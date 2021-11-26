Стыковые матчи ЧМ-2022 для России. Вся информация о жеребьевке

В пятницу в Цюрихе пройдет жеребьевка плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022.

Чтобы попасть на ЧМ-2022, в марте нашей команде нужно успешно выступить в двух встречах плей-офф. Рассказываем, как он будет организован.

Жеребьевка стыков ЧМ-2022: с кем сыграют Россия, Португалия и Италия? Онлайн-трансляция

Как попасть на ЧМ

От Европы на ЧМ-2022 выступят 13 сборных. Напрямую в финальный турнир вышли только 10 победителей отборочных групп: Англия, Бельгия, Германия, Голландия, Дания, Испания, Сербия, Франция, Хорватия и Швейцария.

Три оставшиеся путевки достанутся трем лучшим командам по итогам плей-офф, который впервые пройдет в таком виде. В нем выступят 10 команд, занявших вторые места в группах, а также два победителя групп Лиги наций-2020/21, которые не вышли на ЧМ-2022 как победители отборочных групп и не попали в плей-офф как команды, занявшие вторые места.

Участники плей-офф

В стыковых матчах сыграют: Россия, Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс, Турция, Польша, Северная Македония, Украина.

Кроме них через Лигу наций в стыки попали Австрия и Чехия.

Жеребьевка

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября в Цюрихе и начнется в 19.00 по московскому времени. Трансляцию можно посмотреть на сайтах FIFA.com и matchtv.ru.

12 участников разобьют на три группы (пути) по четыре команды. В каждой составят пары полуфиналистов. Победители полуфиналов, состоящих из одного матча, выйдут в финалы. Трем лучшим в финалах достанутся три путевки в Катар.

Перед жеребьевкой все сборные разделят на «сеяных» и «несеяных». Для этого используют следующие критерии:

— число набранных очков в групповом турнире;

— разность забитых и пропущенных мячей;

— число забитых мячей;

— число побед;

— число гостевых побед;

— дисциплинарные баллы (учитываются предупреждения и удаления).

У тех, кто играл в группах, состоявших из шести команд, не учтут результаты матчей со сборной, занявшей последнее место.

В число «сеяных» вошли: Россия, Португалия, Шотландия, Италия, Швеция, Уэльс. Они проведут первые матчи дома. Наша команда не встретится в плей-офф с Украиной — по известным политическим причинам ФИФА и УЕФА в последние годы разводят наши сборные и клубы при жеребьевке.

Таким образом, соперником России в полуфинале станет кто-то из пятерки «несеяных» — Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия.

В ходе жеребьевки сначала по полуфинальным парам распределят «сеяных»: путь А (полуфиналы 1 и 2), путь В (полуфиналы 3 и 4) и путь С (полуфиналы 5 и 6). Затем тоже по очереди по парам расставят «несеяных».

Хозяев полей в финалах определит жребий. Для этого в пустую чашу положат шары, в которых будут записки с названиями «Полуфинал 1» и «Полуфинал 2», и вытянут один из них. То же самое сделают с четырьмя другими полуфиналами.

Игры пройдут весной: полуфиналы — 24 марта, финалы — 29 марта.

Особенность регламента

Стыковые матчи считаются частью предварительного (отборочного) турнира чемпионата мира-2022. А потому, если футболист получает желтую карточку в последней встрече в группе и она оказывается для него второй, он дисквалифицируется на следующую игру — то есть на стартовый матч плей-офф. Также в стыки переносятся единичные желтые карточки, полученные футболистами в ходе группового этапа.

По данным ESPN, ряд европейских федераций уже выразили недовольство правилом, касающимся единичных предупреждений. В частности, оно может ударить по сборным Италии, Шотландии, Турции, Португалии, Швеции, Польши, многие футболисты которых «висят» на желтых карточках и рискуют пропустить финалы стыков, если их команды успешно выступят в полуфиналах.

Кроме того, одни команды провели по восемь отборочных матчей, другие — по 10. То есть они оказались в неравных условиях — те, кто сыграл больше, могли получить больше дисциплинарных санкций. УЕФА занимался сбором мнений всех 12 ассоциаций и затем планировал передать информацию ФИФА. Уже она будет решать, что делать дальше и делать ли.

Изменение регламента, если оно произойдет, коснется только отмены единичных желтых карточек. То есть Александр Головин и Федор Смолов в любом случае не смогут сыграть за сборную России в стыковом матче, который пройдет 24 марта будущего года. Они «висели» на карточках, получили предупреждения в отборочной встрече чемпионата мира с Хорватией (0:1) и заработали дисквалификацию на одну игру.

Всего же в ходе встреч в группе футболисты сборной России получили 16 предупреждений. Рифат Жемалетдинов наказывался трижды, Алексей Миранчук — дважды. Свои одноматчевые дисквалификации они уже отбыли. Но у Жемалетдинова осталось «несгоревшим» одно предупреждение.

Кроме него по одной желтой карточке имеют Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Федор Кудряшов, Алексей Сутормин, Даниил Фомин, Артем Дзюба и Денис Черышев.