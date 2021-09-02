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Златко Далич о матче Россия — Хорватия: «Карпин нас несколько удивил»

00:19
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Главный тренер сборной Хорватии Залтко Далич поделился впечатлениями после матча с Россией (0:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

— Как оцениваете результат и справедлив ли он?

— Получить очко в гостях, играя против главного соперника по группе — это отлично. Ты должен быть этим доволен. По игре же удовлетворен всем, кроме результата. Мы играли хорошо, контролировали ситуацию, но так и не забили. Это жаль. Но должен похвалить игроков, они действовали отлично. У нас было много проблем накануне матча, провели лишь одну тренировку. Во время разминки остались без Гвардиола.

— Удивил ли вас Валерий Карпин тем, что вышел без чистого нападающего и с Миранчуком в роли ложной «девятки»?

— Да, нас Карпин несколько удивил. Уверен, он лучше всех знает своих игроков и их состояния. Мы на месте Миранчука ожидали увидеть Смолова. Когда на поле вышел Заболотный, это было интересно. Игрок сильный, крупный, за ним интересно было наблюдать.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа B
Швеция
Испания

П2

38%

1.71

ТБ 2.0

20%

1.57

ИТБ2 (1.5)

15%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Россия 0
Хорватия 0
Матч завершен

П2

30%

2.50

Ф2 (0)

21%

1.80

ИТМ1 (1.5)

16%

1.48
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словения 1
Словакия 1
Матч завершен

1X

29%

1.36

ТМ 2.5

18%

1.49

П1

17%

2.50

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Игорь Рабинер все материалы автора

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