Интервью с популярным журналистом и блогером Шаркой Пековой.

У Шарки Пековой залипательный Instagram, а еще она не боится высказывать резкие и непопулярные мнения. Во время Евро-2020 она, например, критиковала УЕФА за решение проводить матчи турнира в Баку и за лояльное отношение к сборной Англии.

Россия и Чехия могут сыграть в плей-офф за право попасть на ЧМ-2022, и было интересно обсудить с Шаркой шансы команд. Мое сообщение застало ее загорающей на жарких пляжах Бахрейна.

— Шарка, как отдых?

— Прекрасно! В Праге было много работы, и мне нужно было расслабиться. А теперь я очень загорелая и блондинка. И люди спрашивают меня, не испанка ли я (смеется).

— И что ты отвечаешь?

— Жаль, но нет (улыбается) . Но мне очень приятно, что так думают. Мне нравится выглядеть неординарно.

Шарка Пекова. Фото Instagram

— Готовишь очередные фото для Криштиану Роналду?

- (Смеется.) Сейчас я в отпуске, а на следующей неделе поеду в Лондон на матчи АПЛ. К сожалению, это будет не «Манчестер Юнайтед». Я попаду на матчи «Челси» — «Вест Хэм» и «Уотфорд» — «Манчестер Сити». Вот там я и сделаю качественные фото.

— Ты хорошо знакома с игроком «Спартака» Алексом Кралом, арендованным «Вест Хэмом». Почему он не играет за свою новую команду?

— Я смотрю все матчи «Вест Хэма», у «молотков» огромная конкуренция за место в составе. На мой взгляд, Крал и в сборной не играет именно потому, что не появляется на поле в Англии.

Шарка Пекова. Фото Instagram

— В пятницу жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022. В России считают, что Чехия — один из самых легких соперников. А что думают у вас?

— Если честно, я считаю, что мы — самая слабая сборная наряду с Шотландией, Северной Македонией и Уэльсом. С другой стороны, уверена, что мы можем преподнести сюрприз. Посмотрим. Я, конечно, надеюсь, что мы попадем в Катар.

— У вас хотели бы видеть в соперниках Россию?

— Лично я бы этого не хотела. Предпочла бы Шотландию или Уэльс, потому что у нас уже есть хороший опыт игры с этими командами. Россия на третьем месте в моем списке. У вас хорошая команда, но так у нас будет гораздо больше шансов, чем, например, против Италии или Португалии.

Шарка Пекова. Фото Instagram

— Хотела бы взять интервью у главного тренера нашей сборной Валерия Карпина?

— Если честно, никогда об этом не задумывалась. Но если у меня будет возможность сделать интервью с ним, то это был бы хороший опыт.

— Предположим, что Чехия попадет на Россию и проиграет. Как у вас отреагируют на поражение?

— Люди определенно разозлятся. В Чехии все тренеры и самые большие спортивные эксперты. Но, думаю, это везде так.

— Чехия запомнилась многим на Евро-2020, где дошла до 1/4 финала. Вы довольны, как сложился отбор на ЧМ-2022?

— Евро-2020 действительно получился удачным. Хотя то, что четвертьфинал с Данией был в Баку, — это бред. Думаю, что если бы мы играли где-нибудь поближе, было бы больше шансов пройти дальше. А вот отбором на ЧМ-2022 я не очень довольна. Хотелось бы видеть у команды больше креативности и смелости.

— Перед Чехией стояла задача выйти на чемпионат мира напрямую?