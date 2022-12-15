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15 декабря, 12:15

Красный Париж, горящий Брюссель. Беспорядки в Европе после победы Франции над Марокко

Отдел фото «СЭ»
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Как отметили победу Франции и поражение Марокко на улицах Европы.

В городах Европы начались уличные беспорядки после победы сборной Франции над Марокко в полуфинале чемпионата мира-2022.

Фаеры в толпе болельщиков у Триумфальной арки в Париже. Фото Reuters

Тысячи болельщиков вышли на улицы Парижа сразу после финального свистка. Возле Триумфальной арки на площади Шарля де Голля праздновали победу французы: автомобили сигналили, фанаты распевали песни и зажигали разноцветные дымовые фаеры.

После матча тысячи французских болельщиков вышли на улицы отметить выход в финал чемпионата мира свой национальной команды. Фото AFP

Беспорядки, случившиеся после предыдущих матчей сборной Марокко во Франции, заставили правительство усилить меры безопасности для обеспечения общественного порядка после полуфинальной игры. На улицы Парижа вывели более 2500 жандармов и сотрудников спецслужб.

Французы отмечают выход сборной в финал чемпионата мира в Париже. Фото Reuters
Болельщики с петардами в центре Парижа. Фото Reuters

Крупных неприятностей удалось избежать, но все же полиции пришлось применить слезоточивый газ, когда в сотрудников полетели камни, петарды и начались столкновения между болельщиками сборных Франции и Марокко.

Полиция и болельщики в центре столицы Франции. Фото Reuters
Полиция успокаивает нарушителей общественного порядка в Париже. Фото Getty Images

Не обошлось без пострадавших и задержаний. Беспорядки зафиксированы в Париже, Лансе, Авиньоне, Ницце.

Костры в столице Бельгии. Фото Reuters

Пострадал и Брюссель. Болельщики Марокко с горя жгли мусорные баки, били витрины магазинов, закидали камнями дом, на балконе которого был вывешен французский флаг.

Марокканский болельщик в Брюсселе. Фото AFP
Полицейские на улицах Брюсселя. Фото Reuters

Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ и водометы для наведения порядка. Несколько десятков человек было задержано.

Задержания нарушителей в Брюсселе. Фото Reuters
Задержанный нарушитель общественного порядка в столице Бельгии. Фото Reuters
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