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Судейство

12 декабря, 20:59

Голландцу Маккели могут не дать финал ЧМ-2022, если туда выйдет Аргентина

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Арбитр Данни Маккели.
Фото Global Look Press

Определен состав бригады, которая в среду будет судить второй полуфинальный матч ЧМ-2022 Франция — Марокко. В нее вошли: Сесар Рамос (арбитр, Мексика), Альберто Морин (первый ассистент, Мексика), Мигель Эрнандес (второй ассистент, Мексика), Хесус Валенсуэла (четвертый, Венесуэла), Хорхе Уррего (пятый, резервный, Венесуэла), Дру Фишер (видеоарбитр, Канада), Николас Гальо (помощник видеоарбитра, Колумбия), Неуза Бак (офсайд-ВАР, Бразилия), Армандо Вильярреал (помощник видеоарбитров, СВАР, США), Фернандо Герреро (резервный ВАР, СБВАР, Мексика), Кори Паркер (резервный АВАР, СБАВАР, США).

13.12.2022 | Аргентина — Хорватия

Напоминаем, что первый полуфинал между сборными Аргентины и Хорватии во вторник судят: Даниэле Орсато (арбитр, Италия), Чиро Карбоне (первый ассистент, Италия), Алессандро Джаллатини (второй ассистент, Италия), Мохаммед Абдулла Мохамед (четвертый, ОАЭ), Мохамед Аль-Хаммади (пятый, резервный, ОАЭ), Массимилиано Иррати (видеоарбитр, Италия), Паоло Валери (помощник видеоарбитра, Италия), Кэтрин Несбитт (офсайд-ВАР, США), Хуан Сото (помощник видеоарбитров, СВАР, Венесуэла), Кайл Аткинс (резервный АВАР, СБАВАР, США), Бастиан Данкерт (резервный ВАР, СБВАР, Германия).

Таким образом, главными кандидатами на судейство финального матча остаются Шимон Марчиняк (Польша) и Данни Маккели (Голландия). Шансы голландца сегодня ниже. Его вряд ли назначат на решающую встречу, если в ней сыграют аргентинцы. Это связано с теми конфликтами, которые случились в четвертьфинале Нидерланды — Аргентина. Маккели невольно стал заинтересованным лицом, которого теоретически могут обвинить в необъективности по отношению к команде Месси.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
18
14
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