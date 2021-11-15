Карпин рассказал о премиальных сборной России за выход на ЧМ-2022
20:39
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что игрокам полагается премия только в случае попадания на чемпионат мира в Катаре.
— Как изменить аудиторию, в которой сегодня ты буратино, а завтра Месси?
— Никак. Это проблема общества. Почему общество не радуется, что ты купил машину новую? А там радуются (в Европе). В семье, правда, не без урода, и там такие есть. Но у нас говорят, что наворовал денег..
— Премиальные положены за второе место?
— Только за выход, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры
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