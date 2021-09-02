Главный тренер сборной Хорватии Залтко Далич поделился впечатлениями после матча с Россией (0:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

— Как оцениваете результат и справедлив ли он?

— Получить очко в гостях, играя против главного соперника по группе — это отлично. Ты должен быть этим доволен. По игре же удовлетворен всем, кроме результата. Мы играли хорошо, контролировали ситуацию, но так и не забили. Это жаль. Но должен похвалить игроков, они действовали отлично. У нас было много проблем накануне матча, провели лишь одну тренировку. Во время разминки остались без Гвардиола.

— Удивил ли вас Валерий Карпин тем, что вышел без чистого нападающего и с Миранчуком в роли ложной «девятки»?

— Да, нас Карпин несколько удивил. Уверен, он лучше всех знает своих игроков и их состояния. Мы на месте Миранчука ожидали увидеть Смолова. Когда на поле вышел Заболотный, это было интересно. Игрок сильный, крупный, за ним интересно было наблюдать.