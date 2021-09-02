Александр Дюков о матче Россия — Хорватия: «Ожидания оправдались»
Президент РФС Александр Дюков поделился впечатлениями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия (0:0).
«Ожидания оправдались, — сказал Дюков. — Нужно дальше побеждать. Был ли это смелый футбол в первые 15 минут? Да. И во втором тайме было много смелых эпизодов. Хотелось бы, чтобы этих эпизодов было еще больше и продолжались они дольше».
Сборная России провела первый официальный матч под руководством Валерия Карпина.
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