Кафанов: «Оба вратаря были достойны награды лучшему вратарю чемпионата мира! Они провели сильный чемпионат!»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» оценил выступление вратарей сборных Аргентины и Франции в финале чемпионата мира-2022 в Катаре (3:3, по пенальти — 4:2).

«Финал удался. Оба вратаря отыграли на высоком уровне, оба играли без ошибок. Вратари обеих команд провели очень сильный чемпионат, они оба были достойны награды лучшему вратарю. Но, как я говорил, на многое повлиять итоговый результат. Несмотря на то что сильные вратари вылетели со своими командами в начале турнира, но уровень вратарского мастерства на чемпионате мира в Катаре был очень высоким», — сказал Кафанов «СЭ».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Рекорд по числу выигранных чемпионатов мира принадлежит Бразилии (5), второе место делят Италия и Германия (4). Аргентина (3) опередила по этому показателю Уругвай и Францию (обе — по 2).