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Сегодня, 10:06

Вьери — о матче Аргентины: «Все были не в своей тарелке»

Вьери рассказал, что думает о провале аргентинцев в первом туре на ЧМ-2022
Виктория Кравченко
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Бывший итальянский нападающий Кристиан Вьери рассказал, что думает о поражении сборной Аргентины в матче первого тура группового этапа на ЧМ-2022 против Саудовской Аравии (1:2).

«Для меня главным разочарованием первого тура группового этапа чемпионата мира стала игра сборной Аргентины. Лаутаро Мартинес был незаметен, ди Мария тоже не показал свой уровень, все были не в своей тарелке», — цитирует Вьери Bobo TV.

26 ноября Аргентина сыграет против Мексики в рамках второго тура групповой стадии ЧМ в Катаре. Начало — в 22.00 мск.

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