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15 декабря, 09:30

«Мбаппе ничего не сделал, Месси его уничтожит». Мировые СМИ — о выходе французов в финал

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Все отдают должное сборной Марокко, которая доставила действующему чемпиону мира массу проблем.

L'Equipe: «Эта сборная Франции может войти в историю»

Экс-игрок сборной Франции Сабри Лямуши в интервью L'Equipe отдал должное марокканцам: «Я хотел бы поздравить сборную Марокко с таким выступлением на чемпионате мира. Они сделали счастливыми не только свою страну, но и весь континент. Поражение в полуфинале не отнимает у марокканцев то, что они сделали до этого».

Что касается французов, то решающим фактором в их победе, по мнению Лямуши, стал выход на поле Маркуса Тюрама. «В последние полчаса Марокко оказывало большое давление, нужно было что-то менять. Дидье Дешам сделал правильные замены — в первую очередь это касается Маркуса Тюрама. А Коло Муани вообще забил первым касанием!» — заявил Лямуши.

Футболисты сборной Франции радуются победе над Марокко в&nbsp;матче 1/2 финала ЧМ-2022. Марокко — овации, Франции — финал. Мбаппе отправляется на встречу с Месси

Также большую роль в победе над Марокко сыграл Антуан Гризманн. «Вездесущий Гризманн доказал, что является золотым партнером по команде. Он может закончить турнир без забитых мячей, но если Франция возьмет титул, то во многом благодаря его усилиям. Сегодня он показал большой объем работы, руководил атаками и придерживал мяч, когда это было нужно», — написал журналист Дамьен Дегор.

Французское издание уже предвкушает финал: «Эта сборная Франции может войти в историю. Последний раз два чемпионата мира подряд выигрывала Бразилия в 1958 и 1962 годах».

Тео Эрнандес забил гол в&nbsp;ворота сборной Марокко на&nbsp;пятой минуте полуфинального матча. Это первый мяч, пропущенный марокканцами на&nbsp;ЧМ-2022 от&nbsp;соперника.

Le Parisien: «У Аргентины есть Месси, но мы сильнее»

После матча с марокканцами интервью Le Parisien дал Антуан Гризманн. «Сборная Марокко впечатлила. Это очень сильная команда в тактическом плане, которая умеет и обороняться, и атаковать. После перерыва марокканцы немного прижали нас к воротам. Дидье Дешам вовремя сделал замены и оживил нашу игру. Что нас ждет в финале? Мы знаем, как играет Аргентина. Подумаем над тем, как доставить ей проблемы», — сказал Гризманн.

Лионель Месси. ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе

Бывший нападающий сборной Франции Стефан Гиварш, который был частью команды на победном для французов ЧМ-1998, заявил: «У Аргентины есть Месси, но мы сильнее. Франция, безусловно, будет фаворитом в финале. У нас есть все, чтобы доминировать и обыграть аргентинцев».

Кроме того, Le Parisien сообщает, что после финального свистка в Париже было задержано 115 человек. Причем это касается как французов, которые праздновали победу, так и марокканцев, раздосадованных поражением.

Беспорядки во Франции после выхода сборной в финал. Фото Reuters
Беспорядки во Франции после выхода сборной в финал.
Фото Reuters

Марокканские СМИ: «Мы гордимся сборной, несмотря на поражение»

Газета «Аль-Мухтаб» вышла с заголовком: «Марш «Атласских львов» закончился. Но мы гордимся сборной, несмотря на поражение». Издание отмечает поддержку не только марокканских болельщиков, но и фанатов из других арабских стран, которые болели за Марокко.

Футболисты сборной Марокко на&nbsp;ЧМ-2022. ЧМ-2022: Аргентина — Франция — финал-шедевр. Но мы навсегда запомним и Марокко

После матча главный тренер сборной Марокко Валид Реграги собрал игроков прямо на поле, поблагодарил их за игру и попросил, чтобы они сохраняли боевой настрой на матч за третье место.

Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси.
Фото Reuters

Marca: «Мбаппе ничего не сделал, Месси его уничтожит»

Испанская Marca после матча пообщалась у стадиона с фанатами (благо большинство марокканцев знает испанский). «Большое спасибо сборной. Это было незабываемое приключение», — сказал один из фанатов. Другой марокканец заявил, что у сборной Франции нет шансов в финале: «Аргентина сильнее. Мбаппе ничего не сделал сегодня, Месси его уничтожит».

«Успех Марокко не был случайностью, — считает журналист Пабло Поло. — Это пример для всех других команд, которые зачастую терпят поражение еще до матча с сильным соперником. Марокканцы заслужили право играть в полуфинале и бороться за Кубок мира».

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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