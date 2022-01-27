Валерий Карпин: «Смолов сказал, что мы струсили против Хорватии? Он подтвердил мои слова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слова форварда команды Федора Смолова, который заявил, что в отборочном матче ЧМ-2022 против Хорватии (0:1) россияне струсили.

«Смолов сказал, что мы струсили? Я после игры сказал про психологическую готовность, настрой, — сказал Карпин в интервью радио «Первое спортивное». — Он подтвердил, он то же самое сказал. Чего боялись? Ответственность за результат, ответственность перед болельщиками. Возможно, кто-то испугался соперника, громких имен. Очень много страхов. Вы боитесь летать в самолете? А кто-то боится. Это факт».

Сборная России проиграла Хорватии (0:1) и не смогла выйти на чемпионат мира напрямую. Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов.