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Сегодня, 01:00

Защитник сборной Македонии Ристовски: «Португалия доминировала, но мы уходим с высоко поднятой головой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной Северной Македонии Стефан Ристовски подвел итоги матча пути С стыкового мини-турнира за право попадания на чемпионат мира 2022 года против сборной Португалии (0:2).

«Хочу поздравить Португалию. Сегодня была открытая игра, Португалия доминировала, но мы уходим с высоко поднятой головой. Мы отправились в путешествие, в которое никто бы не поверил, и мы можем этим гордиться. Мы шокировали футбольный мир, но нужно двигаться дальше и верить, что мы можем чаще участвовать в таких больших матчах.

Когда вы играете против таких больших команд, против таких игроков, как Бруну Фернандеш и Роналду, у вас нет права на ошибку. Но это произошло, и Португалия этим воспользовалась. Мы сделали все возможное, пытались сравнять счет, но второй пропущенный мяч положил конец нашим надеждам", — цитирует игрока сайт УЕФА.

Встреча в португальском Порту завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Дублем отметился Бруну Фернандеш.

Сборная Македонии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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