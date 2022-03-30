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Сегодня, 00:54

Защитник сборной Португалии Мендеш: «Мы не были фаворитами стыков»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш не скрывал положительных эмоций после выхода команды на ЧМ-2022.

«Мы счастливы. Очень хотели победить, нам это удалось, и мы на чемпионате мира, а это самое главное. Мы не были фаворитами стыков, эта игра была финалом, и мы победили, теперь продолжим играть на чемпионате мира. После матча с Сербией было грустно, что мы не пробились на чемпионат мира напрямую, но команда стала сплоченнее. Это проложило путь к сегодняшнему результату, а ничего лучше и быть не могло», — приводит слова игрока сайт УЕФА со ссылкой SporTV.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. В последний раз португальцы не смогли пробиться на мировое первенство в 1998 году.

Сборная Македонии по футболу
Сборная Португалии по футболу
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