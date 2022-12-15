Красный Париж, горящий Брюссель. Беспорядки в Европе после победы Франции над Марокко

Как отметили победу Франции и поражение Марокко на улицах Европы.

В городах Европы начались уличные беспорядки после победы сборной Франции над Марокко в полуфинале чемпионата мира-2022.

Тысячи болельщиков вышли на улицы Парижа сразу после финального свистка. Возле Триумфальной арки на площади Шарля де Голля праздновали победу французы: автомобили сигналили, фанаты распевали песни и зажигали разноцветные дымовые фаеры.

Беспорядки, случившиеся после предыдущих матчей сборной Марокко во Франции, заставили правительство усилить меры безопасности для обеспечения общественного порядка после полуфинальной игры. На улицы Парижа вывели более 2500 жандармов и сотрудников спецслужб.

Крупных неприятностей удалось избежать, но все же полиции пришлось применить слезоточивый газ, когда в сотрудников полетели камни, петарды и начались столкновения между болельщиками сборных Франции и Марокко.

Не обошлось без пострадавших и задержаний. Беспорядки зафиксированы в Париже, Лансе, Авиньоне, Ницце.

Пострадал и Брюссель. Болельщики Марокко с горя жгли мусорные баки, били витрины магазинов, закидали камнями дом, на балконе которого был вывешен французский флаг.

Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ и водометы для наведения порядка. Несколько десятков человек было задержано.