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Сегодня, 13:14

Вратарь сборной Аргентины Мартинес: «Два сраных удара и французы сравняли счет. Потом им дали еще один пенальти»

Вратарь сборной Аргентины нецензурно подвел итог финала ЧМ-2022
Руслан Минаев
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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес эмоционально отреагировал на победу национальной команды в финале ЧМ-2022.

В финале бело-голубые обыграли сборную Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Это была игра, в которой нам было тяжело. Два сраных удара, и они сравняли счет. Потом им дали еще один пенальти, и они забили. Слава богу, что я сделал свое дело, о котором так мечтал.

О таком чемпионате мира я и не мечтал. Я был спокоен во время серии послематчевых пенальти», — цитирует Мартинеса Sky Sports.

Во время празднования победы в раздевалке он призвал почтить минутой молчания старания нападающего французской команды Килиана Мбаппе, который отметился хет-триком в этом матче.

По итогам матча голкипер был признан лучшим вратарем турнира.

 

 

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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