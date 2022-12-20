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Сегодня, 19:00

ФИФА намерена проводить ЧМ раз в три года. Инфантино понравился зимний вариант

Гоша Чернов
Корреспондент
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Джанни Инфантино.
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
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Готовы к изменениям?

Чемпионат мира едва завершился, а футбольные власти уже задумались о революции. Как сообщает Daily Mail, президенту ФИФА Джанни Инфантино настолько понравился турнир в Катаре, что он готов изменить периодичность проведения главного мирового форума. «Коммерческий и спортивный успех чемпионата мира придал уверенности Инфантино, — пишет газета. — Он убежден, что проведение турнира в разгар европейской зимы изменило правила игры и доказало: у футбола есть потенциал для развития и глобализации».

Стадион &laquo;Лусаил&raquo; после финала ЧМ-2022. Футбол победил политику. Спасибо за такой чемпионат мира, Катар!

На прошлой неделе президент ФИФА уже озвучил несколько ключевых решений. Инфантино объявил о том, что в 2025 году стартует новый формат Клубного ЧМ с участием 32 команд. Кроме того, глава организации заявил, что формат следующего чемпионата мира может быть пересмотрен — возможно, 48 сборных будут разбиты на 12 групп по четыре участника, а не на 16 по три.

Джанни Инфантино. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Однако на тему сокращения перерыва между главными турнирами планеты Инфантино в последнее время публично не высказывался. Не секрет, что он продавливал идею проведения ЧМ каждые два года, но УЕФА и южноамериканская конфедерация КОНМЕБОЛ высказались против этой инициативы и даже пригрозили бойкотом.

Daily Mail подчеркивает, что Инфантино не сдается. Теперь он хочет проводить чемпионат мира раз в три года, однако изменения если и вступят в силу, то не раньше 2030 года. Швейцарец намерен остаться на своем посту до 2031 года и осуществить идею.

Джанни Инфантино. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Причины стремления ФИФА к уменьшению цикла лежат на поверхности: ни один турнир по доходам не может сравниться с чемпионатом мира, и в Катаре организация заработала солидную сумму. На последнем ЧМ ФИФА выручила 10,5 миллиарда долларов — на миллиард больше, чем четыре года назад. Эти цифры озвучил сам глава Международной федерации футбола.

Президент ФИФА Джанни Инфантино (слева) и&nbsp;премьер-министр Катара Халид бин Халифа бин Абдул Азиз Аль Тани. ЧМ-2022 удался, но он точно не лучший в истории. Рабинер — о лести Инфантино в адрес Катара

Известно, что у идеи Инфантино есть сторонники. Например, представители конфедераций Африки и Азии выражали поддержку ФИФА. Однако для перехода на трехлетний цикл мировым футбольным властям нужно одобрение всех конфедераций. Ожидается, что предложение обсудят на одном из ближайших конгрессов ФИФА.

Чемпионат мира по футболу 2022
Джанни Инфантино
ФИФА
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