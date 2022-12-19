Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:09

Кафанов: «Оба вратаря были достойны награды лучшему вратарю чемпионата мира! Они провели сильный чемпионат!»

Кафанов оценил выступление вратарей сборных Аргентины и Франции в финале ЧМ-2022
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» оценил выступление вратарей сборных Аргентины и Франции в финале чемпионата мира-2022 в Катаре (3:3, по пенальти — 4:2).

«Финал удался. Оба вратаря отыграли на высоком уровне, оба играли без ошибок. Вратари обеих команд провели очень сильный чемпионат, они оба были достойны награды лучшему вратарю. Но, как я говорил, на многое повлиять итоговый результат. Несмотря на то что сильные вратари вылетели со своими командами в начале турнира, но уровень вратарского мастерства на чемпионате мира в Катаре был очень высоким», — сказал Кафанов «СЭ».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Рекорд по числу выигранных чемпионатов мира принадлежит Бразилии (5), второе место делят Италия и Германия (4). Аргентина (3) опередила по этому показателю Уругвай и Францию (обе — по 2).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
Виталий Кафанов
0
Читайте также
Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
Месси поедет на финал из студенческой общаги. Мбаппе — из суперотеля, где живут Мутко и Федун. Катар готовится к развязке ЧМ
TAC указал на невозможность дальнейшего сокрытия Западом правды о положении ВСУ
Стали известны подробности задержания депутата Госдумы Пирога в Пулково
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
«После смерти Марадоны его душа вселилась в Месси!» Репортаж Рабинера с лучшего финала в истории ЧМ
Уилкшир высоко оценил организацию ЧМ-2022 в Катаре
Мартин Якубко: «На чемпионате мира в России было очень круто»
Дмитрий Комбаров назвал лучшее футбольное качество Месси
Дмитрий Комбаров — о сравнении Месси и Роналду: «Лионель — величайший футболист»
Ивелин Попов считает, что сборная России могла добраться в 1/8 финала на ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уилкшир высоко оценил организацию ЧМ-2022 в Катаре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости