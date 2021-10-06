Заболотный рассказал о микроклимате в команде в отсутствии Дзюбы

Форвард сборной России Антон Заболотный рассказал, какой микроклимат в команде без Артема Дзюбы.

— Вы были в сборной, когда был Дзюба, и сейчас, когда его нет. Большая разница по микроклимату? Можно сказать, что тогда был главным Дзюба, а сейчас Карпин?

— Не скажу. Есть команда. Есть ее костяк, который долго не меняется. Атмосфера одна и та же плюс-минус. У нас в команде 30 человек, у всех все хорошо с юмором, поэтому тут проблем нет.

— У Карпина можно понять по тренировкам, кто в основном составе, а кто нет. И как вы узнаете, кто в основном составе?

— Нет. Всегда разные составы и сочетания. Невозможно предугадать. Мы узнаем перед игрой. Может, какие-то индивидуальные беседы будут, могут там сказать.

— Словакию уже начали изучать?

— Да, мы изучаем соперника. Вы все увидите на поле. В данный момент главный тренер должен больше сказать о подготовке. Я лишь могу выразить свои действия на поле. Посмотрим, что будет. Это та команда, которая была в первом круге. Думаю, что что-то изменится в составе. Будем отталкиваться в день игры.

Ранее Дзюба отказался от вызова в сборную России.

(Мария Куцубеева)