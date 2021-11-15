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Карпин рассказал о премиальных сборной России за выход на ЧМ-2022

20:39
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что игрокам полагается премия только в случае попадания на чемпионат мира в Катаре.

— Как изменить аудиторию, в которой сегодня ты буратино, а завтра Месси?

— Никак. Это проблема общества. Почему общество не радуется, что ты купил машину новую? А там радуются (в Европе). В семье, правда, не без урода, и там такие есть. Но у нас говорят, что наворовал денег..

— Премиальные положены за второе место?

— Только за выход, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=prwCHq7dpXY

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Данил Алешин все материалы автора
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