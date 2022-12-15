Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:56

Златко Далич надеется, что Модрич не завершит карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2022

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич надеется, что полузащитник Лука Модрич продолжит выступать за национальную команду после ЧМ-2022.

«Он был очень разочарован, поражение и матч дались ему тяжело. Логично, что он так себя чувствует. Я надеюсь, что он останется в национальной команде. Конечно, он сам примет решение по этому поводу. У нас игра в субботу, и мы поговорим после этого. Мне будет трудно, если Модрич попрощается. Весь мир уважает Модрича. Было бы неплохо, если бы он продолжил», — приводит Daily Mail слова Далича.

В полуфинале ЧМ-2022 сборная Хорватии уступила Аргентине (0:3). 17 декабря хорваты сыграют с Марокко в матче за третье место.

Лука Модрич
Чемпионат мира по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Златко Далич
0
Читайте также
Запад призывает к бойкоту Олимпийских игр-2024, если туда допустят Россию. Это блеф или реальная опасность?
На Кубке мира нет России, но много бывших российских биатлонистов. Как у них дела?
Читатели Welt раскритиковали слова Шольца о планах России
В МИД РФ предупредили кандидата в послы США о недопустимости антироссийской риторики
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит на дорогах в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Медведева: «Меня лично огорчает отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира»
Колоскову безразличен победитель предстоящего финала ЧМ в Катаре
Канчельскис назвал преимущество Аргентины перед финалом ЧМ-2022 с Францией
Кроос заявил, что Месси заслужил стать победителем ЧМ-2022
Марокканцы устроили погромы во Франции после поражения в полуфинале. В ходе беспорядков погиб 14-летний подросток
Самедов считает, что у Аргентины и Франции равные шансы в финале ЧМ в Катаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин считает, что финал чемпионата мира Аргентина — Франция будет ярким

Макрон вновь прибудет в Катар, чтобы поддержать национальную команду Франции в финале ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости