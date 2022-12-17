Защитник сборной Марокко Хакими чуть не напал на судью после завершения матча против Хорватии на ЧМ-2022

Сборная Хорватии одержала победу над командой Марокко в матче за третье место чемпионата мира в Катаре — 2:1.

Сразу после финального свистка несколько игроков сборной Марокко бросились к главному арбитру встречи, предъявляя ему претензии. Агрессивнее всех вел себя защитник Ашраф Хакими, которого от судьи смогли оттащить только несколько партнеров по команде.

Команда Марокко стала первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось дойти до полуфинала турнира. Ранее лучшим результатом команд из Африки был четвертьфинал.