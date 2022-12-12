Защитник сборной Нидерландов Тимбер — о проведении ЧМ зимой: «Этот опыт следует повторить»

Защитник сборной Нидерландов Юрриен Тимбер высказался о проведении чемпионата мира-2022 зимой.

«Мне очень понравилось играть на чемпионате мира в ноябре и декабре. На мой взгляд, это опыт, который следует повторить. Игра в этот период была хороша и с технической точки зрения. Помимо идеальной температуры, мы приехали сюда в отличной физической форме, потому что не были уставшими, как обычно в конце сезона», — цитирует La Repubblica Тимбера.

На ЧМ-2022 сборная Нидерландов в четвертьфинале проиграла национальной команде Аргентины (2:2, 3:4 — по пенальти).

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.