Ловрен: «Дразнить Россию не собираюсь, ведь результат мог бы быть другим»

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против России (1:0) отметил справедливость результата, несмотря на единственный автогол.

На 81-й минуте мяч в свои ворота забил российский защитник Федор кудряшов.

«Заслуженный результат. С первых минут мы верили в себя и демонстрировали боевой дух, — приводит слова Ловрена Gol.hr. - В плане борьбы это был один из лучших матчей. На таком ужасном поле мы ни на секунду не давали сопернику расслабиться.

Дразнить Россию я нисколько не собираюсь, потому что очень уважаю эту команду. Да и результат мог быть другим.

Мы сами себе усложнили жизнь, но в нужный момент смогли показать свою силу и проявить характер".

Сборная Хорватии напрямую с первого места в группе вышла на чемпионат мира в Катаре. Россия заняла второе место и для выхода на ЧМ-2022 должна победить в стыковых матчах в марте.