус совсем уж незыблемо. В том числе и для тех, кто его за что-то на дух не переносил.

Весной 2014-го мне посчастливилось разговаривать с Пеле, и я попросил Короля футбола назвать тройку лучших, на его взгляд, игроков в истории. Он расщедрился даже на пятерку — без мест, а просто топ-пять. Лео там не было. А были — Кройф, Мур, Беккенбауэр, Марадона и Зидан. Да-да, даже Марадона, с которым у Пеле нередко возникали пикировки. Но уже позже, увидев Короля 1 декабря 2017-го на церемонии жеребьевки финального турнира ЧМ-2018 в Москве в инвалидной коляске, порывистый Диего подошел и поцеловал его в голову...

Кубок мира в руках Лионеля Месси. Фото Reuters

С тех пор, как Пеле не назвал Месси в пятерке лучших футболистов в истории, уже много воды утекло. Трехкратный чемпион мира, сейчас тяжело больной, пока своих публичных оценок финалу-2022 не давал. Но если сумел его посмотреть, не оценить наверняка не мог.

Потому что Пеле всегда был адептом футбола красивого и романтичного. В его времена Бразилия обыгрывала Швецию в финале ЧМ-1958 — 5:2, в 1970-м Италию — 4:1. А в семи финалах подряд до России-2018 в общей сложности было забито всего десять мячей. «Лужники», да, подарили шесть мячей, но в основном за счет того, что Хорватия всю себя выплеснула до финала. Интриги и драмы в том противостоянии с французами не ощущалось.

Зато теперь были и безумные повороты сюжета, и подвиги суперзвезд, и блестящее, кстати, судейство Марчиняка, по моему убеждению, полностью соответствовавшее уровню великого матча. Ведь в очень сложной игре поляку не пришлось ни разу прибегнуть к использованию ВАР — по всем трем пенальти он принимал правильные решения, так же как и однажды зафиксировал в чужой штрафной симуляцию у французов и показав желтую карточку.

А закончилось все по справедливости, которой очень часто не бывает в отдельно взятых футбольных матчах. Вы же не забыли, как 80 минут из первых 90 Аргентина возила Францию, и только потом героический Мбаппе все перевернул. Вернее, почти все.

Он, Мбаппе, и стал лучшим снайпером турнира, тогда как Месси признали его лучшим игроком. И теперь уже Килиан проходил мимо чужого Кубка мира с тем же скорбным выражением лица, что и Лео — восемь лет назад.

Месси не мог не стать чемпионом мира. Ведь у него, в отличие от того же Кройфа, ни разу этого счастья не испытавшего, было целых пять попыток.

Я — далеко не аргентинец, не владею испанским языком и никогда не был в родном городе Лео — Росарио. Но я мечтал о золоте маленького аргентинского гения почти так же, как и люди из этой страны. И когда это произошло, был абсолютно счастлив.

Как и невероятное количество людей во всем мире. Они не болели конкретно против прекрасной сборной Франции или за не менее замечательную сборную Аргентины. Они болели за маленького ростом, но грандиозного своей игрой и талантом мастера, к тому же хорошего скромного человека. За то, чтобы по отношению к нему не произошла величайшая несправедливость судьбы.

И она не случилась.

В таких эмоциях людей со всего мира, без остатка растворяющих в себе любые национальные, расовые, религиозные различия, — великая магия футбола.