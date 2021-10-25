Вячеслав Колосков: «Теперь Дзюба должен дать интервью, что он в отличной форме и готов»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызвать форварда «Зенита» Артема Дзюбу на ближайшие матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

«Все зависит от того, как он будет играть в клубе, — цитирует Колоскова «РБ Спорт». — Карпин с самого начала сказал: повод для приглашения игрока в сборную — стабильная игра в клубе на высоком уровне.

Сейчас Дзюба сидит в запасе, выходит на несколько минут в «Зените». А если играет так, как с «Ювентусом» , так его вообще не видно. Тем более что он нигде еще публично не объявил, что он набрал форму и готов играть за сборную. Так все логично, мне кажется. И темы нет для обсуждения.

Человек сказал: я не готов. Он сам дал себе такую оценку. Теперь он должен дать интервью своей пресс-службе или кому-то еще, что он в отличной форме и готов. Ну, логично? Раз фраза такая от Дзюбы прозвучала, то должна прозвучать другая. Впрочем, он должен подкрепить свою готовность делом. Пока не подкрепляет».

В прошлый раз Дзюба откзался от вызова в сборную, мотивируя это тем, что еще не набрал форму.