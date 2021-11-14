Ловрен: «Дразнить Россию не собираюсь, ведь результат мог бы быть другим»
Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против России (1:0) отметил справедливость результата, несмотря на единственный автогол.
На 81-й минуте мяч в свои ворота забил российский защитник Федор кудряшов.
«Заслуженный результат. С первых минут мы верили в себя и демонстрировали боевой дух, — приводит слова Ловрена Gol.hr. - В плане борьбы это был один из лучших матчей. На таком ужасном поле мы ни на секунду не давали сопернику расслабиться.
Дразнить Россию я нисколько не собираюсь, потому что очень уважаю эту команду. Да и результат мог быть другим.
Мы сами себе усложнили жизнь, но в нужный момент смогли показать свою силу и проявить характер".
Сборная Хорватии напрямую с первого места в группе вышла на чемпионат мира в Катаре. Россия заняла второе место и для выхода на ЧМ-2022 должна победить в стыковых матчах в марте.
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