Главный тренер сборной России Валерий Карпин после поражения от Хорватии (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2022 поделился мнением о российском футболе.

—У вас есть ощущение, что в сборной не игра, а что-то другое?

—В России это не игра. У нас футбол — бои. У нас проблема психологии идет из детства. Это мне рассказывают футболисты. Тот же самый Караваев говорит, что слава богу, что он побывал в Чехии, потом в Голландии. Для них это игра. Они проиграли, через полчаса пошли и не парятся. Пошли дальше готовиться. Нас с детства учат, что надо выигрывать, тренеры матерят, за очки все готовы убить, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов. Российская команда заняла второе место в группе и сыграет в стыковых матчах.