Ветеран ЦСКА Пономарев рад, что Дзюбу не вызвали в сборную России

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» расширенный состав сборной России на матчи против Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Дзюбы нет, все очень беспокоятся. А я рад, что он не попал в расширенный состав, — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — Так, как он, сейчас не играют, это показала игра со «Спартаком». Он был хорошим в 2018 году, потому что было безвыходное положение и можно было играть на столба. Дзюба не годится для быстрой игры, которая сейчас есть у «Зенита», поэтому Семак его и не поставил. Сборная России нисколько без него не потеряет».

Также заслуженный мастер спорта высказался о будущем Дзюбы в сборной России.

«Дзюба больше не вернется в сборную России, ему далеко за 30 лет. В СССР в этом возрасте искусственно удаляли из команды. Уже футбол на столба прошел. Убежать он не может, потому что скоростные качества давно потеряны, если они у него вообще были. Дриблингом он особо не владел. Только по глупости на замахе убрать защитника в штрафной. И сбросить головой. Но это все было, сейчас уже закончилось», — добавил Пономарев.

В группе H квалификации ЧМ-2022 сборная России занимает первое место (19 очков). Кипр располагается на последнем месте (6), а Хорватия находится на второй строчке турнирной таблицы (17).