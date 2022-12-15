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Сегодня, 11:55

Булыкин считает, что финал чемпионата мира Аргентина — Франция будет ярким

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Лионель Месси.
Фото Reuters

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» ожиданиями от финала чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Аргентины сыграет с Францией.

«Нас ждет яркий матч: Месси, который хочет выиграть чемпионат мира, и французы, которые хотят дважды подряд стать чемпионами мира. Шансы — 50 на 50, но я думаю, что для красивой картинки все будут болеть за Аргентину, чтобы Месси выиграл. Но я буду болеть за французов и Мбаппе», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Матч Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил» (Лусаил, Катар). Начало — в 18:00 по московскому времени.

Дмитрий Булыкин
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