Защитник сборной Португалии Мендеш: «Мы не были фаворитами стыков»

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш не скрывал положительных эмоций после выхода команды на ЧМ-2022.

«Мы счастливы. Очень хотели победить, нам это удалось, и мы на чемпионате мира, а это самое главное. Мы не были фаворитами стыков, эта игра была финалом, и мы победили, теперь продолжим играть на чемпионате мира. После матча с Сербией было грустно, что мы не пробились на чемпионат мира напрямую, но команда стала сплоченнее. Это проложило путь к сегодняшнему результату, а ничего лучше и быть не могло», — приводит слова игрока сайт УЕФА со ссылкой SporTV.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. В последний раз португальцы не смогли пробиться на мировое первенство в 1998 году.