Голландцу Маккели могут не дать финал ЧМ-2022, если туда выйдет Аргентина

Определен состав бригады, которая в среду будет судить второй полуфинальный матч ЧМ-2022 Франция — Марокко. В нее вошли: Сесар Рамос (арбитр, Мексика), Альберто Морин (первый ассистент, Мексика), Мигель Эрнандес (второй ассистент, Мексика), Хесус Валенсуэла (четвертый, Венесуэла), Хорхе Уррего (пятый, резервный, Венесуэла), Дру Фишер (видеоарбитр, Канада), Николас Гальо (помощник видеоарбитра, Колумбия), Неуза Бак (офсайд-ВАР, Бразилия), Армандо Вильярреал (помощник видеоарбитров, СВАР, США), Фернандо Герреро (резервный ВАР, СБВАР, Мексика), Кори Паркер (резервный АВАР, СБАВАР, США).

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

Напоминаем, что первый полуфинал между сборными Аргентины и Хорватии во вторник судят: Даниэле Орсато (арбитр, Италия), Чиро Карбоне (первый ассистент, Италия), Алессандро Джаллатини (второй ассистент, Италия), Мохаммед Абдулла Мохамед (четвертый, ОАЭ), Мохамед Аль-Хаммади (пятый, резервный, ОАЭ), Массимилиано Иррати (видеоарбитр, Италия), Паоло Валери (помощник видеоарбитра, Италия), Кэтрин Несбитт (офсайд-ВАР, США), Хуан Сото (помощник видеоарбитров, СВАР, Венесуэла), Кайл Аткинс (резервный АВАР, СБАВАР, США), Бастиан Данкерт (резервный ВАР, СБВАР, Германия).

Таким образом, главными кандидатами на судейство финального матча остаются Шимон Марчиняк (Польша) и Данни Маккели (Голландия). Шансы голландца сегодня ниже. Его вряд ли назначат на решающую встречу, если в ней сыграют аргентинцы. Это связано с теми конфликтами, которые случились в четвертьфинале Нидерланды — Аргентина. Маккели невольно стал заинтересованным лицом, которого теоретически могут обвинить в необъективности по отношению к команде Месси.