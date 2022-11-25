Фанаты нашли «двойника» Леброна Джеймса на ЧМ-2022. Форвард «Лейкерс» отреагировал

Болельщики нашли на чемпионате мира-2022 в Катаре «двойника» форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. Им оказался нападающий сборной Камеруна Брайан Мбемо.

На одной из фотографий с матча Камеруна против Швейцарии (0:1) вингер «Брентфорда» очень напоминает звездного баскетболиста.

«Так вот почему Леброн не играл за «Лейкерс» в последних 5 играх».

После появления фото в сети, Леброн пошутил: «Ну да, у меня есть работа и в других местах тоже».