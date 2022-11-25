Жиру навестил Люка Эрнандеза после операции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру навестил в больнице защитника Люка Эрнандеза, который больше не сыграет на чемпионате мира-2022 из-за травмы крестообразных связок колена, полученной в матче против Австралии (4:1). Ему была сделана операция.

«Мы будем скучать по тебе, братан. Вернись сильнее. Люблю Херманито», — написал Жиру в социальных сетях.

У главного тренера сборной Франции Дидье Дешама с вечера понедельника больше нет возможности вызвать игрока на замену Эрнандезу.

Ранее сборная Франции лишилась из-за травм Карима Бензема, Кристофера Нкунку, Поля Погба, Преснеля Кимпембе, Н'Голо Канте и Майка Меньяна.